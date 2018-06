Uradno: Bišćan zapustil Olimpijo, nov trener znan v prihodnjih dneh

Nogometni klub Olimpija je sporočil, da Igor Bišćan ni več trener Olimpije. "Takšna odločitev nikoli ni bila enostavna, a stojim za njo brez pomislekov in verjamem, da je v interesu NK Olimpija," je pojasnil predsednik Milan Mandarić. Zagrebčan, ki je zapustil zmaje le nekaj dni po osvojeni dvojni kroni, se je ob odhodu zahvalil predsedniku, navijačem, najbližjim sodelavcem in igralcem.

Navijači novopečenih prvakov, ki jih že prihodnji mesec čakajo zahtevni evropski izzivi v kvalifikacijah za ligo prvakov, so končno izvedeli, kakšna je prihodnost Igorja Bišćana. Štiridesetletni Hrvat je Olimpijo popeljal do dvojne krone, a pri tem storil kar nekaj potez, ki niso bile všeč predsedniku Milanu Mandariću. Američan srbskih korenin se je po tretjem sestanku, ki ga je imel ta teden s hrvaškim strategom, odločil, da bo Olimpijo v sezoni 2018/19 vodil nov trener.

"Takšna odločitev nikoli ni bila enostavna, a stojim za njo brez pomislekov in verjamem, da je v interesu NK Olimpija. Ne glede na to želim poudariti, da je Igor Bišćan opravil svoje poslanstvo v našem klubu v skladu s cilji. Želim mu vse dobro in veliko uspehov v nadaljnji karieri," je po tem, ko je prekinil sodelovanje z ljubljencem navijačev Olimpije, v uradnem klubskem sporočilu dejal predsednik Mandarić.

Bo Bišćana nasledil Stojanović?

Slaviša Stojanović je lani vodil Rigo v Latviji in jo popeljal v Evropo. Foto: Twitter Kaj pa je po odhodu iz Ljubljane dejal Bišćan, ki je imel z Ljubljančani sklenjeno pogodbo do konca sezone 2018/19?

"Zahvaljujem se predsedniku za zaupanje, zahvaljujem se tudi vsem zaposlenim v klubu in vsem drugim, ki so prispevali, da je bila ta sezona za nas zgodovinska. Hvala navijačem za neizmerno podporo in hvala vsem mojim najbližjim sodelavcem za maksimalno pomoč pri delu z ekipo. Hvala tudi igralcem, ki so najbolj zaslužni za izjemen uspeh, ki smo ga dosegli," je sporočil nekdanji hrvaški reprezentant, ki je v igralski karieri nosil tudi dres zagrebškega Dinama, Liverpoola in Panathinaikosa, v trenerski karieri pa se lahko po dveh letih pohvali že s tremi lovorikami.

Lani je Rudeš popeljal v prvo hrvaško ligo in osvojil drugoligaško tekmovanje, nato pa se je preselil v Slovenijo in Olimpijo po 25 letih čakanja popeljal do dvojne slovenske krone.

Prvi kandidat ostaja Slaviša Stojanović. Nekdanji slovenski selektor in strateg, ki je do državne krone popeljal Domžale in Crveno zvezdo, se je v zadnjih dneh zavil v molk in noče komentirati govoric.