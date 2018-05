Ko se Ljubljana zaljubi v Hrvata #foto

Hrvaški trener Igor Bišćan je v slabem letu dni, odkar vodi ljubljansko Olimpijo, prehodil trnovo pot. Začel jo je z zmedo okrog trenerske licence in bolečim evropskim izpadom, nato pa v Prvi ligi Telekom Slovenije in pokalu Slovenije tako zelo mešal štrene tekmecem, da je osvojil dvojno krono in postal veliki ljubljenec občinstva. Vabljeni na sprehod skozi šampionsko sezono 2017/18.

Kako so proslavljali nogometaši in navijači Olimpije po dvojni kroni?

Le nekaj dni po koncu turbulentne sezone 2016/17, v kateri je Olimpija v prvenstvu krepko zaostala za Mariborom, v finalu pokala pa ostala praznih rok proti Domžalam, je ljubljanski klub dobil novega trenerja. "Menjal jih bom tudi deset, če bo potrebno," je odmevalo sporočilo predsednika Milana Mandarića, ki je lansko pomlad poskrbel za številne trenerske menjave in iskal pravo rešitev. Safet Hadžić se je poslovil po pokalnem finalu v Kopru, le nekaj dni pozneje pa je Olimpija za novega stratega potrdila Igorja Bišćana. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji hrvaški reprezentant je bil ljubiteljem slovenskega nogometa dobro znan. Z Liverpoolom je osvojil ligo prvakov, kot mladi trener pa je zagrebški Rudeš popeljal v prvo ligo. "Veselim se dobrih izzivov. Olimpija je velik klub z veliko potenciala in dobrimi pogoji za uspeh," je ob predstavitvi dejal Bišćan. Z Ljubljančani je sklenil dveletno pogodbo. Foto: Vid Ponikvar

Marsikdo si je ob tem mislil svoje. Pogoste menjave trenerjev, ki so v obdobju predsednikovanja Milana Mandarića odhajali in prihajali kot po tekočem traku, so nakazovale, da bo podobno tudi v tej sezoni. Zlasti če ne bo šlo vse po načrtih. Kakšna zmota, tokrat je bilo povsem drugače. "Dobili smo dobrega trenerja. Je sistematičen, vztrajen, pa tudi iskren in umirjen," ga je hvalil Mandarić. Foto: Vid Ponikvar

Priprave je začel 10. junija, zgolj slabe tri tedne pozneje pa je že sledila prva velika preizkušnja. Olimpija se je podala na sever Evrope in v kvalifikacijah za ligo Europa gostovala pri finskem tekmecu VPS Vaasa. Bila je favorit, a … Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za nekaj nevšečnosti je poskrbelo dejstvo, da je v Ljubljano prispel brez zahtevane trenerske licence Uefa Pro, potrebne za vodenje slovenskega prvoligaša tako doma kot tudi v Evropi. Ker pa mu je manjkal le še zagovor zaključnega izpita, mu je Uefa dodelila začasno trenersko licenco, tako da je lahko v Evropi že vodil zmaje. Foto: nk-rudes.hr

Ni pomagalo. Olimpija je doživela dva tesna poraza in izpadla. Ljubljančani so bili nevarnejši, imeli kopico priložnosti, a žoge niso znali spraviti za hrbet finskega vratarja. Zmaji so doživeli hiter evropski šok, po katerem jih ni bilo malo, ki so menili, da bo že ta usoden za Bišćana. Predsednik Mandarić je menil drugače. Delo Zagrebčana, ki so ga igralci hitro vzeli za svojega in nanj gledali s spoštovanjem, ga je tako navdušilo, da mu je dal novo priložnost. "Razočaran sem nad razpletom obeh tekem. Sezona se je šele začela, fizično še nismo pripravljeni, kot bi si želeli. Potrebovali bi nekoga, ki bi odločil z individualno kakovostjo," je dejal Zagrebčan. Takrat še ni mogel računati na Roka Kronavetra, saj se je Mariborčan še otepal zdravstvenih težav … Foto: Urban Urbanc/Sportida

Deset dni po ekspresnem evropskem izpadu se je začela Prva liga Telekom Slovenije. Olimpija jo je začela z domačo zmago nad Celjem (3:1) in skušala čim prej zaceliti evropske rane. Začetek zmajev je bil silovit, preskakovali so oviro za oviro in si priigrali vodilni položaj. Skupaj s pokalom so nanizali kar 17 tekem brez poraza. Foto: Vid Ponikvar

Dosegli so nekaj zelo visokih zmag. Aluminij in Rudar sta v Stožicah izgubila z 0:4, v pokalu pa so se Ljubljančani v gosteh znesli nad Radomljami (6:1). Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom se je za Bišćana končal z remijem. Brez zadetkov. Zmaji so še vodili. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prvič so pod vodstvom Bišćana na uradni tekmi slovenskega tekmovanja izgubili 17. novembra 2017. Ravno ob nepravem času in z nepravim tekmecem. To je bil večni derbi, prvi v Ljudskem vrtu (0:1), po katerem je Maribor zavzel prvo mesto. "Poraz je slej ko prej verjetno moral priti, a tu ni neke posebne filozofije. Če se želiš boriti za vrh, je treba že na naslednji tekmi zaigrati v starih tirnicah in znova pokazati svoj maksimum. Nismo vajeni porazov, a nisem v skrbeh," je hitro prebolel prvi poraz v 1. SNL. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zmaji so padli na drugo mesto. Maribor je kljub vzporednim nastopom v donosni in prestižni ligi prvakov prehitel Olimpijo in postal jesenski prvak. K temu je pripomogel tudi drugi poraz Olimpije, ko je 3. decembra v hladnih Domžalah ostala praznih rok (0:1). Foto: Žiga Zupan/Sportida

