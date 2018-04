NZS ostro kaznovala Triglav, ker so navijači žalili sodnike in jim grozili

Disciplinski sodnik NZS

Nogometaši Triglava so po sobotnem remiju proti Ankaranu (2:2), na katerem so prejeli dva rdeča kartona, ostali na zadnjem mestu Prve lige Telekom Slovenije. Kranjski klub in navijači so bili nezadovoljni s sodniškimi odločitvami . Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev bo moral Triglav plačati kazen v višini 2.500 evrov, naslednjo domačo tekmo pa igrati brez gledalcev. Predsednik Beno Fekonja ostaja optimist in sporoča, da bodo gorenjski orli ostali med elito.

Kranjski klub mora zaradi pomanjkljive organizacije tekme in opustitve ukrepov zoper nešportno in neprimerno vedenje navijačev – tako se glasi poročilo disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije Romana Roglja – plačati 500 evrov. Po koncu tekme namreč ni bilo poskrbljeno za varovanje sodnikov in delegata, olajševalna okoliščina pa je ta, da so za varovanje uradnih oseb po svojih najboljših močeh poskušali poskrbeti nekateri predstavniki kranjskega kluba.

Kaj je zmotilo NK Triglav?

Še večjo kazen, v višini 2.000 evrov, je prejel Triglav zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so spodbujali sovraštvo, nasilje oziroma nestrpnost. Navijači so po poročilu disciplinskega sodnika žalili delivce pravice in jim grozili s fizičnim obračunavanjem po koncu tekme. Četrtega sodnika so polili s pivom, pločevinko pa vrgli v smeri prvega pomočnika.

Krovna zveza je sporočila, da bo zaradi omenjenih kršitev Triglav naslednjo domačo prvenstveno tekmo Prve lige Telekom Slovenije odigral pred praznimi tribunami. To se bo zgodilo prihodnjo sredo, ko bo Triglav gostil Krško. Pred tem čaka Kranjčane zahtevno gostovanje v Ljudskem vrtu, kjer se bodo mudili v soboto. Nedavno so na domači zelenici proti Mariboru ostali praznih rok (0:5), letos pa sploh še niso okusili slasti zmage.

Predsednik NK Triglav: Obstali bomo, če je to komu všeč ali ne

Beno Fekonja verjame, da bo Triglav obstal med elito. Foto: Žiga Zupan/Sportida Predsednik Beno Fekonja ne skriva nezadovoljstva s sodniškimi odločitvami na zadnjih tekmah in opozarja, da so šle na škodo kranjskemu klubu. ''Sojenje na zadnjih dveh domačih tekmah pa je bilo katastrofalno. Seveda se ti potem prikradejo v misli različni scenariji. Od tega, da je to načrtovano, da se utira pot klubom, ki pomenijo večjo perspektivo za prvo ligo, do osebnih zamer. Upam, da temu ni tako. Da gre le za neznanje, slabo presojo. A ključno je, da so vse te odločitve vplivale na potek tekme. Nezadovoljstvo navijačev do takšnega sojenja je ogromno. Posledice lahko hitro privedejo do posameznih incidentov, za zdaj jih obvladujemo in jih bomo tudi v prihodnje. Imamo pa velika pričakovanja do NZS, pričakujemo, da nas zaščiti, da zaščiti naše delo z mladimi igralci,'' sporoča predsednik edinega gorenjskega prvoligaša, ki za devetouvrščenim Ankaranom – to mesto omogoča nastop v dodatnih kvalifikacija za popolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku – zaostaja dve točki. ''Obstali bomo, če je to komu všeč ali ne,'' je prepričan Fekonja.

Danes bo odigrana zaostala tekma 20. kroga, v kateri se bosta ob 17. uri udarila Aluminij in Krško.