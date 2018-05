Igralci Olimpije bi zadržali Bišćana, a …

Čeprav v nogometu velja pravilo, da se zmagovite ekipe praviloma ne menja, bi se lahko v Ljubljani pripetila sprememba. In to ne majhna, ampak sprememba na trenerskem položaju. Ne bi bilo prvič, ko bi Olimpijo zapustil strateg prav v trenutku, ko so zmaji v Sloveniji na vrhu lestvice.

Hrvat Igor Bišćan bi rad ostal na trenerskem stolčku kluba, ki mu je prirasel k srcu, in se z njim še enkrat preizkusil v Evropi. To bi srčno rada doživela tudi večina navijačev, ki ga je v sredo na pokalni veselici nagradila z najbolj bučnim aplavzom in stoječimi ovacijami.

Zagrebčan se v Ljubljani počuti odlično. Z varovanci, ki ga spoštujejo do te mere, da ga naslavljajo kot šefa, je navezal tesen stik. Na treningih prevladuje zdrava mera tekmovalnosti, upošteva se vsaka trenerjeva beseda, kar v preteklosti, zlasti v turbulentni sezoni 2016/17, ni bil tako pogost pojav.

Nogometaši Olimpije o usodi trenerja:

''Zelo dobro delamo. Intenziteta treningov je visoka, velikokrat se je videlo, kako smo v zadnjih minutah strli odpor tekmecev. Kot mladi trener napreduje zelo dobro. Veseli smo, da je z nami. Seveda bi si po taki sezoni želeli, da ostane z nami,'' Rok Kronaveter ceni svojega trenerja. Spoštovanje je obojestransko, saj nekdanji hrvaški reprezentant v zadnjih tednih, ko je Mariborčan dosegal odločilne zadetke za državni naslov Olimpije, ni skoparil s pohvalami na račun Kronavetra.

Kapetan Ilić upa, da se bo Bišćan dogovoril z vodstvom kluba

Rok Kronaveter zelo ceni trenerja Bišćana. Foto: Vid Ponikvar Nejasnost o tem, kdo bo trener Olimpije v prihodnji sezoni, ni všeč kapetanu Branku Iliću. ''Slačilnica je dovolj močna, da bi trener Bišćan ostal,'' nekdanji slovenski reprezentant sporoča, da igralci stojijo na strani stratega, s katerim so osvojili dvojni naslov.

Ker pa o tem, kdo bo trener, odloča vodstvo kluba, in ne igralci, skuša kapetan Ilić zabičati soigralcem, da si s tem vprašanjem čim manj belijo glavo. ''Zelo je pomembno, da imajo uprava in trener isto vizijo. Le tako bomo lahko kaj naredili. Upam, da se bodo dogovorili. Igralci se s tem ne smemo ukvarjati. Če se ukvarjaš s stvarmi, ki niso nogometne, se to pozna na igrišču. Potem so tudi prisotne slabe predstave,'' je pojasnil Ilić.

''Nismo mi tisti, ki odločamo,'' ga je dopolnil mlajši soigralec Nik Kapun, poleg Ilića eden redkih Ljubljančanov, ki sestavlja zeleno-belo šampionsko zasedbo. ''Po tej sezoni si zagotovo zasluži, da bo del te ekipe,'' je izrekel stavek, ki je bil v sredo zvečer pogosto izrečen med obiskovalci finala pokala Slovenije. Še zadnjega dejanja sezone 2017/18, ki jo je Olimpija končala z dvojno krono.