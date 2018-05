Igor Bišćan: Dokazali smo, da smo v vsem boljši od Maribora

"Razumite me, ne bi se rad postavljal v ospredje in govoril o sebi. Fantje so si zaslužili, da se danes govori predvsem o njih," je po osvojitvi dvojne krone, zmagi s 6:1 v Stožicah nad Aluminijem v finalu pokala, novinarje razočaral trener Olimpije Igor Bišćan, čigar prihodnost je nedorečena, a o njej tokrat ni želel razglabljati.

Že dlje časa ni skrivnost, da je prihodnost trenerja Olimpije negotova. Po velikem nedeljskem zmagoslavju v Domžalah, ko se je veselil prvenstvene lovorike, je dejal, da bo več znanega po sredinem finalu pokala. Zdaj ga je z rekordno zmago osvojil, a o sebi ni želel govoriti.

Med vrsticami je potrdil, da njegov odnos z nekaterimi ljudmi v klubu ni najboljši, a dejal, da bo verjetno več znanega po sestanku, ki ga bo imel s predsednikom Milanom Mandarićem zdaj, ko je konec sezone. Ob tem je dodal, da je plan priprav za novo sezono, v kateri Olimpijo čakajo kvalifikacije za ligo prvakov, že naredil in s tem namignil, da se zagotovo resno spogleduje tudi s tem, da bi ostal v Ljubljani, kjer se počuti odlično. Verjetno pa to ni odvisno samo od njega.

Zdaj je trenutek, ko moramo govoriti o nogometaših

"Ne se jeziti, a res ne bi rad govoril o sebi. Vem, da se veliko piše in govori, ogromno je špekulacij, a po takšni tekmi in takšni sezoni je najbolj pošteno, da se govori o nogometaših. Bil sem igralec, zdaj sem trener in dobro vem, da noben trener ne more narediti dobrega rezultata brez dobrih nogometašev. Ne morem prehvaliti mojih fantov. Zelo sem srečen, da sem lahko njihov trener," o svoji prihodnosti ni želel govoriti Igor Bišćan, ki se je v manj kot enem letu na Ljubljano zelo navezal.

Foto: Vid Ponikvar

"V Ljubljani se počutim odlično. V letu, ki sem ga preživel tukaj, nisem doživel niti ene slabe stvari. Od ljudi v hotelu, štadionu, na katerem treniramo, v restavracijah, na ulicah in seveda tudi v Stožicah sem dobival samo podporo. Vsem bi se rad zahvalil, da so poskrbeli, da sem se počutil kot doma. Tudi vam novinarjem, ki ste bili, vsaj jaz sem občutil tako, v trenutkih, ko je bilo najtežje in sem bil morda na izhodnih vratih, korektni in ste stopili na mojo stran, če se lahko tako izrazim," je govoril mladi hrvaški trener, ki je v štirih dneh z dvema lovorikama postal drugi najuspešnejši trener v zgodovini Olimpije, a se prav lahko zgodi, da se bo od njene klopi kmalu poslovil.

Bolj vesel bi bil, če bi navijači skandirali komu drugemu

Navijači so med in po tekmi spet večkrat skandirali njegovo ime, a tudi o tem ni želel preveč govoriti.

Navijačem Olimpije se je iskreno zahvalil za podporo, ki jo uživa od prvega dne. Foto: Vid Ponikvar

"Seveda čutim podporo navijačev in seveda sem tega zelo vesel, a danes bi bil morda še celo bolj vesel, če bi namesto mojega imena vzklikali ime katerega izmed nogometašev ali mojih sodelavcev. Vsi skupaj smo zaslužni za ta uspeh. Vsi smo bili kot eno, ko je bilo najtežje. Po tekmi v Velenju, ko smo izgubili točke in je bilo res težko, smo pokazali, koliko smo vredni. Oditi potem v Maribor in odigrati tako, kot smo, je nekaj, zaradi česar se moram fantom globoko prikloniti," je še povedal nekdanji nogometaš Dinama Zagreba, Liverpoola in Panathinaikosa.

"Navijači Olimpije so sijajni. Sploh glede na to, da je klub vmes ugasnil, so dokazali, da res ljubijo ta klub in v tej sezoni dali jasno vedeti, koliko jim Olimpija pomeni. Upam, da bodo v prihodnosti še pogosto tako veseli, kot so danes, ko so pripravili res sijajno navijaško kuliso," je nadaljeval Bišćan in nekaj besed seveda namenil tudi finalu pokala in novi lovoriki.

Fantje so dokazali, da so najboljši v Sloveniji

"Srečen in vesel sem, da smo osvojili pokal. Poskrbeli smo za perfekten konec sezone in skupaj z navijači proslavljamo dvojno krono. Zdaj je konec sezone, odigrali smo res lepo in nasprotniku nismo dovolili, da bi nas presenetil. Fantje so pokazali, zakaj smo prvaki. Zahvalil bi se fantom, navijačem in tudi ljudem v klubu, ki so nam to omogočili. Olimpija ima pogoje za delo, kot jih ima redko kdo v Sloveniji," je povedal o zmagi s 6:1.

Takole je po finalu objel svojo ženo. Foto: Vid Ponikvar

"Dokazali smo, da smo bili v tej sezoni v vsakem pogledu boljši od Maribora, kar smo dokazali tako v prvenstvu kot tudi v pokalu, iz katerega smo ga izločili," je poskrbel še za besede, s katerimi je vsaj malo stopil iz svojih okvirjev tihega, povsem nekonfliktnega človeka in zbodel Mariborčane.

Morda se je za tak korak odločil tudi zaradi "čestitke", ki so jo on in njegovi nogometaši iz Ljudskega vrta prejeli v nedeljo zvečer, a težko je reči, da nima prav. Olimpija je letos osvojila dve lovoriki, Maribor pa niti ene …