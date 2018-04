Velika zmaga Ankarana in evrogol akrobata Vodeba

Poročilo s tekme Ankaran : Rudar

Nogometaši Ankarana Hrvatinov so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Novi Gorici premagali velenjski Rudar s 3:2 (3:2) in osvojili pomembne točke v boju za obstanek.

Ankarančani so v dvoboju s četrtouvrščeno ekipo prvenstva presenetljivo prišli do zmage, katere temelje so postavili že v prve pol ure. S četrto zmago v prvenstvu so dobili prepotrebne točke v boju za izognitev izpadu v drugo ligo oziroma desetemu mestu, ki ga trenutno zaseda kranjski Triglav. Na drugi strani je Rudar ponudil Celjanom novo priložnost, da jih točkovno ujame.

Čeprav so Velenjčani začeli kar dobro in prišli do nekaj strelov, pa so Ankarančani iz svoje prve nevarne akcije povedli. V osmi minuti je Tim Vodeb z glavo podal v sredino kazenskega prostora do Vedrana Gerca, ki je nato brez težav zadel velenjsko mrežo.

Atraktivno izvajanje avta Tima Vodeba:

The spirit of Rory Delap lives on in Slovenian First division, through Tim Vodeb of Ankarani Hrvatini! (via @mali_z_betule ) pic.twitter.com/kD0EsjFKNu — Juraj Vrdoljak (@JurajVrdoljak) April 28, 2018

Maloštevilni gledalci v novogoriškem športnem parku pa so v 20. minuti videli pravo poslastico. Za vodstvo domačih z 2:0 je namreč s "škarjicami" zadel Vodeb, ki je sprožil s približno desetih metrov. To je bil njegov šesti gol sezone.

Devet minut pozneje so izbranci Vlada Badžima vodili že s 3:0, potem ko je Johan Nkama v protinapad lepo poslal Felipeja Santosa, ta pa je nato zanesljivo dobil dvoboj z Markom Pridigarjem.

Gostje znižali na 2:3, bližje ni šlo

Marijan Pušnik je še drugič v tej sezoni priznal premoč Ankaranu. Ponovno z rezultatom 2:3. Foto: Vid Ponikvar Po še eni nevarni akciji gostiteljev pa so v 41. minuti zadeli tudi knapi, prvi strel je Primož Bužan še obranil, po drugem pa je bil nemočen, potem ko je Milan Tučić sprožil močno z osmih metrov.

Še bolj so se izbranci Marijana Pušnika približali v tretji minuti sodniškega dodatka prvega polčasa, ko je Edin Šehić, ki je malce pred tem zamenjal poškodovanega Davida Kašnika, podal do Dominika Radića, ta pa je zadel za 3:2.

Drugi polčas je bil manj razburljiv, pri domačih je eno polpriložnost zapravil Nkama v 65. minuti, pri gostih pa Milan Tučić v 70., v 81. minuti pa je bil bolj nevaren poskus Juniorja Delgada, po katerem se je izkazal Pridigar in žogo odbil v kot.

V 89. minuti pa je Robert Pušaver podal z desne strani, s "škarjicami" je poskusil Radić, a zadel prečko. V sodniškem dodatku je do strela prišel še Vlatko Šimunac, toda v kazenskem prostoru zgrešil cilj, tako da je ostalo pri zmagi gostiteljev.

Ankarančani bodo v 30. krogu v sredo gostovali v Domžalah, Velenjčani pa bodo gostili Maribor.