Navijači Olimpije opozarjajo Mandarića (in Cimirotića)

Predsednik Olimpije Milan Mandarić naj bi v skladu z napovedmi danes pojasnil razloge, zaradi katerih je prekinil sodelovanje s trenerjem Igorjem Bišćanom. Navijači Olimpije so težko sprejeli odhod Hrvata, ki je zmaje popeljal do dvojne slovenske krone. Navijaška skupina Green Dragons se je oglasila z javnim pismom, privrženci, združeni v skupini Olimpija Supporters, pa prek socialnih omrežij širijo peticijo o tem, da bi moral Bišćan ostati trener zeleno-belih.

Nenadne spremembe, ki so se pri Olimpiji zgodile le nekaj dni po zagotovitvi državnega in pokalnega naslova, pri navijačih niso naletele na pozitiven odziv. Klub bo v kratkem poslal sporočilo, v katerem bo predsednik pojasnil odločitev, ki jo je sprejel po ponedeljkovem sestanku s trenerjem.

Navijaška skupina Green Dragons je v javnem sporočilu opozorila, da so zakulisne igrice vodstva kluba pokvarile slavje ob dvojni kroni. Predsedniku Milanu Mandariću so hvaležni, da jim je bilo pod njegovim vodstvom spet dovoljeno sanjati. Olimpija je po letu 2015, ko je Mandarić na predsedniškem položaju nasledil Izeta Rastoderja, osvojila tri lovorike, dobila klubsko trgovino in do neke mere uredila Jamo za Bežigradom. "Priljubljen ali ne, za to smo mu hvaležni," sporočajo najbolj glasni in zvesti navijači Olimpije, ki dvoboje v Stožicah spremljajo na severni tribuni.

Igor Bišćan pri navijačih Olimpije uživa veliko podporo. Izkazali so mu jo tudi po zadnji tekmi v sezoni 2017/18, pokalni zmagi nad Aluminijem v finalu s 6:1. Foto: Vid Ponikvar

Govorice o menjavi trenerja Igorja Bišćana, ki so ga vzljubili in po njihovem mnenju dela pošteno, so jim dale vedeti, da razvoj Olimpije že nekaj časa ne pelje v pravo smer. Opozorili so tudi na svetovalce in "prisklednike" sumljivega slovesa, med katere uvrščajo tudi Seada Karaselimovića, nekdanjega direktorja pri puljski Istri 1961, kjer so bili navijači tako nezadovoljni nad njegovim delom, da se ga je oprijel javni vzdevek grobarja puljskega prvoligaša. Pri Olimpiji je zunanji sodelavec, tesno vpet v delovanje MM Šport.

Opozorili so tudi na donedavnega ljubljenca navijačev zeleno-belih Sebastjana Cimirotića, ki mu zamerijo, da želi vplivati na njih in njihovo delovanje. Vse skupaj jih spominja na dogajanje pri zagrebškem Dinamu, kjer je klub v tej sezoni na Hrvaškem osvojil dvojno krono, a so tribune na tekmah na štadionu Maksimir bolj ali manj prazne.

"Kot kaže, ne bo nič drugače pri nas. Namesto da bi obisk rasel, bo kmalu zavladala apatija, ki je odraz nezaupanja v vodstvo kluba," napovedujejo Dragonsi in s tem opozarjajo vodstvo kluba, da bi se lahko že tako skromen obisk srečanj v Stožic še zmanjšal. V nogometu je pogosto vodilo, da se igra prav zaradi navijačev, zato takšne napovedi niso preveč spodbudne za prihodnost zmajev, ki jih že prihodnji mesec čakajo evropski izzivi v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Bišćan - žrtev umazanih iger?

Svoje mnenje je prek socialnega omrežja izrazila tudi skupina navijačev Olimpije, ki dvobojev ne obiskuje na severu Stožic in je povezana v skupino Olimpija Supporters. Z nagovorom "Pokažimo Milanu, da nam ni vseeno za trenerja in za klub! Ne pustimo, da gre cirkus naprej! Za stabilno Olimpijo, za človeka, ki nam je prinesel toliko veselja – Igorja Bišćana, ki je žrtev umazanih iger" so pripravili peticijo v podporo 40-letnemu Zagrebčanu. Podpisalo jo je že več kot tisoč navijačev.