Dvojna krona in nov rekord! Olimpija za konec navdušila.

Nogometaši Olimpije so v finalu pokala Slovenije s 6:1 premagali Aluminij, prvič po letu 2003 prišli do pokalne lovorike, petega v zgodovini kluba, in se v Stožicah veselijo dvojne lovorike.

Lepo število gledalcev si je prišlo ogledati zadnje dejanje zelo razburljive slovenske klubske sezone 2017/18. Večina je pesti seveda stiskala za Olimpijo, ki je bila tudi velik favorit. Ne toliko zaradi tega, ker je igrala na svojem štadionu, pa čeprav je bila v uradnem zapisniku tekme tokrat v vlogi gostov, ampak bolj zaradi tega, ker je ravno v nedeljo postala uradno najboljša slovenska ekipa sezone.

Po velikem slavju in zmagoslavju v Domžalah je bilo časa za pripravo na tekmo proti Aluminiju seveda bolj malo. Tudi zaradi tega je bilo pričakovano, da bomo v ljubljanski zasedbi, ki jo Igor Bišćan rotira že skozi celotno sezono, dočakali nekaj sprememb. To se je tudi zgodilo.

Štiri spremembe v postavi Olimpije, ki so prinesle gole

Hrvat je zamenjal kar štiri igralce in od prve minute v ogenj končno poslal tudi Stefana Savića, ki v zadnjem času navduši vsakič, ko zaigra.

Rok Kronaveter je zadel tudi tokrat. Foto: Vid Ponikvar

Ob njem pa na igrišče postavil tudi kapetana Branka Ilića in najboljšega strelca Ricarda Alvesa, ki sta se vrnila v začetno enajsterico, od prve minute pa je zaigral tudi Leon Benko. Prav omenjeni so bili v prvih 45 minutah glavni akterji na igrišču in zaslužni, da so Ljubljančani zmagovalca odločili praktično že v prvem polčasu.

Aluminij je zdržal 18 minut

Olimpija je od prve minute pričakovano zagospodarila na igrišču in imela prvo priložnost po desetih minutah igre. Podal je Savić, Kronaveter pa je meril čez gol. V 18. minuti je bilo v Stožicah prvič veselo. Tokrat je bil podajalec Alves, z zelo efektivnim in tudi atraktivnim strelom z nogo znotraj kazenskega prostora pa je žogo v gol spravil Benko. Izkušeni Hrvat se zadetka ni pretirano veselil, tudi sicer v zraku ni bilo čutiti pretiranega naboja. Kot da bi bili Ljubljančani izpraznjeni po hudem prvenstvenem boju, a jih tudi to ni zmotilo, da ne bi dela opravili z odliko.

V 20. minuti je imel priložnost po strelu z glavo branilec Filip Uremović, a ni bil dovolj nevaren. V 32. minuti se po strelu z glavo, podajalec je bil Kronaveter, ni pretirano izkazal Dino Štiglec. V 36. minuti pa so nogometaši Olimpije zadeli še drugič. Po desni strani je lepo prodrl Savić, poslal ostro podajo po tleh v kazenski prostor, tam pa je nov gol zabil Kronaveter. Do konca polčasa je bil v 42. minuti v priložnosti še Benko, a do drugega gola na tekmi ni prišel, tako da so Ljubljančani na polčas odšli s prednostjo 2:0.

Manjši šok za Olimpijo, ki pa ni trajal dolgo

Aluminij je na začetku drugega dela igre poskrbel za manjši šok, saj je v 50. minuti znižal izid. Z leve je streljal Mario Lucas Horvat, vratar Olimpije Aljaž Ivačić je strel odbil, žoga je pristala na nogi Francesca Tahiraja, temu pa je ni bilo težko spraviti v prazno mrežo.

Olimpija je za konec sezone navdušila in dosegla rekordno zmago. Foto: Vid Ponikvar

Navijači Olimpije so se po golu Kidričanov morda malce zbali, a strah ni trajal dolgo. V 59. minuti je po levi spet lepo prodrl Savić, vnovič poslal ostro žogo po tleh v sredino kazenskega prostora, tam je žogo zgrešil Alves, na desni strani je prišla do Benka, ta pa jo je z močnim strelom poslal pod prečko vratarja Aluminija in z drugim golom na tekmi razblinil dvome o zmagovalcu.

V zadnje pol ure se je Olimpiji snelo

V 66. minuti je bilo to, da je konec, dokončno jasno tudi največjim dvomljivcem. Olimpija je zadela še četrtič, tokrat pa je v polno meril Alves. Portugalec je zadel po strelu z roba kazenskega prostora, kjer mu je žogo namestil Savić, ki je pred tem lepo preigraval po desni strani.

Do konca tekme sta zadela še rezervista Goran Brkić in Issah Abass, tako da je Olimpija prišla do rekordne, najvišje zmage v zgodovini finalov pokala.

Ljubljana zdaj še drugič v treh dneh proslavlja lovoriko, ob tem pa je osrečila tudi Velenjčane. Rudar je v finalu namreč stiskal pesti za Olimpijo. Po porazu Aluminija se je namreč kot četrtouvrščeni iz prvenstva uvrstil v Evropo.

Igor Bišćan je Olimpiji prinesel dvojno krono, a je njegova prihodnost negotova. Foto: Vid Ponikvar

Igor Bišćan se je vpisal v zgodovino, kaj sledi?

Olimpija je tako pričakovano prišla do dvojne krone, kar je nazadnje uspelo Mariboru leta 2013, in osvojila svojo peto pokalno lovoriko. Prvo po letu 2003. Njen trener Bišćan pa se je vpisal v zgodovino. Ne samo s tem, da je v manj kot letu dni v Ljubljano prinesel dve lovoriki, ampak morda še bolj zaradi tega, da je po daljšem času postal prvi trener, ki je v Ljubljani zdržal celotno sezono.

Vprašanje pa je, koliko dolgo še bo tukaj. Zdaj Ljubljančane čaka še dan slavja ali dva, potem pa se začenja sestavljanje ekipe za novo, evropsko sezono. Že zdaj je jasno, da bo močno prevetrena, kot je jasno tudi to, da ne bi bilo niti najmanjše presenečenje, če bi do spremembe prišlo tudi na trenerski klopi in še kje. Oh, ta Olimpija …

Aluminij : Olimpija 1:6 (0:2)

Finale pokala Slovenije 2017/18. Štadion Stožice, 9.000 gledalcev. Sodnik: Andrej Žnidaršič. Pomočnika: Matej Žunić in Manuel Vidali. Dodatna pomočnika: Marko Podgoršek in Dragoslav Perić. Četrti sodnik: Vojko Goričan.



Strelci: 0:1 Benko 18., 0:2 Kronaveter 36., 1:2 Tahiraj 50., 1:3 Benko 59., 1:4 Alves 66., 1:5 Brkić 81., Abass 86.



Aluminij: Kovačič; Zeba, Marinović, Tahiraj, Petrović, Ploj (od 46. Rogina), Jurčevič, Horvat, Jakšić, Krajnc, Mensah (od 79. Nunić). Trener: Oliver Bogatinov.

Olimpija: Ivačić; Štiglec, Apau, Ilić, Uremović; Kronaveter (od 61. Kapun), Tomić, Čanađija, Alves (od 69. Brkić), Miškić; Benko (od 63. Abass). Trener: Igor Bišćan.



Rumeni karton: Jakšić 43. (Aluminij)