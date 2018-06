Preplah v Madridu: Portugalci selijo Ronalda

Nogometno poletje postaja vedno bolj burno. V Sloveniji sta v središču pozornosti uraden odhod trenerja Olimpije Igorja Bišćana in neuraden odhod športnega direktorja Maribora Zlatka Zahovića , Jan Oblak bi lahko poskrbel za svetovni rekord med vratarji, v Madridu pa bi se lahko v kratkem zgodila še ena odmevna sprememba. Po trenerju Zinedinu Zidanu bi lahko Real zapustil še najboljši nogometaš na svetu. Cristiano Ronaldo je na to, da bi lahko zapustil Madrid, namignil že po zmagi v finalu lige prvakov , danes pa so se o tem razpisali Portugalci.

Današnja naslovnica portugalskega športnega dnevnika Record sporoča, da Cristiano Ronaldo zapušča Real Madrid, in dodaja, da ni več poti nazaj. Portugalec je član belih baletnikov že devet let, v zadnjih letih pa kot po tekočem traku ne osvaja le evropskih naslovov, ampak tudi priznanja za najboljšega nogometaša na svetu.

Sestanek brez Pereza ni obrodil sadov

Takšna je današnja naslovnica portugalskega Recorda. Foto: printscreen Navijači Reala ga obožujejo in si želijo, da bi ostal zvest madridskemu velikanu, a 33-letni zvezdnik, rojen na otoku Madeira, je z razmišljanjem po nedavni zmagi v finalu lige prvakov v Kijevu, ko je dejal: "Lepo je bilo tukaj", dvignil ogromno prahu. Njegova klubska usoda je tako nejasna. Je s tem napovedal slovo od kraljevega kluba? Takrat je še dejal, da bo v prihodnjih dneh pojasnil zadevo in jo predstavil navijačem Reala, ki so ga vedno podpirali. Tega do danes še ni naredil.

Španski športni dnevnik Marca poroča, da se je Ronaldov zastopnik Jorge Mendes ta teden sestal z direktorjem Reala Josejem Angelom Sanchezom, ne pa tudi predsednikom Perezom, ki se je opravičil zaradi natrpanega urnika. Pogovor je potekal o zahtevah Ronalda, ki so povezane tudi z višjimi prejemki in novo, osveženo pogodbo.

Portugalec po poročanju Recorda zagotavlja, da odločitev Ronalda o tem, da zapusti Real, ni povezana toliko z denarjem, ampak bolj razočaranjem zaradi neizpolnjevanja zadanih obljub predsednika Florentina Pereza. Ni mu všeč, da je vodstvo kluba pozabilo na dogovor o tem, da se mu letna plača z 21 dvigne na okroglih 30 milijonov evrov.

Italija, Francija ali Anglija?

Moti ga tudi, da se je vodstvo Reala ogrelo za sklenitev pogodbe z Brazilcem Neymarjem, pred kratkim je klub zapustil trener Zinedine Zidane, že prej pa so slačilnico belih baletnikov zapustili njegovi veliki prijatelji Pepe, Fabio Coentrao in James Rodriguez.

Zinedine Zidane je že zapustil "šampionski" Real. Bo podobno storil še zadnji dobitnik priznanja za najboljšega nogometaša na svetu? Foto: Reuters

Kje pa bi lahko nadaljeval kariero? Record ponuja tri možnosti. V Italiji, Franciji (najverjetneje PSG) ali pa Angliji (njegov nekdanji klub Manchester United). Z Realom ima sklenjeno pogodbo do leta 2021.