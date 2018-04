Domžale so prišle do 37. točke v zadnjih 13 tekmah

Poročilo s tekme Domžale : Celje

Domžalčani so v zadnjih 13 prvenstvenih tekmah zbrali 12 zmag in remi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Domžalčani, ki so tokrat igrali brez kaznovanega Senijada Ibričića, so v prejšnjem krogu sicer prekinili niz 11 zmag, a so se danes proti Celjanom vrnili v zmagovalne tirnice in se drugouvrščenim Mariborčanom približali na dve, vodilni Olimpiji pa na sedem točk. Celjani bi se z zmago na točko približali četrtouvrščenim Velenjčanom, a so doživeli deseti poraz in ostajajo trdno na petem mestu.

Prvi polčas je prinesel terensko pobudo Domžalčanov in po nekaj priložnosti na obeh straneh, pri čemer so bili bližje zadetku domači nogometaši. Že v peti minuti je moral izvrstno posredovati celjski vratar Metod Jurhar, potem ko je sprožil Shamar Nicholson s 14 metrov.

V 14. in 28. minuti sta do strelov prišla še Agim Ibraimi, a je malce z desno žogo poslal mimo gola, in Lovro Bizjak, ki je streljal prešibko. V 40. minuti je znova poskusil Ibraimi, spet pa je bil na mestu Jurhar. Najbližje zadetku so bili gostitelji v 38. minuti, ko je Amedej Vetrih zadel prečko iz bližine. V 41. minuti je po podaji z desne strani znova streljal Nicholson, a takrat previsoko.

Domžalam je novo zmago s prvencem v prvi slovenski ligi prinesel Jamajčan Shamar Nicholson. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na drugi strani so Celjani dvakrat resneje ogrozili vrata Ajdina Mulalića. V 24. minuti je v bližini gola do strela prišel Tadej Vidmajer, ki je žogo sicer usmeril proti vratom, a je bilo v strelu premalo moči, tako da jo je še pred golov črto izbil Gaber Dobrovoljc. Pet minut pozneje je od daleč poskusil Lovro Cvek, izkazal pa se je domžalski čuvaj mreže.

V uvodu drugega polčasa so Celjani zaigrali malce odločneje, a z izjemo prostega strela Tilna Pečnika, ki je sprožil s približno 20 metrov, niso posebej ogrozili Mulalića. Na drugi strani Domžalčani prav tako niso bili posebej nevarni, v 62. minuti je sicer iz obetavnega položaja Lovro Bizjak slabo streljal, 14 minut pozneje pa so gostitelji povedli, ko je po podaji Petra Franjića z desne strani z glavo zadel Nicholson.

Do nove priložnosti so domači prišli v 89. minuti, ko je z več kot 25 metrov sprožil Bizjak, Jurhar pa se je izkazal. Na drugi strani je Lupeta že v sodniškem dodatku dobil lepo podajo v kazenski prostor, a je žogo slabo sprejel, tako da je ostalo pri zmagi Domžal.

Domžalčani bodo v 28. krogu v nedeljo gostili Velenjčane, Celjani pa Ljubljančane.

Domžale : Celje 1:0 (0:0)

Športni park, gledalcev 500, sodniki: Ponis (Koper), Vidali (Gračišče) in Skok (Ptujska Gora).



Strelec: 1:0 Nicholson (76.).



Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Bizjak, Vetrih, Hodžić (od 61. Žužek), Ibraimi (od 72. Franjić), Nicholson (od 79. Rom).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Džinić, Stojinović, Andrejašič (od 81. Travner), Pišek, Cvek, Požeg Vancaš, Pečnik (od 60. Lotrič), Lupeta, Vizinger (od 87. Kerin).



Rumena kartona: Franjić; Stojinović.