Šampionska Olimpija razpada, Uremović podpisal za Rubin

Ruski klub Rubin je sklenil štiriletno sodelovanje z 21-letnim hrvaškim branilcem Filipom Uremovićem. Mladi Hrvat je v prejšnji sezoni sprva nosil dres druge ekipe zagrebškega Dinama, nato pa se je pozimi na veliko željo Igorja Bišćana preselil v Ljubljano, kjer je v začetni enajsterici nadomestil Kenana Bajrića (Slovan Bratislava) in prispeval velik delež k dvojni kroni Olimpije.

OFFICIAL: Rubin have signed Croatian defender Filip Uremovic (21) from Olimpija Ljubljana.



Welcome! pic.twitter.com/roxXs9Q92e