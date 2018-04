Sorčan branil kot v transu in paral živce nogometašem Olimpije

Poročilo s tekme Olimpija : Gorica

Nogometaši ljubljanske Olimpije in Gorice so se v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0. Zmaji so bili nevarnejši tekmec, junak srečanja pa je postal vratar Gorice Grega Sorčan, ki je v 37. minuti ubranil kazenski strel Roku Kronavetru.

Gledalci v Stožicah so spremljali bržčas eno najbolj enostranskih tekem sezone. Olimpija je bila praktično celo tekmo boljši tekmec, sprožila približno 25 strelov proti tekmečevim vratom (Novogoričani zgolj enega), a niti najlepših priložnosti ni znala unovčiti. Ogromno zaslug za to ima danes izvrstni vratar gostov Grega Sorčan, ki je v obup spravljal ljubljanske nogometaše.

Ti tako sicer ostajajo na prvem mestu lestvice, a imajo pred Mariborom zgolj še točko prednosti, pred tretjeuvrščenimi Domžalami, ki so v soboto izgubile v Celju, pa šest točk.

Kronaveter zapravil strel z bele točke

Grega Sorčan se je izkazal na gostovanju v Stožicah. Foto: Žiga Zupan/ Sportida Olimpija je v prvem polčasu povsem prevladovala in marsikomu bržčas ni bilo najbolj jasno, kako se je lahko polčas končal brez zadetkov ob vseh priložnostih. Najlepšo so domači imeli v 36. minuti, ko so imeli na voljo enajstmetrovko, potem ko je Matteo Tomiček v kazenskem prostoru ob poskusu izbijanja žoge brcnil Issaha Abassa. Z bele točke je streljal Rok Kronaveter, izvrstno pa je reagiral Grega Sorčan in preprečil vodstvo Olimpije.

Domači so imeli na voljo tudi dva prosta strela s približno 20 metrov, prvega je v 23. minuti izvedel Ricardo Alves, drugega pa v 44. Kronaveter, oba pa sta merila le nekaj centimetrov previsoko. Veliko priložnost je v 12. minuti zapravil tudi Issah, ki se je po lepi podaji Tomislava Tomića znašel v kazenskem prostoru pri neoviranem strelu, tudi takrat je izvrstno posredoval Sorčan. Ta je preprečil veselje tudi Dinu Štiglecu v deseti in Kronavetru v 13. minuti, medtem ko sta bila Danijel Miškić v peti in Filip Uremović z glavo v 20. minuti nenatančna.

Pritisk Olimpije ni obrodil sadov

V drugem polčasu je prvi zagrozil Uremović, ki je po kotu spet prišel do strela z glavo, a meril le malce premalo natančno. Ljubljančani so še naprej prevladovali, še nekajkrat poskrbeli za vroče trenutke v goriškem kazenskem prostoru, v 57. minuti je Issah zapravil obetaven protinapad z nenatančnim strelom z leve strani, v 71. minuti pa se je znova izkazal Sorčan po novem strelu Kronavetra.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Slednji je bil malce premalo natančen še v 76. minuti, ko je bil neoviran pri strelu iz bližine, tri minute pozneje je zgrešil še Miškić, v 84. minuti pa z glavo še Benko. V 86. minuti je z glavo dobro streljal Andres Vombergar, ki je vstopil le nekaj trenutkov pred tem, toda znova je izvrstno posredoval razpoloženi Sorčan. V drugi minuti sodniškega dodatka je iz prve sprožil znova Kronaveter, Sorčan pa je žogo brez večjih težav ukrotil.

Ljubljančani bodo v 30. krogu v četrtek gostovali v Kidričevem, Novogoričani pa bodo gostili Celje.