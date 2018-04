Darko Milanič: Naj tudi drugi razmišljajo o nas

Videovrhunci tekem 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije

Mariborčani so v nedeljo pomendrali Novogoričane (6:0) in poskrbeli, da se je nogometna Slovenija prepričala o prebujeni moči vijolic. Za vodilno Olimpijo zaostajajo pet točk, na dnu pa so vedno bolj osamljeni Kranjčani, ki po porazu z Rudarjem (0:2) niso bili zadovoljni s sojenjem. "To je tragikomično," se je trener Triglava Siniša Brkić dotaknil dveh izključitev v svojih vrstah.

Gorica : Maribor 0:6

Mariborčani so v nedeljo napolnili mrežo ranjeni Gorici, ki si ni opomogla po bolečem izpadu v polfinalu pokala Slovenije. "Igralcem niso delale noge, niti razum. Tekma v Kidričevem je pustila fizične posledice, tako da je bilo težko parirati taki ekipi. Premoč Maribora je bila preveč očitna," je pojasnil Miran Srebrnič, ki je doživel najvišji poraz v sezoni in čestital stanovskemu kolegu Darku Milaniču.

"Zelo sem zadovoljen. Ko tako hitro dosežeš zadetke, je popolnoma jasno, da bo tekmecu težko. Fantje so bili izredno razigrani. Sami sebi smo poslali zelo pomembno sporočilo, da smo zdravi in dobro igramo zadnje tekme. To je za vzdušje ključnega pomena. Po drugi strani naj tudi drugi vidijo, da dobro igramo, in razmišljajo o nas," je trener Maribora odgovoril na vprašanje, ali je Maribor s šestico poslal sporočilo vodilni Olimpiji. Tej se je na lestvici približal na pet točk.

Aluminij : Ankaran 1:1

Derbi začelja se je končal brez zmagovalca. Dolgo časa je kazalo na zmago Kidričanov, nato pa so gostje iz Primorske v zadnjih minutah izenačili rezultat. "Zadnjih 15 minut se nam je poznala utrujenost. Žal nam ni uspelo. Zavedamo se, da je pred nami težka pot. Imamo še vedno pet točk pred Ankaranom, kar je veliko in malo," je dejal Oliver Bogatinov, ki je v četrtek popeljal Aluminij v veliki finale pokalnega tekmovanja, v prvenstvu pa ostaja na "varnem" osmem mestu.

Tik za njim so Ankarančani, ki so se z novo točko še bolj oddaljili od zadnjega Triglava. "Remi je najbolj pravičen. Občinstvo je videlo, da se lahko igra nogomet tudi na drug način," se je Vlado Badžim obregnil ob to, da je Ankaran po dolgem času končal dvoboj z vsemi igralci v polju.

Triglav : Rudar 0:2

Gorenjski orli letos sploh še niso zmagali. Na lestvici so padli na zadnje mesto, krizo pa je poglobil še domači poraz proti Rudarju. "Kot da bi bili začarani. Kot da bi bila zarota. Odgovornost za poraz je moja, a vem, da dobro delamo, pa naj se sliši še tako smešno. Fantje se trudijo. To, kar delajo sodniki, pa je tragikomično," je namenil kritiko delivcem pravice Siniša Brkić.

Triglav je tekmo končal z le devetimi igralci, Rudar pa si je zmago zagotovil že z zadetkoma v zadnjem delu prvega polčasa. "Imamo nekaj težav s tem, da nam žoga v zvezni vrsti ne steče hitro. Ko smo izvedli dve izredno lepi akciji, smo zasluženo povedli. Čestitke fantom za trud in borbenost," je svoje izbrance pohvalil Marijan Pušnik, ki bo v finalu pokala navijal za Olimpijo, saj bi mu pokalni naslov Aluminija preprečil, da si prek četrtega mesta zagotovi nastop v Evropi.

Olimpija : Domžale 1:1

Veliki derbi med v tem letu še neporaženima sosedoma Olimpijo in Domžalami se je končal brez zmagovalca. "Do zadetka Domžal smo bili mi tisti, ki smo imeli najlepše priložnosti na tekmi. V določenih situacijah bi morali biti bolj konkretni in mogoče prej odločiti tekmo. Ker nismo, smo bili kaznovani, a nič zato. Domžale so si zaslužile točko, mi pa že gledamo proti naslednji tekmi. Znova gremo v Celje, kjer bo težko, a naredili bomo vse za zmago," je po remiju v Stožicah razmišljal Igor Bišćan, njegov tekmec Simon Rožman pa je izpostavil, da si je njegovo moštvo dobesedno prigaralo zasluženo točko.

"Fantje kažejo izreden karakter, se borijo, delujejo kot eno in dajejo svoj maksimum na vsaki aktivnosti. Zaslužijo si vse pohvale za prikazano v zadnjih tednih in mesecih. Vse te dobre igre niso naključje, ampak plod njihovega trdega dela, izredne povezanosti in nesporne želje po napredku."

Celje : Krško 5:0

Celjani so v soboto odpravili Krčane kar s 5:0, a vseeno niso vknjižili najvišje zmage kroga. Ta je pripadla Mariboru. "Ekipa je dobro odgovorila na razočaranje po tem, ko se v pokalu nismo uvrstili v finale. Proti neugodnemu tekmecu smo dosegli zmago. V prvem polčasu smo viseli, na koncu pa smo bili nagrajeni za svoj pristop," je poudaril trener Celja Dušan Kosić.

Njegov stanovski kolega Alen Šćulac ni bil zadovoljen s pristopom izbrancev. "Rezultat pove vse o odnosu mojih igralcev na igrišču. Celjanom lahko samo čestitam za zasluženo visoko zmago," je potarnal trener Krškega.