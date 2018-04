Kidričani, ki so še v igri za Evropo, vedno bližje obstanku

Poročilo s tekme Krško : Aluminij

Nogometaši Krškega so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Aluminiju z 1:2 (1:2). Aluminij je prekinil niz brez zmage na gostovanjih v Krškem. Po zaslugi dveh zadetkov v prvem polčasu so prišli do šeste zmage v prvenstvu, s katero so se današnjim tekmecem na sedmem mestu približali na štiri točke, od devetega Ankarana pa imajo pet točk naskoka.