Razburljiv derbi dna brez zmagovalca

Poročilo s tekme Triglav : Ankaran

Nogometaši kranjskega Triglava in Ankarana Hrvatinov so se v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z 2:2 (1:0).

Kranjčani, ki so pogrešali številne nogometaše, samo zaradi kazni so manjkali Momir Bojić, Alen Krcić, Dino Suljević in David Zec, so si v dvoboju z Ankarančani želeli zmagi, ki bi jih spet potisnila pred današnje tekmece na predzadnje mesto lestvice. Približno dve tretjini tekme jim je tudi dobro kazalo, saj so bolje igrali in imeli vodstvo v svojih rokah.

Toda dve izključitvi domačih nogometašev so gosti unovčili in prišli do vodstva. Kazalo je, da bo Ankaran dobil eno pomembnih bitk v boju za izognitev zadnjemu mestu, saj bi imel v primeru zmage že pet točk prednosti pred Triglavom. A je ta vendarle prišel vsaj do izenačujočega gola in upanja, ki jim ga dajeta "le" dve točki zaostanka za devetim mestom.

V prvem polčasu je bil Triglav boljši tekmec in ga tudi zasluženo dobil. Edini zadetek so Gorenjci dosegli v 28. minuti, ko je malce z leve strani z dobrih desetih metrov sprožil Matej Poplatnik in z nizkim strelom premagal Primoža Bužana. To je bil njegov 13. gol v sezoni, s katerim se je utrdil na prvem mestu lestvice strelcev.

Sicer pa so za razliko od gostov imeli domači še nekaj priložnosti. Že v deveti minuti je Dejan Robnik sprožil od daleč, a bil le malce premalo natančen, podobno je bilo tudi ob strelu Davida Tijaniča v 28. minuti, v 43. minuti pa je Rok Elsner iz bližine zadel prečko, še v isti akciji je do strel prišel še Ožbej Kuhar, čigar strel je Bužan izvrstno ustavil.

Matej Poplatnik je dosegel že 13. prvenstveni gol v tej sezoni in je prvi strelec tekmovanja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po dokaj mirnem uvodu drugega dela pa so v 57. minuti gostitelji na igrišču ostali le z deseterico. Gašper Udovič je ob poskusu izbijanja žoge nogo dvignil precej visoko in v obraz zadel Johana Nkamo, za kar so mu sodniki pokazali rdeči karton.

Gosti so hitro izkoristili številčno premoč, ko je Felipe Santos v 62. minuti podal z desne strani pred gol, kjer je bil od Roka Elsnerja hitrejši Vedran Gerc in iz bližine zadel za 1:1. V 69. minuti je na drugi strani do strela v kazenskem prostoru prišel Poplatnik, a že malce v padcu žogo poslal mimo gola.

Malce zatem je Santos streljal z desne, toda Elvis Džafić ni imel veliko dela. Nova težava za Kranjčane je bil drugi rumeni in s tem rdeči karton Vlada Šmita v 73. minuti, minuto zatem pa so Primorci povedli. Erik Gliha je podal s prostega strela z desne strani, Tim Vodeb pa je z glavo zadel za vodstvo gostov.

Kljub dvema igralcema manj pa so domači v 79. minuti izid poravnali, ko je po podaji oziroma strelu Igorja Bukare z desne strani pred vrati žogo v mrežo preusmeril Nejc Pušnik. To pa je bil tudi končni izid tekme.

Kranjčani bodo v 29. krogu v soboto gostovali v Mariboru, Ankarančani pa bodo gostili Velenjčane.

Triglav : Ankaran 2:2 (1:0)

Športni center, sodniki: Sagrković (Vrhnika), Praprotnik (Ljubljana) in Kovačič (Preserje).



Strelci: 1:0 Poplatnik (28.), 1:1 Gerc (62.), 1:2 Vodeb (74.), 2:2 Pušnik(79.).



Triglav: Džafič, Šmit, Kryeziu, Elsner (od 67. Bukara), Robnik (od 84. Vokić), Mlakar, Tijanič, Udovič, Kuhar, Poplatnik, Majcen (od 66. Pušnik).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate (od 46. Soldo), Badžim, Pahor, Gliha, Humar (od 59. Gerc), Nkama, Delgado, Romero (od 89. Zemljak), Santos, Vodeb.



Rumeni kartoni: Šmit, Elsner, Poplatnik, Džafič; Romero, Pahor.

Rdeča kartona: Udovič (57.), Šmit (73.).