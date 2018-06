Če bi imela mariborskega, bi Olimpija skakala od navdušenja

Finale lige prvakov bo na štadionu Wanda Metropolitanu v Madridu, kjer je doma Oblakov Atletico, naslov bo branil Real Madrid. Kvalifikacije se bodo v nekoliko spremenjenem formatu začele 26. junija, ko se bodo predstavniki najmanjših (in najslabših) evropskih članic – Andora, Gibraltar, San Marino in Kosovo - med seboj pomerili za vstop v uvodni krog kvalifikacij. Ta bo potekal med 10. in 18. julijem, del njega pa bo tudi slovenski prvak Olimpija.

Če bi si Olimpija sposodila koeficient pri Mariboru ...

Olimpija je lani v Evropi izpadla ekspresno, po dveh tesnih porazih proti finski Vaasi (0:1). Foto: Urban Urbanc/Sportida Če bodo Ljubljančani uspešni, bodo napredovali v drugi krog kvalifikacij, če pa bodo morali priznati premoč tekmecu, s tem še ne bodo sklenili evropske sezone, ampak jo – to je ena izmed številnih novosti – nadaljevali v kvalifikacijah za evropsko ligo. Tako bodo zmaji poleti v Evropi odigrali najmanj štiri tekme, kar je več, kot so jih denimo leta 2016, ko so izpadli proti slovaškemu tekmecu Trenčinu in ekspresno končali evropsko sezono. Letos bi morali za preboj v mamljivo ligo prvakov preskočiti kar štiri ovire.

Ker se Olimpija ne more pohvaliti z visokim klubskim koeficientom uspešnosti (2.900), je ne bo med nosilci niti v prvem krogu kvalifikacij. Če bi namesto zmajev igral Maribor (22.500), ki je v nedavno končani sezoni igral v ligi prvakov, bi bilo razmerje moči povsem drugačno, saj bi bile vijolice zaradi visokega koeficienta deležne statusa petega najvišjega nosilca. Pri zmajih takšnega privilegija ne bo, tako da bodo imeli opraviti z vsaj na papirju močnejšim tekmecem.

S kom bi se lahko Olimpija pomerila v prvem krogu kvalifikacij? To so prvaki Bolgarije (Ludogorec Razgrad), Škotske (Celtic Glasgow), Cipra (APOEL Nikozija), Poljske (Legia Varšava), Kazahstana (Astana), Azerbajdžana (Qarabag), Moldavije (Šerif Tiraspol), Švedske (Malmö), Srbije (Crvena zvezda Beograd), Izraela (Hapoel Be'er Sheva), Norveške (Rosenborg), Finske (HJK Helsinki), Walesa (The New Saints), Madžarske (Videoton), Albanije (Kukesi) in BiH (Zrinjski Mostar).

Kdo se pridruži pozneje?

Sestava možnih tekmecev je zelo raznolika. Od nekdanjih evropskih prvakov (Celtic in Crvena zvezda) do večkratnih udeležencev skupinskega dela evropskih tekmovanj, med njimi pa je tudi nekaj kandidatov, ki bi se jih navijači Olimpije zelo razveselili. Med največje želje zagotovo spada prvak valižanskega prvenstva The New Saints. Žreb parov prvega kroga kvalifikacij bo 19. junija na sedežu Uefe v Nyonu.

Eden izmed možnih tekmecev v prvem krogu je tudi nekdanji evropski prvak Celtic. Foto: Reuters

Prvaki Belorusije (BATE Borisov), Hrvaške (Dinamo Zagreb), Danske (Midtjylland) in Romunije (CFR Cluj) se bodo pridružili v drugem krogu kvalifikacij, prvaka Avstrije (Red Bull Salzburg) in Grčije (AEK Atene) v tretjem, najboljša kluba Nizozemske (PSV Eindhoven) in Švice (Young Boys Bern) pa v četrtem, odločilnem krogu kvalifikacij.

Na začetku vsi nosilci, nato v boljšem položaju le Maribor

Maribor bo imel v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo drugi najvišji koeficient med nosilci. Foto: Urban Urbanc/Sportida Večina slovenskih potnikov v Evropo bo nastopila v kvalifikacijah za evropsko ligo. V prvem krogu, ki bo potekal 12. in 19. julija, bodo prav vsi deležni statusa nosilca, kar jim bo olajšalo delo.

