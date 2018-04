Kaj zmorejo Domžale brez Ibričića?

Prva liga Telekom Slovenije, zaostali tekmi 19. in 20. kroga

Vodilna Olimpija ima pred Mariborčani pet, pred Domžalčani pa deset točk prednosti. V sredo bi se to lahko spremenilo, saj bodo rumeni, ki so do sobotnega večnega derbija v Stožicah nanizali kar 11 zmag, na zaostali tekmi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije gostili Celjane. Za točke se bosta potegovala tudi Krško in Gorica.

Domžalčani so v sodnikovem podaljšku pokvarili zeleno-belo zabavo v Stožicah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rumeni po -7

Senijad Ibričić bo pesti za soigralce stiskal le s tribun. Foto: Žiga Zupan/Sportida Domžalčani, edini klub v 1. SNL, ki poleg vodilne Olimpije v letu 2018 še ni izkusil poraza, bo v sredo poskušal izkoristiti prednost domačega igrišča. V Športnem parku Domžale bodo gostovali Celjani, ki so na zadnjem nastopu v soboto napolnili mrežo Krčanom in zmagali kar s 5:0. Na isti dan so Domžalčani na velikem derbiju v Stožicah z zadetkom Lovra Bizjaka, ki je letos dosegel že osem zadetkov, v sodnikovem podaljšku preprečili veselje Olimpiji (1:1).

Prednost zmajev pred Domžalami ostaja deset točk, rumeni pa jo lahko z zmago nad Celjem zmanjšajo na sedem. Simon Rožman se bo pomeril z nekdanjim klubom, prvič letos pa ne bo mogel računati na Senijada Ibričića. Nekdanji reprezentant BiH bo počival zaradi rumenih kartonov.

Pri Celjanih ni kaznovanih igralcev. Varovanci Dušana Kosića so po izpadu iz pokala Slovenije nadigrali Krčane. V mreži Posavcev je počila petarda in dvignila samozavest Celjanom, ki v mesto ob Kamniški Bistrici prihajajo s ciljem, da izboljšajo točkovni izkupiček, saj na lestvici lovijo četrtouvrščeni Rudar in morebitno evropsko vozovnico.

Tekmeca, ki sta v zadnjem krogu prejela 11 zadetkov

V sredo bosta dolgove zaradi preložene tekme iz 19. kroga poplačala še Krško in Gorica. Krčani so trenerja Alena Šćulca v soboto spravili v slabo voljo z visokim porazom in slabo igro v knežjem mestu (0:5), Gorica pa je po nesrečnem izpadu v polfinalu pokala proti Mariboru pokazala bistveno premalo, da bi se lahko enakovredno kosala z vijolicami.

Miran Srebrnič želi v Krškem popraviti bled vtis vrtnic z nedeljske tekme proti Mariboru (0:6). Foto: Vid Ponikvar

Na domačem igrišču je doživel boleč poraz z 0:6, tako da se bosta na štadionu Matije Gubca ob Savi udarila kluba, ki sta konec prejšnjega tedna ostala marsikaj dolžna navijačem. Pomerila se bosta kandidata za šesto mesto.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 27 19 6 2 49:12 63 2. Maribor 27 17 7 3 53:20 58 3. Domžale 26 16 5 5 58:21 53 4. Rudar 27 13 4 10 40:34 43 5. Celje 26 11 6 9 47:35 39 6. Gorica 26 9 4 13 26:40 31 7. Krško 25 7 5 13 30:46 26 8. Aluminij 26 5 7 14 29:48 22 9. Ankaran 27 3 8 16 24:64 17 10. Triglav 27 3 6 18 20:53 15

Najboljši strelci: 12 - Matej Poplatnik (Triglav)

11 - Lovro Bizjak (Domžale), Miljan Škrbić (Krško), Marcos Tavares (Maribor)

9 - Ricardo Alves (Olimpija), John Mary (Rudar), Luka Zahović (Maribor)

8 - Jasmin Mešanović (Maribor)

7 - Issah Abass (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Rifet Kapić (Gorica), Ibrahim Arafat Mensah (Aluminij)

...

