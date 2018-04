Kranjčani opozarjajo, da je kazen NZS krivična in previsoka

Odziv NK Triglav

Kranjski Triglav se je odzval na kazen, ki jo je v sredo izrekel disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Roman Rogelj po tekmi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Prvo naslednjo domačo prvenstveno tekmo morajo igrati pred praznimi tribunami in plačati še 2.500 evrov. Menijo, da je kazen krivična in nesorazmerna glede na prekršek.

"Po koncu tekme ni bilo poskrbljeno za varovanje sodnikov in delegata," je navedel Roman Rogelj in kot olajševalno okoliščino navedel to, da so za varovanje uradnih oseb po svojih najboljših močeh poskušali poskrbeti nekateri predstavniki kluba. Pri tem je bilo ključno tudi žaljenje sodnikov in grožnje s fizičnim obračunavanjem po koncu tekme, polivanje četrtega sodnika s pivom ter metanje pločevinke v smeri prvega pomočnika sodnika.

Uslužbenci kluba preprečili večji incident

"Eno uro po omenjeni tekmi je sodniška ekipa zapuščala stadion, nato pa se je en navijač zapodil v smeri sodnikov. Torej ednina in ne množina, ki jo v obrazložitvi večkrat napačno interpretira NZS. Brez fizičnega stika, pirotehnike ali česa podobnega. Brez dvoma je prekršek kluba, da tudi debelo uro po tekmi na svojem mestu ni bilo varnostne službe, a so večji incident preprečili uslužbenci kluba. Ta prekršek pravil vsekakor priznava in sprejema kazen, ne nazadnje so tovrstni dogodki ostro proti načelom in prepričanjem tako kluba kot organizirane navijaške skupine Small Faces," so zapisali v Triglavu in dodali:

Kranjčani osem krogov pred koncem prvenstva gledajo v hrbet vsem tekmecem. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Opozarjamo na popolno nesorazmernost kazni, sploh če v okvir vzamemo prekrške in kazni, ki jih je disciplinski sodnik izrekal v aktualni sezoni. Hiter pregled nam daje vedeti, da sta bila največja slovenska kluba ob množičnih kršitvah, nešportnem navijanju, širjenju sovraštva, za vse to naj bi bili krivi tudi mi v tem primeru, množični uporabi pirotehnike in konkretni predkaznovanosti sankcionirana z vsoto od 3.000 do 3.500 evrov. Kazen izpraznjene tribune za eno tekmo je bila v tej sezoni uporabljena le enkrat."