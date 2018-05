Joc Pečečnik: Res se pogovarjam z Milanom Mandarićem

"V studio sem prišel zaradi napada medijev name, odkar je informacija o tem, da prihajam v Olimpijo, zagledala luč javnosti," je v studiu Pop TV povedal Joc Pečečnik.

"Z gospodom Mandarićem imava dialog, pogovarjava se o nekaterih stvareh, bolj podrobno pa vsebino najinih pogovorov ne bi razkrival," je povedal Pečečnik, ki je v slovenskem nogometu že deloval in bil pred desetimi leti z ljubljanskim Interblockom dvakrat pokalni prvak.

"Če se kaj dogovoriva, bova to sporočila," je še dejal Pečečnik in tako potrdil namigovanja o tem, da Milan Mandarić po treh letih in treh lovorikah, dveh državnih in pokalni, res išče pot iz Olimpije.

Milan Mandarić je najboljši predsednik Olimpije

Nato je Američanu srbskih korenin, ki je v zadnjem času izgubil na priljubljenosti, namenil nekaj besed podpore. "Mandariću sem dejal, da je on najboljši predsednik Olimpije. Glede na finance, ki jih vlaga, lahko rečem, da jaz takšnih vložkov niti približno ne morem ponuditi. Ob tem nimam mednarodnih nogometnih povezav, kot jih ima on. Nimam takšne zgodovine in izkušenj, kot jih ima on. Zato ne vem, ali bi bil dobra zamenjava zanj," je še povedal o 79-letnemu predsedniku Olimpije.

V studiu ne bi smel biti on

"Danes bi moral tukaj v tem studiu sedeti on, ki je zaslužen in odgovoren, da se Olimpija veseli dvojne krone, namesto tega pa sem tukaj jaz in pogovarjamo se o prevzemu kluba," je Mandarića pohvalil Pečečnik. "Ni mi všeč, kakšen odnos okolica kaže do njega. Dogaja se mu podobno, kot se meni. Vlaga svoj denar, pa ga ignorirajo," je med drugim povedal Pečečnik, ki smo ga v zadnjem času videvali tudi na tekmah košarkarske Olimpije, a je to, da bo vstopil tudi tja – pa čeprav pravi, da za njo navija že od majhnih nog – zanikal.

