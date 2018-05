Bozgo o Zahoviću: Maribor je tako velik, da ne potrebuje nobenega prositi, da ostane

V nedeljo se je končala Prva liga Telekom Slovenije, a je v Ljudskem vrtu ostalo še kako vroče. Športni direktor Zlatko Zahović je napovedal odhod. Če ga bo uresničil, bo Maribor prvič po letu 2007 vstopil v novo sezono brez dolgoletnega snovalca kadrovske politike. To se bo zgodilo le nekaj dni po sezoni, v kateri Maribor prvič po dolgem času ni osvojili niti ene lovorike. Kako doživljajo Zahovićevo odločitev nekdanji nogometaši Maribora, ki jim je mar za usodo vijoličnega kluba?

Dogajanje me spominja na leto 2013, ko je Zahović napovedal odhod, nato pa se po tednu dni vrnil. Zadeva se ponavlja. Po nekem slabšem rezultatu se ponavlja scenarij. Klub bi moral zdaj javnosti pojasniti, kaj se gre. Navijačem bi moral razložiti, kaj se dogaja. To ni privatni klub, ampak od vseh. Vsi imamo pravico vedeti, kaj se dogaja. Klub potrebuje čas, da analizira zadevo, to razumem, a nekdo mora prevzeti odgovornost za to sezono, v kateri ni bilo vse dobro. Gre pa življenje naprej. Maribor bo že še prvak. Če ne prihodnjo sezono, pa katero od naslednjih. To sploh ni pomembno, važno je le, da se bo nogomet igral še naprej. Tudi brez Zlatka Zahovića.''

Če bo Zahović res odšel, bo namesto njega prišel nekdo drug. Mariborski klub od leta 1960 je še vedno ostal. Igralci, trenerji, funkcionarji prihajamo in odhajam, klub pa ostaja. Nogomet se bo še naprej igral. NK Maribor je bil klub že pred Zahovićem in bo tudi po njem. Ali pa Bozgom, Prosenom, Tavaresom. Maribor pa je velik klub, ki ne potrebuje nobenega prositi, da bi ostal. Nobeden v klubu ne dela zastonj. Če noče Zahović, bo pač prišel nekdo drug. Ima pa Zlatko ogromne zasluge za dobre rezultate Maribora v zadnjem obdobju, o tem ni dvoma.

Zlatko Zahović je postal športni direktor NK Maribor avgusta 2007. Foto: Vid Ponikvar ''Situacija je meglena, nejasna. Zahović se mora odločiti, kako bo. Javnost mora vedeti, kaj se dogaja v NK Maribor. Maribor je institucija, zato mora navijačem in privržencem razložiti, kako in kaj. Maribor je končal sezono brez lovorike, kar ni normalno glede na renome kluba. V tej sezoni je igral v ligi prvakov. Še ni nikoli ni imel na razpolago toliko denarja, največ v zgodovini kluba, a ni osvojil lovorike. Olimpija je bila boljša v pokalu, kjer je izločila Maribor, dobila je tudi derbi v Ljudskem vrtu in postala prvak. Potrebno ji je pošteno in športno čestitati, ne pa iskati krivce pri sodnikih. Krivdo je treba iskati sam pri sebi.

Milko Djurovski, nekdanji reprezentant Jugoslavije in napadalec Maribora

V sezoni 2007/08 je Zahović na položaj trenerja NK Maribor pripeljal prijatelja Milka Djurovskega, a se je sodelovanje zaradi slabih rezultatov hitro končalo. Foto: Vid Ponikvar ''Maribor brez Zlatka Zahovića? Zakaj pa ne, to bi bilo mogoče. Zlatko je veliko napravil za klub, o tem ni najmanjšega dvoma, a se je tudi v zadnjem času dogajalo v klubu marsikaj. Priznam, ne obiskujem veliko srečanj, a vseeno spremljam prvoligaško dogajanje. Za zdaj se še ne ve, ali bo ostal ali ne. To je sporno. Zmore pa NK Maribor v prihodnje delovati brez njega, v to ne dvomim.

To, da bi kreiral politiko mariborskega kluba, me res ne zanima. Zavedam se, da bo Zahovića težko nadomestiti. Zlatko je veliko ime. Neke stvari je delal odlično, pri nekaterih pa ni bil tako uspešen in tudi delal napake. Kar se tiče klubskega dela z mladimi, bolj spremljam ravno to, lahko povem, da v vseh teh letih ni napravil veliko za mariborsko mladinsko šolo. To je po svoje logično, ker je bolj usmerjen v prvo moštvo članske zasedbe.

Se pa poraja vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo res odšel. Maribor ima zelo malo svojih igralcev. Če bo ostal še brez Zahovića, bo nastala neka praznina. Težava je, če ne igraš vsako sezono v ligi prvakov. Mariborčani potrebujejo veliko denarja, da vzdržujejo klub in visok proračun kluba. Vprašanje je, ali jim bo to uspelo, če bo odšel Zahović. Sam si želim, da bi ostal. To govorim kot navijač kluba, navsezadnje tudi živim v Mariboru.

Kaj bo po njegovem odhodu? Vedno so se dogajale takšne zadeve. Bil je Zdravko Mamić pri Dinamu, bili so Jože Jagodnik in Bojan Prašnikar v Mariboru. Pa je bilo vse krasno, ko pa so odšli, je bilo nekaj let čutiti veliko kriza. Ni bilo več denarja. Bojim se, da se to brez Zahovića ne zgodi Mariboru. Raje bi videl, da bi ostal.

Za tisto, kar je naredil z Mariborom, mu lahko damo kapo dol. Sploh zaradi lige prvakov. Bomo pa zdaj videli, kakšno zapuščino je zapustil nasledniku. Če bo njegov naslednik opravljal delo brez težav, potem bomo prejeli dokaz, ali je delal Zahović dobre ali slabe stvari. ''