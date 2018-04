Maribor se ne ustavlja: v Kidričevem do pokra zaporednih zmag

Poročilo s tekme Aluminij : Maribor

Nogometaši Aluminija so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Mariboru z 0:2 (0:0).

Mariborčani nadaljujejo niz zmag. Čeprav tokrat niso bili tako prepričljivi, so na koncu kljub igralcu manj prišli do 18. zmage, s katero so se vsaj začasno vodilni Olimpiji približali na vsega dve točki. Ljubljančane v nedeljo čaka še tekma v Celju. Na drugi strani je Aluminij doživel 15. poraz, po katerem ostaja na osmem mestu.

Prvi polčas ni ponudil zadetkov. Ob terenski pobudi Maribora in večinoma obrambno naravnanim domačinom so gosti prišli do dveh lepih priložnosti za zadetek. V 21. minuti je z osmih metrov z volejem poskusil Jan Mlakar, Luka Janžekovič pa se je izkazal. Tri minute pozneje je ko kotu z glavo streljal Blaž Vrhovec, a za malo zgrešil cilj.

Trenerju Mariboru Darku Milaniču se vse bolj smeji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na drugi strani je imel Aluminij eno izvrstno priložnost za vodstvo, v 27. minuti sta Rok Kidrič in Alen Krajnc z dvojno podajo izigrala mariborsko obrambo, Kidrič je prišel do dvoboja ena na ena z Jasminom Handanovićem, izkušeni mariborski čuvaj mreže pa je odlično reagiral in žogo z roko odbil.

V uvodu drugega dela priložnosti ni bilo, zato pa so v 64. minuti gosti prišli do vodstva. Po podaji Martina Kramariča z leve strani je na drugi vratnici žogo z glavo iz bližine v mrežo potisnil Jan Mlakar. Ta ima na zadnjih treh tekmah že tri zadetke in štiri podaje.

V 80. minuti pa je Maribor ostal z igralcem manj. Jasmin Handanović je namreč malce zunaj kazenskega prostora storil prekršek nad Ibrahimom Mensahom (ob neodločnem Marku Šulerju je prišel do strela in žogo poslal mimo vrat).

Gostom ni uspelo unovčiti številčne premoči, še več, v 89. minuti so podvojili prednost, ko je Dino Hotić po protinapadu podal žogo malce na desno stran do Amirja Derviševića, slednji pa je nato z močnim strelom žogo poslal mimo nemočnega Janžekoviča. Malce pred koncem je na drugi strani do strela prišel David Lukanc, a zgrešil cilj, tako da je ostalo pri zmagi gostov.

Kidričani bodo v 29. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Krškem, Mariborčani pa bodo dan prej gostili Kranjčane.