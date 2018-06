Šeliga želi zapustiti Olimpijo vesel: Živi se samo enkrat

Povratna tekma dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL se bo danes začela v Kranju ob 16.30.

Danes bo znan zadnji udeleženec Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2018/19. Kdo se bo pridružil Olimpiji, Mariboru, Domžalam, Rudarju, Celju, Gorici, Krškemu, Aluminiju in Muri? Če sklepamo po razpletu na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL, se nova prvoligaška sezona nasmiha Triglavu.

Kako je bilo na tekmi na Ptuju?

Kranjčani so namreč v soboto v najstarejšem slovenskem mestu premagali Ptujčane z 2:1. Čeprav so po prvem delu zaostajali z 0:1, so v nadaljevanju poskrbeli za preobrat in zmagali, gostitelji pa so se jezili nad sodnikom Matejem Jugom, ki naj bi bil naklonjen Gorenjcem.

V Kranju bodo šli 200 kilometrov na uro

Drava se želi danes maščevati Triglavu za poraz na Ptuju. Foto: NK Drava Domači predsednik in kapetan Nastja Čeh ni skrival slabe volje, bil je ogorčen nad sojenjem. Se je jeza v taboru Drave po sobotnem porazu že kaj polegla?

"Igralci o sojenju na tisti tekmi sploh več ne debatiramo. Na takšne stvari ne moremo vplivati, nič se ne da spremeniti. Zdaj je najpomembneje, da smo se dobro spočili, si zbistrili glave, opravili dober trening in si zadali jasen cilj pred zadnjo tekmo v tej sezoni. Nimamo česa izgubiti, lahko le pridobimo. V Kranju bomo šli 200 kilometrov na uro," prvi vratar Drave Aleksander Šeliga še vedno verjame, da lahko kurenti vrnejo Triglavu za poraz na prvi tekmi in si kot drugoligaški podprvaki zagotovijo napredovanje v 1. SNL.

Očitna razlika med prvo in drugo ligo Tilen Mlakar pričakuje, da bo Drava danes drago prodala svojo kožo. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Nerad podcenjujem nasprotnika, ampak treba je dodati, da je očitna razlika med prvo in drugo ligo. Kakovosti v naši ekipi nedvomno ne manjka, jo je pa treba pokazati na terenu. V sredo želimo ponovno dokazati, da smo iz pravega testa," pred srečanjem v Kranju razmišlja krilni napadalec Tilen Mlakar, ki želi z gorenjskimi orli nadaljevati prvoligaško zgodbo. "Tekma zagotovo ne bo lahka. Sobotna bi lahko šla v dve smeri, na koncu je uspelo nam. Dali bomo vse od sebe, da ne razočaramo svojih navijačev," razmišlja 23-letni nogometaš Triglava, ki je v torek s kranjskim klubom podpisal profesionalno pogodbo.

Z Mlakarjem se ne strinja povsem

Posojenemu vratarju Olimpije se bo kmalu iztekla pogodba z Ljubljančani. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vratar Drave je od njega starejši kar 15 let. Vajen je velikih tekem. V karieri jih je odigral ogromno, tako v Sloveniji kot tudi tujini. Kako pa ocenjuje razliko med prvo in drugo slovensko ligo, o kateri je spregovoril tekmec Mlakar? Navsezadnje je Šeliga posojeni vratar Olimpije, zato odlično pozna kakovost obeh lig.

"Dejstvo je, da je veliko kakovosti tudi v drugi ligi, se pa mojim soigralcem pozna, da v nasprotju s Triglavom v tej sezoni niso odigrali 36 težkih tekem. So pa bili dvoboji med Muro, Dravo in Nafto, pa tudi Radomljami, zelo kakovostni, tako da se z izjavo Mlakarja ne strinjam povsem. Je pa res, da je bila vsaka tekma v prvi ligi za Triglav težka."

Težka bo tudi naloga Drave, da osvoji Kranj. Za napredovanje potrebuje vsaj dva zadetka. "Če so lahko oni premagali nas z 2:1, lahko tudi mi njih v Kranju," vseeno optimistično sporoča izkušeni vratar, ki si je zadal cilj, da bo branil vsaj do 40. leta. Tako kot njegov nekdanji reprezentančni soigralec Jasmin Handanović ali pa veliki italijanski as Gianluigi Buffon.

Braniti želi vsaj do 40. leta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Odlično se počutim. Pol leta, ki sem ga preživel kot posojen igralec na Ptuju, mi je zelo koristilo. Res je, da sem v nižji kakovostni ligi od 1. SNL, a sem spet doživel občutek, ko igralec zmaga na zahtevni tekmi, tega pa se ne da naveličati. Dokler se bo ta občutek pojavljal v meni, dokler bom imel voljo vsakodnevno trenirati, ne vidim razloga, da ne bi še naprej počel tistega, kar delam. Živi se samo enkrat," bo vztrajal vse do takrat, ko res ne bo več mogel igrati. Ko bo to opazil na televiziji in si rekel, da je napočil čas za slovo.

Kje bo branil v prihodnji sezoni?

Kurenti morajo danes na Gorenjskem za napredovanje doseči najmanj dva zadetka. Foto: NK Drava Danes se želi z Dravo uvrstiti v prvo ligo. Če se bo, še ni nujno, da bo prihodnjo sezono igral med elito. Trenutno je posojen igralec Olimpije, a mu po koncu sezone poteče pogodba z Olimpijo, hkrati pa se mu izteče tudi posoja na Ptuju.

"V nogometu nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo jutri. Ne vem še, kje bom igral. Verjamem pa, da bom del okolja z visokimi ambicijami, kjer bo organizacija na visoki ravni." Bi lahko to bila prvoligaška Drava? Šeliga, udeleženec SP 2010, se je ob naši opazki le skrivnostno nasmehnil …