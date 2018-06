Mandarić pojasnil, kaj ga moti pri Bišćanu in kdo zapušča Olimpijo

V ponedeljek bo v klubski pisarni Milana Mandarića zelo zanimivo. Predsednik Olimpije bo sprejel trenerja Igorja Bišćana, ki po dvojni kroni računa na ogromno podporo navijačev, a še ne more z gotovostjo trditi, da bo zmaje vodil tudi v prihodnji sezoni. Končno besedo bo imel 79-letni Američan srbskih korenin, ki ga je pri Bišćanovem delu zmotilo kar nekaj stvari.

Zaradi infarktnih tekem Olimpije večkrat v bolnišnici

Sta viziji predsednika Milana Mandarića in trenerja Igorja Bišćana usklajeni? Foto: NK Olimpija Ljubljana Več bo znanega v ponedeljek, ko se bosta pogovorila o ciljih in se prepričala o tem, ali sta usklajena glede vizije. ''Če bo njegov pogled skladen z vizijo kluba, bodo nadaljevali pot,'' zagotavlja Mandarić, ki je v intervjuju za časnik Dnevnik pojasnil, zakaj je v spomladanskem delu, ko Bišćan ni izgubil niti enkrat, na koncu pa Olimpijo popeljal do dvojne krone, prišlo do napetosti med njim in trenerjem. To se je zgodilo zaradi želje po bolj ofenzivni igri.

''Da igramo tekme zato, da zmagamo, ne pa zato, da ne doživimo poraza. Da igramo ofenziven nogomet, kakršnega smo prikazali v finalu pokala z Aluminijem. Vse je pokrito z rezultatom, a pot do naslova ni bila gladka. Zaradi infarktnih tekem sem bil v zadnjih treh mesecih štirikrat v bolnišnici zaradi srčnega tlaka, želodca … Hvala, Olimpija, za nekaj takšnega.''

Nihče ni večji od kluba

Foto: Vid Ponikvar Bišćanu zameri, da ni dal priložnosti mladim slovenskim igralcem iz mladinske šole (Martinu Pečarju, Adamu Jakupoviću, Roku Vodišku in Matežu Turkušu). Navedel je primer, kako je Turkuš bolj lačen gola od levega beka Jasona Davidsona, ki ga je Bišćan postavil na levo krilo.

Mandarić je prepričan, da bi morali omenjeni mlajši igralci zaradi svojega razvoja dobiti priložnost za igro 10, 20 minut na tekmah s slabšimi tekmeci. ''Ker ne dobijo priložnosti, se ne razvijajo in morajo oditi v druge klube. Zaradi velikega številka kakovostnih igralcev nekateri niso dobili priložnosti, taka primera sta Brkić in Vombergar, ki je kazal več želje kot Benko,'' je dodal Mandarić, ki je začel sodelovati z Olimpijo leta 2015, do danes pa se lahko pohvali že s tremi lovorikami.

Bišćan je po njegovem mnenju v Ljubljani naredil velik posel z disciplino in delom, da pa bi postal velik trener, mu manjka še to, da mora sodelovati s klubom. ''Od kluba, ki je bog, ni nihče večji: igralec, predsednik, trener … To je naš majhen problem, ki ga moramo rešiti, in pri tem name ne bo nihče vplival. Ne bojim se nikogar glede svojega načina vodenja Olimpije, vse odločitve bo sprejel le en človek, to je Milan Mandarić,'' samozavestno zagotavlja bogati podjetnik, ki premore ogromno znanja glede vodenja nogometnih klubov.

Tako je predsednik Mandarić poljubil Roka Kronavetra, ki je v nedeljo v Domžalah prispeval odločilen zadetek za naslov prvaka. Foto: Vid Ponikvar

Navijači so na zadnjih tekmah Biščana večkrat nagraditi z najbolj bučnim aplavzom in skandiranjem, ko pa je moderator po sredini pokalni zmagi nad Aluminijem najavil predsednika Mandarića, je bil odziv navijačev veliko bolj mlačen kot v preteklosti, ko so ga doživljali kot velikega junaka preporoda Olimpije. ''Navijači ne morejo imeti vpliva na vizijo kluba, to dela tisti, ki je odgovoren za klub in ima popolno oblast,'' sporoča Mandarić.

Kakšna bo igralska zasedba Olimpije v sezoni 2018/19? Ricardo Alves in Dario Čanađija zapuščata Olimpijo, Filip Uremović ostaja. Foto: Urban Urbanc/Sportida Obeta se velik osip nogometašev, ki so sestavljali udarno enajsterico v šampionski sezoni 2017/18. Mladi vratar Rok Vodišek odhaja v Italijo (Genoa), Ricardu Alvesu in Leonu Benku sta potekli pogodbi, Jason Davidson in Dario Čanađija se vračata na Reko. Obstaja možnost, da bi mladi Issah Abbas, za katerega se zanima tudi švicarski prvak Young Boys Bern, zapustil klub že poleti. V poletnem prestopnem roku želi Olimpijo okrepiti, a le s tujci, ki bodo kakovostnejši od dozdajšnjih igralcev. ''Glede mladih igralcev me mineva potrpljenje, ker smo izgubili leto dni v njihovem razvoju, kar moramo nadoknaditi. Izbrati moramo pet talentov, ki bodo del članske ekipe, izmed katerih bosta vsaj dva preživela,'' je predstavil enega izmed ciljev. Drugi je, da pripelje vsaj štiri kakovostne okrepitve, med katerimi naj bi bila tudi dva slovenska reprezentanta, ki bi se tako iz tujine vrnila v domovino.

Benko že zapustil Ljubljano Olimpija je sporočila, da se z Leonom Benkom ni uspela dogovoriti za podaljšanje sodelovanja. Izkušeni hrvaški napadalec, ki je za zmaje odigral 61 tekem in dosegel 22 zadetkov, tako zapušča Stožice. Hvala, Leon Benko.



▶️ https://t.co/QMCDlQ1k0Q pic.twitter.com/vQobXigKr4 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 1, 2018 "Hvala klubu, predsedniku in navijačem za dve sezoni, ki sem jih preživel pri Olimpiji. Ponosen sem, da sem bil del te šampionske zasedbe, ki se je z osvojeno dvojno krono zapisala v klubsko zgodovino. Olimpiji v prihodnosti želim vse najboljše," je ob slovesu dejal nogometaš iz Varadžina.

Olimpija na voljo za deset milijonov evrov

Mandarić bo končal misijo v Ljubljani, ko bo našel pravega človeka, ki bi Olimpijo peljal naprej v nove zmage. Foto: Vid Ponikvar V zadnjem času se ogromno razpreda tudi o možnosti, da bi Mandarić prodal klub enemu izmed najbogatejših Slovencev, Jocu Pečečniku. Slednji je v gostovanju na PopTV potrdil, da sestankuje s prvim možem Olimpije. ''Pečečnika zelo spoštujem, a Olimpija kupca še nima. O morebitni prodaji bo več znanega čez nekaj dni,'' je napovedal in dodal, da potrebuje Olimpija vsak mesec za delo v urejenih razmerah 700 tisoč evrov.

''Olimpiji sem dal svoje srce, vso energijo, zdravje in denar, zato sem ponosen na uspeh, ki ga Olimpija v tako kratkem času še ni imela. Moja misija bo končana, ko bom našel pravega človeka, ki bo Olimpijo peljal naprej,'' je odločen. Olimpijo bi prodal za toliko, da povrne vložek. Ta znaša deset milijonov evrov.