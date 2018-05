Mandarić prodaja Olimpijo Pečečniku

"Nikoli nisem rekel, da bom ostal, ampak sem dejal le to, da bo Olimpija šla naprej z mano ali brez mene. Tri leta so se obrnila tako, kot so se morala. Če kdo prevzame klub, upam, da bo Olimpija še naprej uspešna," je v nedeljo, le nekaj trenutkov po tem, ko so si zeleno-beli po dramatčnem srečanju z Domžalami zagotovili naslov državnega prvaka, sporočil Milan Mandarić.

S tem je 79-letni bogati ameriški poslovnež srbskih korenin poskrbel za številna ugibanja. Bo dvignil sidro v Ljubljani in v zameno za določen znesek ponudil možnost vodenja in upravljanja Olimpije nekomu drugemu?

Predsedniške izkušnje z Interblockom

Bo Milan Mandarić res kmalu pomahal v slovo Olimpiji? Foto: Vid Ponikvar Kot poroča 24ur.com, obstaja velika možnost, da bi Mandarić vodenje Olimpije predal v roke 30 let mlajšemu Jocu Pečečniku. Slovenski podjetnik, ki si je obogatel žepe kot pomemben člen svetovne igralniške industrije, je v preteklosti že deloval v nogometnem svetu. Nekaj časa si je zelo prizadeval, da bi prevzel Olimpijo, ki se je v novi klubski preobleki od najnižje lige ponovno vračala proti najboljšim.

Želja se mu ni uresničila, zato je nogometne bogove izzival na drugem koncu Ljubljane, kjer je prevzel klub, ki je deloval za slovenske okoliščine v zelo urejenih razmerah, manjkalli pa so le navijači. Leta 2006 je postal prvi mož Interblocka, nato z ljubljanskim klubom v Sloveniji osvajal (super)pokalne lovorike in zaigral v Evropi, zaradi nezmožnosti pridobitve zahtevanih dovoljenj za prenovo bežigrajskega štadiona pa je do nadaljnjega zamrznil vse klubske aktivnosti, ki so se dotikale projekta nogometnega kluba Interblock.

Pečečnik ima rad šport Pred dnevi smo Pečečnika uzrli ob parketu v novomeški dvorani, kjer je na tekmi finala slovenskega košarkarskega prvenstva sedel v družbi ljubljanskega župana Zorana Jankovića. O tem, ali bi se lahko slednji vključil v projekt košarkarske Olimpije, je bil direktor ljubljanskega kluba Roman Lisac skrivnosten: "Morda je kaj na tem, morda se pogovarjamo. On ima rad šport. Njega sem že pred desetimi leti prepričeval in vabil v košarko. A je bilo takrat drugače."

Bišćan prejel največjega, Mandarić zgolj medlega

Navijači so se postavili na stran trenerja, ki nekaterim izmed ožjih sodelavcev predsednika Mandarića ni najbolj po godu. Foto: Sportida Košarkarji Olimpije so se v sredo v Stožicah na povabilo ljubljanskega župana pridružili veliki zabavi. Navijači, ki so spremljali nogometni pokal Slovenije in se po visoki zmagi nad Aluminijem razveselili dvojne krone, niso v svečanem delu večera zaploskali le izbrancem Igorja Bišćana, ampak tudi nogometašicam in košarkarjem Olimpije. Vsi so postali državni prvaki.

Ko so stali na zmagovalnem odru, je največji aplavz prejel Bišćan. Ko je bil napovedan predsednik Mandarić, je bil aplavz medel in neprepričljiv. Če je bil pred dvema letoma, ko je Mandarićeva Olimpija prvič prečkala prvoligašo ciljno črto kot prva, aplavz še zelo bučen, je bilo tokrat drugače. Kot da bi navijači Olimpije, ki so po zmagi nad Aluminijem prihrumeli na zelenico in proslavljali še eno lovoriko, s tem dali vedeti vodstvu, kako niso povsem zadovoljni z vsemi potezami, ki si jih je Mandarić privoščil v zadnjih mesecih.

Ko je bil predsednik Interblocka, je ljubljanski klub dvakrat osvojil pokalno lovoriko, bil pa je tudi zmagovalec superpokala. Foto: Vid Ponikvar

Bodo v kratkem ocenjevali delo drugega predsednika? Če bo sestanek obrodil sadove, bi lahko Pečečnik kupil Olimpijo in ponovno postal del prvoligaškega dogajanja, le da bi tokrat vodil klub z občutno večjim številom navijačev. Olimpija bi dobila Slovenca na predsedniškem mestu, ki je znal dobro krmariti v slovenskem prvoligaškem okolju.