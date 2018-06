Bomba iz Španije: Real pripravlja 100 milijonov evrov za Oblaka!

O zanimanju Reala za Jana Oblaka so španski in tudi angleški mediji pisali že pred časom, zdaj pa gre očitno zares. Portugalska A Bola piše o tem, da pri evropskih prvakih pripravljajo ponudbo v višini 100 milijonov evrov za 25-letnega slovenskega vratarja, ki ima pogodbo z Atleticom do leta 2021, ki jo je podpisal februarja leta 2016.

V zadnjih mesecih se je ravno zaradi odkupne klavzule, ki je zapisana v pred dobrima dvema letoma podpisani pogodbi, veliko namigovalo o podaljšanju sodelovanja med zmagovalcem lige Europa in enim najboljših vratarjev na svetu, do katere pa še ni prišlo.

Real naj bi ponudbo, ki je pri Atleticu zaradi omenjene klavzule zagotovo ne bodo mogli zavrniti, že sestavljal in se pripravljal, da na naslov mestnega tekmeca pošlje ponudbo, ki bi zagotovo močno stresla nogometno Španijo. Tako zaradi odmevnosti prestopa samega, kot tudi zaradi tega, ker so prestopi med Realom in Atleticom zelo redki in "prepovedani".

Do zdaj je igral proti Realu, po novem se utegne zgoditi, da bo branil njegove barve. Foto: Reuters

Najprej trener, potem pa Jan Oblak

Predsednik Florentino Perez, ki si že dlje časa želi trenutno tržno najbolj vrednega nogometnega vratarja na svetu, ki je po oceni Transfermarkta vreden rekordnih 70 milijonov evrov, bo verjetno najprej opravil s prednostno nalogo, imenovanjem novega trenerja, ki ga pri Realu po nenadnem odhodu Zinedina Zidana iščejo, potem pa stopil v akcijo glede Oblaka.

Pri Atleticu sicer že nekaj časa pripravljajo novo pogodbo za Oblaka, po kateri naj bi slovenskemu vratarju podvojili zaslužek.

Postal bi najdražji vseh časov in v zgodovino poslal Gigija Buffona

V primeru prestopa bi Oblak seveda postal najdražji slovenski nogometaš v zgodovini, kar je pred lanskim prestopom Kevina Kampla iz Bayerja Leverkusna za 20 milijonov evrov tri leta že bil, ko je iz lizbonske Benfice za 16 milijonov evrov prišel v Atletico.

Postal pa bi tudi z naskokom najdražji vratar v zgodovini nogometa. Rekord zimzelenega Gianluigija Buffona, ki je za 52,8 milijona evrov iz Parme prišel v Juventus, ima že brado, zgodil se je daljnega leta 2001. Tako bi ga Oblak očitno skorajda podvojil in še enkrat na novo spisal zgodovino slovenskega ter svetovnega nogometa.

Z Atleticom je letos osvojil ligo Europa. Foto: Getty Images

Na Iberskem polotoku je osvojil številna priznanja

Oblak je sicer za Atletico odigral 162 tekem v vseh tekmovanjih in prejel le 100 golov, v tem času pa na kar 93 tekmah ni prejel gola.

Škofjeločan se ponaša tudi s številnimi individualnimi priznanji. Leta 2014 je bil izbran za najboljšega vratarja portugalske lige, leta 2016 je postal še najboljši vratar prve španske lige, v letih 2016, 2017 in 2018 pa je prejel nagrado zamora za vratarja z najmanj prejetimi goli v španski ligi.

Dvakrat, v letih 2016 in 2017, je bil izbran tudi za najboljšega vratarja lige prvakov in letos prejel še priznanje za najboljšega v ligi Europa.

Preberite še: