Petarda Maribora v Kranju

Poročilo s tekme Triglav : Maribor

Mariborčani so v Kranju potrdili, da se na gostovanjih v tej sezoni dobro znajdejo. Zanje je bila to namreč že deveta zmaga na 12 gostovanjih. Z njo so se vodilni Olimpiji približali na sedem točk zaostanka. Junaka tekme sta bila Luka Zahović z dvema zadetkoma in Jan Mlakar z golom in tremi podajami. Triglavani, ki so večino tekme igrali z igralcem manj, pa so po četrtem zaporednem porazu še vedno deveti, a le z dvema točkama pred Ankaranom, ki ima tekmo manj.

Mariborčani so v prvem polčasu povsem prevladovali in zasluženo prišli do visoke prednosti. Mrežo gostiteljev je v 13. minuti načel Luka Zahović, ki je po podaji Jana Mlakarja z desne strani ostal sam pred vrati Triglava in brez težav dosegel svoj peti gol na zadnjih treh tekmah in skupno šestega v sezoni.

Štajerci so vodstvo podvojili v 19. minuti, ko je Mlakar unovčil enajstmetrovko, ki jo je s prekrškom nad Zahovićem (po mnenju domačih je bil slednji v prepovedanem položaju) zakrivil David Zec. Ta je moral zaradi rdečega kartona tudi predčasno z igrišča. Na 3:0 so Mariborčani povišali v 39. minuti, ko je po kotu z desne strani Vlado Šmit na drugi vratnici nesrečno zadel lastno mrežo.

Darko Milanič je bil lahko po tekmi v Kranju zelo zadovoljen. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tudi sicer so imeli Mariborčani precej več strelov in še kar nekaj lepih priložnosti, med njimi Mlakar v drugi minuti, Amir Dervišević v tretji s prostega strela, Martin Kramarič v 38., ko je z leve strani zgrešil cilj, Zahović v 40., čigar strel z 12, 13 metrov je obranil Elvis Džafić, kranjski vratar pa se je izkazal še po poskusih od daleč Adisa Hodžića v 44. in Aleksa Pihlerja v 45. minuti.

Gorenjci so tudi imeli svojo priložnost, in sicer v 15. minuti, ko so imeli na voljo enajstmetrovko po prekršku Saše Ivkovića nad Matejem Poplatnikom. Slednji je tudi izvedel strel z bele točke, a je izvrstno posredoval Jasmin Handanović. Triglavane je dodatna smola zadela v 28. minuti, ko je moral iz igre poškodovani Nejc Križaj, ki je dobil udarec v koleno.

Uvod drugega polčasa je bil precej mirnejši, šele v 56. minuti je imel Zahović novo priložnost, a ob padcu streljal mimo gola. Na drugi strani so v 61. minuti domači zadeli, a je bil Alen Krcić v prepovedanem položaju.

Zato pa je obveljal zadetek Maribora v 75. minuti. Znova je bil podajalec Mlakar, le da z leve strani, Marcos Tavares pa je brez težav zabil svoj deseti zadetek v sezoni, s čimer se je prebil na tretje mesto med strelci.

V 83. minuti so imeli domači lepo priložnost za znižanje zaostanka, a je Krcić povsem neoviran s strelom z glavo žogo poslal čez mariborska vrata. V 88. minuti pa je Zahović s svojim sedmim golom sezone postavil končnih 5:0, v vlogi podajalca pa je bil spet Mlakar, tokrat spet z desne strani.

Kranjčani bodo v 27. krogu v nedeljo gostili Velenjčane, Mariborčani pa bodo gostovali v Novi Gorici.

Triglav : Maribor 0:5 (0:3)

Športni center Kranj, gledalcev 850, sodniki: Žganec (Ljubljana), Kordež (Dol pri Ljubljani) in Vojska (Dob).



Strelci: 0:1 Zahović (13.), 0:2 Mlakar (19./11 m), 0:3 Šmit (39./avtogol), 0:4 Tavares (75.), 0:5 Zahović (88.).



Triglav: Džafić, Križaj (od 28. Bojić), Elsner (od 80. Kryeziu), Zec, Šmit, Robnik, Vokić (od 46. Kuhar), Krcić, Mlakar, Majcen, Poplatnik.

Maribor: Handanović, Hodžić, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Pihler (od 64. Vršič), Kramarič (od 71. Tavares), Hotić (od 63. Ahmedi), Zahović, Mlakar.



Rumeni kartoni: Elsner, Šmit, Zec; Ivković, Šuler.

Rdeči karton: Zec (18.).