Maribor (22.500) ima tako visok koeficient, da je drugi najvišje postavljeni nosilec prvega kroga - več točk ima le nekdanji danski prvak Köbenhavn - Domžale (3.000) in Rudar Velenje (2.900) pa sta se znašla na repu razpredelnice nosilcev.

S kom bi se lahko slovenska triperesna deteljica v evropski ligi pomerila v prvem krogu kvalifikacij?

To so predstavniki Liechtensteina (Vaduz – igra v drugi švicarski ligi), Estonije (LCI Levadia in Narva Trans), Moldavije (Milsami, Petrocub in Zaria), Islandije (Stjarnan in IBV), Madžarske (Ferencvaroš, Ujpest in Honved), Severne Irske (Cliftonville, Coleraine in Glenavon), Slovaške (DAC Dunajska Streda), Črne gore (Budućnost Podgorica in Grbalj), BiH (Široki Brijeg), Armenije (Pjunik, Gandzasar Kapan in Banants), Albanije (Partizani Tirana, Luftetari in Laci), Gruzije (Chikhura Sachkere in Samtredia), Latvije (Liepaja in Riga), Makedonije (Shkupi), Finske (KuPS, Ilves in Lahti), Irske (Shamrock Rovers in Derry City), Litve (Stumbras), Malte (Balzan), Luksemburga (Racing in Progres Niederkorn), Walesa (Connah's Quay Nomads), Ferskih otokov (NSI Runavik) ali pa zmagovalca preliminarnega dela kvalifikacij, v katerih se bodo že konec meseca za vstop v glavni del kvalifikacij potegovali predstavniki Malte, Litve, Gibraltarja, Ferskih otokov, San Marina, Walesa, Andore in Kosova.

Sevilla se bo pridružila pred Kekovo Rijeko

Domžale bodo skušale ponoviti lanski uspeh, ko so se uvrstile v play-off kvalifikacij in tam izpadle proti poznejšemu finalistu Marseillu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Z malce sreče, najtežji oreh bi najverjetneje predstavljali udeleženci kvalifikacij iz Madžarske in Slovaške, bi se lahko v naslednji krog prebili vsi trije slovenski klubi. Tam bi se pridružilo 16 poražencev prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, pridodali pa bi se še predstavniki najmočnejših lig, med katerimi izstopajo četrtfinalist lige prvakov Sevilla (koeficient 113.000), Bešiktaš, praška Sparta, FCSB (naslednica Steaue), Genk, AZ Alkmaar, RB Leipzig, Burnley, Atalanta Bergamo, Bordeuaux, Ufa, Rio Ave, Asteras Tripolis, Mariupol, Hajduk Split, LASK Linz in drugi. Maribor se z njimi zagotovo ne bi pomeril, saj bi obdržal status nosilca, povsem drugače pa bi bilo z Domžalami oziroma Rudarjem.

V tretjem krogu kvalifikacij se bo pridružilo deset poražencev drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov pa še nekaj znanih imen evropskega nogometa. To so Zenit St. Peterburg, Olympiakos Pirej, Braga, Gent, Feyenoord, dunajski Rapid in Kekova Rijeka, ki se jim obeta status nosilcev. Če bi se v tej druščini znašel Maribor, bi bil še vedno z lahkoto nosilec, kar bi bilo dobrodošlo spoznanje tudi v odločilnem play-offu, kjer bi se pridružilo še šest poražencev tretjega kroga kvalifikacij lige prvakov.

Trener velenjskega Rudarja Marijan Pušnik, ki se je v finalu pokala Slovenije razveselil zmage Olimpije nad Aluminijem, saj so knapi s tem pridobili pravico do nastopa v Evropi, bi se lahko v drugem krogu kvalfikacij za ligo Europa med drugim pomeril tudi z nekdanjim klubom Hajdukom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pot do nastopa v skupinskem delu lige Europa bo tako dolga in trnova, saj bo treba preskočiti štiri ovire. Žreb parov prvega kroga kvalifikacij bo na sedežu Uefe v Nyonu že čez dva tedna. Ravno v času, ko bo v Rusiji potekal vrhunec nogometnega dogajanja, svetovno prvenstvo, na katerem bodo javnost razvajali največji mojstri nogometne igre.