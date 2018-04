Poplatnik presenetil vijolice, nato je sledil hiter odgovor Zahovića #video

Poročilo s tekme Maribor : Triglav

Nogometaši Maribora so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali kranjski Triglav z 2:1 (2:1) in na lestvici vsaj za 24 ur prehiteli Olimpijo. Oba zadetka za gostitelje je dosegel Luka Zahović, Kranjčane pa je v vodstvo popeljal prvi strelec tekmovanja Matej Poplatnik. Tako Zahović kot Poplatnik zaradi zdravstvenih težav nista dočakala konca tekme na igrišču.

Mariborčani so brez kaznovanih Jasmina Handanovića in Mitje Vilerja ter poškodovanega Marka Šulerja prišli do zmage proti zadnjeuvrščenemu moštvu in se točkovno izenačili z vodilno Olimpijo, ki jo v nedeljo čaka tekma z Gorico. Mariborčani pa so do pete zaporedne zmage prišli težje od pričakovanj, ne nazadnje so se znašli v zaostanku, zadnje pol ure pa so igrali z igralcem manj.

Vrhunci srečanja v Ljudskem vrtu:

Kljub temu so prišli do pomembne zmage proti Triglavu, ki je igral brez kaznovanih Vlada Šmita, Alena Krcića, Roka Elsnerja in Gašperja Udoviča. Gorenjci na zmago sicer čakajo že od zadnjega kroga jesenskega dela, na zadnjem mestu pa za predzadnjim Ankaranom zaostajajo že za pet točk.

Poplatnik presenetil vijolice, nato sledil odgovor Zahovića

Matej Poplatnik je v tej sezoni dosegel že 14 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Kranjčani so uvodoma ne ravno razpoložene Štajerce presenetili v 24. minuti, ko je po podaji Ožbeja Kuharja z desne strani ob nepazljivem Martinu Milcu do strela z glavo prišel Matej Poplatnik in dosegel svoj 14. zadetek v sezoni.

Po tem pa so se domači zbrali in poskrbeli za preobrat. V 31. minuti je znova "usekala" mlada mariborska naveza. Martin Kramarič je žogo oddal na desno do Jana Mlakarja, ta pa je z natančno podajo (petič na zadnjih šestih tekmah je asistiral pri zadetku) v kazenskem prostoru našel Luko Zahovića, ki je z glavo zadel za 1:1.

Spomladi izjemno razpoloženi Zahović je znova udaril v 35. minuti. Takrat ga je z lepo podajo v kazenski prostor poiskal Dino Hotić, Zahović pa je s prefinjenim strelom malce z leve strani dosegel svoj deseti gol v sezoni in sedmega na zadnjih petih tekmah.

Ob koncu polčasa so imeli domači še eno lepo priložnost, ko je do strela z glavo prišel Marcos Tavares, ta je že v 37. minuti zamenjal poškodovanega Mlakarja, toda žogo poslal bolj ali manj točno v naročje Elvisa Džafića.

Maribor z igralcem manj, napeto do konca

Izbranci Siniše Brkića do drago prodali kožo v Mariboru. Foto: Žiga Zupan/Sportida V 56. minuti so imeli domači novo izjemno priložnost, ko je po podaji Martina Milca sam pred Džafića prišel Tavares, a v padcu s petih metrov žogo poslal malce mimo gola. V 64. minuti pa so Mariborčani ostali brez Saše Ivkovića, ki je kot zadnji nogometaš nepravilno ustavil Luko Majcna in dobil rdeči karton.

Malce zatem je iz igre moral zaradi poškodbe še Zahović, ki je imel pred tem še eno priložnost, a je bil Džafić na mestu. Zahovićeva menjava Luka Uskoković je v 70. minuti iz bližine žogo poslal čez gol, tako kot na drugi strani Majcen v 79. minuti.

V 84. minuti je bil znova na delu Džafić, najprej po strelu Jasmina Mešanovića v 84. minuti in takoj zatem Hotića. Mešanović je v 89. minuti zgrešil še z 12 metrov, kljub temu pa je ostalo pri zmagi izbrancev Darka Milaniča.

Mariborčani bodo v 30. krogu v sredo gostovali v Velenju, Kranjčani pa bodo gostili Krško.