Da razočaranje med navijači Olimpije vendarle ni bilo tako veliko, je poskrbel preboj v polfinale pokala Slovenija. Izločili so ravno Maribor in to proslavili v Ljudskem vrtu. Najprej so zmagali v Ljubljani s 3:0, nato je bilo na Štajerskem 1:1. "Čestital bi fantom za prepričljivo napredovanje v polfinale," je pohvalil ekipo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zimski prestopni rok je prinesel kar nekaj sprememb. Kenan Bajrić, za katerega je Bišćan trdil, da bi si zaslužil vpoklic v reprezentanco, je odšel na Slovaško. Nadomestil ga je mladi Zagrebčan Filip Uremović. Ni imel veliko izkušenj, bil je kapetan druge ekipe Dinama, a mu je Bišćan zaupal. Verjel je v ekipo in naskok na dvojno krono. Olimpija je ostala tudi brez Alexandruja Cretuja. Ta se je odločil za selitev v Maribor, ki je dvignila veliko prahu. Bišćan na Romuna ni veliko računal. Pri izboru enajsterice je ohranil avtonomnost in se ogradil od zahtev ali želja drugih članov vodstva. Tako je presenetil tudi z izborom prvega vratarja. To je v družbi nadarjenega Roka Vodiška nepričakovano postal Aljaž Ivačič. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Spomladanski del se je začel z domačo zmago nad Celjem. Tako kot jesenski. Sledil je neverjeten niz osmih srečanj, v katerih je Olimpija osvojila kar 22 točk. Remizirala je le z Mariborom, ki je takrat padel v veliko rezultatsko krizo. Iz nje se je izvil šele v Stožicah, ko je Luka Zahović izenačil na 1:1. Foto: Sportida

V pokalu je Olimpija lažje od pričakovanega preskočila celjsko oviro in si zagotovila drugi zaporedni nastop v pokalnem finalu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V velikem derbiju je 14. aprila ustavila niz 13 zaporednih zmag Domžal. Skoraj bi porazila rumene, ki so si rešili kožo z izenačenjem v zadnji minuti (1:1). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začelo se je obdobje, ko je Olimpija večkrat remizirala kot zmagala. Pogosto je zapravila vodstvo, taktične poteze Bišćana pa so postale predvidljive. Nezaupanje strokovnih sodelavcev Milana Mandarića, v tem sta prednjačila Sebastjan Cimerotić in Sead Karaselimović, je bilo vedno večje. Hrvatu se je, čeprav v letu 2018 sploh ni izgubil dvoboja, začel tresti stolček. Tudi zato, ker je prednost Olimpije s +10 (s tekmo več) strmo padla. In po še enem razočaranju, ko je v Stožicah izpustila priložnost za zmago nad zadnjeuvrščenim Ankaranom (0:0), prerasla v zaostanek. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V Ljubljani se je prižgal alarm. Zdaj Olimpija ni bila več v tako udobnem položaju, saj je potrebovala zmago v derbiju na Štajerskem. Dočakala jo je. Eden najboljših in najbolj dramatičnih večnih derbijev, poln preobratov in zanimivih prigod, je ponudil skoraj vse, kar si nogometni sladokusci obetajo od tako pomembnega srečanja. Olimpija je zmagala s 3:2, zlata vreden zadetek za zmago pa je v izdihljajih srečanja dosegel argentinski Slovenec Andres Vombergar. Foto: Vid Ponikvar

Bišćan si je malce oddahnil, zdaj je bilo treba v zadnjih dveh krogih zbrati še štiri točke. Tri je dobil proti Krškemu, ko je zablestel Rok Kronaveter. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zadnjo, ki je prinesla naslov prvaka, je dobil v Domžalah. Čeprav so rumeni povedli z 1:0, Maribor pa bil približno deset minut že prvak Slovenije, je nato Kronaveter prevzel odgovornost, hladnokrvno izvedel kazenski strel in poskrbel za izenačenje (1:1), po katerem je slovenska prestolnica proslavljala dolgo v noč. Olimpija je postala prvak. Zbrala je enako število točk kot Maribor, a bila boljša zaradi boljšega razmerja v medsebojnih tekmah, saj je v gosteh dosegla več zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

Predsednik Mandarić je med slavjem v Domžalah namignil, da bi se lahko v ljubljanskem klubu v kratkem zgodile spremembe. Ni izključeno niti slovo bogatega Američana srbskih korenin. Bišćan po prvi slovenski zvezdici ni vedel, pri čem je, navijači pa so mu dali vedeti, da ga naravnost obožujejo in ga nočejo izgubiti. Foto: Vid Ponikvar