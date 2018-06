Ni še konec, Mandarić in Bišćan sta se sestala še enkrat

Saga o prihodnosti Igorja Bišćana na klopi Olimpije še ni končana. "Končnega dogovora še ni bilo," sporoča ljubljanski klub in navaja, da se je predsednik Milan Mandarić s hrvaškim trenerjem, ki uživa veliko podporo navijačev, sestal tudi v torek. To še ni zadnji sestanek. V sredo naj bi sledil še en …

Čeprav naj bi danes slovenski nogometni prvak posredoval pojasnilo predsednika Milana Mandarića o tem, kako se je Olimpija razšla s trenerjem Igorjem Bišćanom, smo dočakali le skopo pojasnilo, da vodstvo kluba še ni sklenilo končnega odgovora.

"Javnost obveščamo, da sta se predsednik NK Olimpija Ljubljana Milan Mandarić in trener Igor Bišćan po včerajšnjem sestanku danes znova srečala in govorila o prihodnosti hrvaškega trenerja. Sporočamo vam, da do končnega dogovora še ni prišlo. Ko se bo to zgodilo, vas bomo o tem obvestili. Pričakujemo, da bomo končni odgovor podali v kratkem. Hvala za razumevanje in lep pozdrav," je sporočil ljubljanski klub, ki ga prihodnji mesec že čakajo obveznosti v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Le še podrobnosti glede finančnega dogovora?

Igor Bišćan se bo v sredo vrnil v Ljubljano. Foto: Vid Ponikvar Med predsednikom Mandarićem, ki je v zadnjih dneh na socialnih omrežjih deležen kritik navijačev, in trenerjem Bišćanom, ki je deležen velike podpore, tako še potekajo pogovori. Se je resnično zgodil preobrat ali tečejo besede le o podrobnostih finančnega dogovora ob odhodu hrvaškega stratega, bo kmalu pokazal čas.

Trener Olimpije se je po današnjem sestanku odpravil v hrvaško prestolnico, a se bo iz Zagreba kmalu vrnil v Ljubljano. V sredo se bo namreč ponovno sestal s predsednikom, ki po koncu sezone ni skrival nezadovoljstva z nekaterimi njegovimi potezami. Tako se bo saga o nejasni prihodnosti nekdanjega hrvaškega reprezentanta na klopi Olimpije še malce zavlekla ...