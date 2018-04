Slaba novica za Olimpijo, mladenič iz Mozirja vroč kot še nikoli

Najboljši strelci v letu 2018 #infografika

Ko se je na koledarju obrnil nov list in se je izpisalo leto 2018, se je v Domžalah prebudil strelski nagon Lovra Bizjaka. Mladenič iz Mozirja igra nogomet življenja. Mreže trese tako pogosto, da mu v Sloveniji v tem trenutku ni para. Letos je v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel že sedem zadetkov, v soboto pa bo poskušal nor strelski ritem vsiliti še obrambni vrsti vodilne Olimpije.

Leto, ki prinaša svetovno prvenstvo v Rusiji, za zdaj prinaša nasmehe na lica ljubiteljev nogometa v Domžalah. Rumeni so neustavljivi. V prvenstvu so nanizali že 11 zmag, od tega kar sedem v tem letu. Na njih je med strelci izstopal Lovro Bizjak. Prihaja z Mozirja, star je 23 let, prve prvoligaške korake pa je naredil v dresu Aluminija, kjer je v prejšnji sezoni padel v oči Domžalam.

Letos že pri čarobnih sedem

Ko je nosil dres Aluminija, je bil v sezoni 2015/16 najboljši strelec druge lige. Foto: Vid Ponikvar Trener Simon Rožman je po njegovih sedmih zadetkih v dresu Kidričanov (2016/17) dvignil palec za predstavitev ponudbe o sodelovanju, po kateri se je mladi napadalec, ki je v mlajših selekcijah nabiral izkušnje pri Šmartnem, preselil v mesto ob Kamniški Bistrici.

Letos je strelsko eksplodiral. V jesenskem delu je dosegel tri zadetke, v spomladanskem pa na sedmih tekmah že sedem! To je slaba novica za Olimpijo, s katero se bo v velikem derbiju prvenstva pomeril v soboto in iskat pot do rekordne 12. zaporedne zmage v 1. SNL.

Bizjak ima sklenjeno pogodbo z Domžalami do poletja 2020, v spomladanskem delu pa s pridom izkorišča sodelovanje z izkušenimi soigralci v zvezni vrsti. To so Andraž Kirm, Agim Ibraimi in Senijad Ibričić, ki so dali veliko reprezentancam Slovenije, Makedonije in BiH. Da je rad izstopa kot strelec, je dokazal že v sezoni 2015/16, ko je bil najboljši strelec druge lige.

Če ne bi upoštevali zadetkov z bele točke, bi bil Bizjak, soigralci ga kličejo Bizi, že najboljši strelec tekmovanja. Pri Domžalah namreč ne izvaja kazenskih strelov, za razliko od Mateja Poplatnika pri Triglavu oziroma Miljana Škrbića pri Krškem, ki sta dosegla največ zadetkov v tej sezoni. Če se upošteva le spomladanski del, je kralj strelcev Bizjak.

Najbližje Mensah in Zahović

Najbolj sta se mu približala Ibrahim Arafat Mensah in Luka Zahović, ki sta dosegla pet zadetkov. Ganec se je izkazal tudi v pokalu, kjer je na nedavnem gostovanju v Novi Gorici dosegel dva zadetka, tako da je skupno v letu 2018 že pri sedmih golih, sin športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahovića pa je dosegel zadnje štiri zadetke za vijolice in jih izvlekel iz rezultatske krize.

Ibrahim Arafat Mensah je tudi letos dosegel sedem golov. Pet v prvenstvu, dva pa v pokalu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Jesen v 1. SNL je v tej sezoni v strelskem smislu pripadla Srbu Škrbiću, ki je dosegel največ zadetkov (11), za petama sta mu bila Matej Poplatnik (10) in Kamerunec John Mary (9). Spomladanski del ima druge junake. V ospredju so Bizjak, Mensah in Zahović, edini nogometaši, ki so tako razigrani, da so letos kot edini v prvenstvu zadeli v polno vsaj petkrat.

Več o najboljših strelcih v tem letu lahko izveste v infografiki.