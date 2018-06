Zaslužki, da te kap! To so najbolje plačani športniki. Presenečeni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrhu Forbesove lestvice najbolje plačanih športnikov, ki upošteva zaslužek iz nagradnih skladov, plačo in bonuse med 1. junijem 2017 in 1. junijem 2018, je gospod Denar, ameriški boksar Floyd Mayweather. Med elitno stoterico je največ košarkarjev iz lige NBA, na lestvici pa prvič po letu 2010 ni niti ene ženske.

1. mesto Floyd Mayweather (boks)

plače, nagrade - 275 milijonov dolarjev

sponzorske pogodbe - 10 milijonov dolarjev

Foto: Reuters

Floyd Mayweather, ki se ga je zaradi vrtoglavih zaslužkov in razsipniškega načina življenja oprijel tudi vzdevek The Money (Denar), se je na prvem mestu lestvice najbolje plačanih športnikov v zadnjih sedmih letih znašel že četrtič. Večino zaslužka mu je prinesel lanski epski dvoboj supervelterske kategorije z zvezdnikom UFC Conorjem McGregorjem. Mayweather, ki je zbral 50 zmago (brez poraza), je z njim zaslužil neverjetnih 375 milijonov dolarjev.

Mayweather, ki se je po 50. zmagi v karieri ponovno upokojil, se je že večkrat pošalil, da je alergičen na to, da je brez denarja. Z mastnimi prihodki mu je uspelo doseči do zdaj nedosegljivi dvojec Michael Jordan - Tiger Woods. Do zdaj sta bila edina, ki sta v svoji profesionalni karieri zaslužila več kot eno milijardo dolarjev. Imenitni druščini se je zdaj pridružil tudi gospod Denar.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

2. mesto: Lionel Messi (nogomet)

plače, nagrade - 84 milijonov dolarjev

sponzorske pogodbe - 27 milijonov dolarjev

Foto: Reuters

Na drugo mesto se je, predvsem po zaslugi donosne pogodbe z Barcelono, ki ji je zvestobo obljubil najmanj do sezone 2020/2021, povzpel Argentinec Lionel Messi. Letno naj bi s plačo in bonusi zaslužil več kot 80 milijonov dolarjev (pred odbitki davka), kar ga uvršča na prvo mesto med najbolje plačanimi nogometaši.

3. mesto: Cristiano Ronaldo (nogomet)

plače, nagrade - 61 milijonov dolarjev

sponzorske pogodbe - 47 milijonov dolarjev

Foto: Reuters

Cristano Ronaldo, ki je bil prejšnji dve leti na samem vrhu lestvice najbolje plačanih športnikov, med prvo trojico pa se uvršča že šest let zapored, je tokrat z zaslužkom 108 milijonov dolarjev šele tretji. Se pa zato lahko potolaži z največjim številom sledilcev na družbenih omrežjih. Skupno mu na Facebooku, Instagramu in Twitterju sledi kar 322 milijonov sledilcev. Zadnjo fotografijo na Instagramu, na kateri z družino praznuje prvi rojstni dan dvojčkov, je v manj kot 24 urah všečkalo že več kot 4,7 milijona sledilcev.

4. mesto: Conor McGregor (borec mešanih borilnih veščin)

plače, nagrade - 85 milijonov dolarjev

sponzorske pogodbe - 14 milijonov dolarjev

Foto: Reuters

Četrti na lestvici stotih najbolje plačanih športnikov je irski mojster mešanih borilnih veščin Conor McGregor. Za visoko uvrstitev na lestvici je "kriv" predvsem poraz proti Mayweatherju, ki mu je prinesel 85 milijonov dolarjev.

5. mesto: Neymar (nogomet)

plače, nagrade - 73 milijonov dolarjev

sponzorske pogodbe - 17 milijonov dolarjev

Foto: Reuters

Peto mesto na lestvici je pripadlo brazilskemu nogometašu Neymarju, ki je lani iz Barcelone v Paris Saint-German prestopil za neverjetnih 222 milijonov evrov, kar je bilo še enkrat več kot, kot je znašal prejšnji rekord. S PSG je sklenil petletno pogodbo v znesku 350 milijonov dolarjev.

6. mesto: LeBron James (košarka)

plače, nagrade - 33,5 milijona dolarjev

sponzorske pogodbe - 52 milijonov dolarjev

Foto: Getty Images

Prvi košarkar iz lige NBA se je znašel šele na šestem mestu. LeBron James, ki ga s Clevelandom nocoj čaka tretja tekma finala lige NBA proti ekipi Golden State Warriors, je v zadnjih 12 mesecih zaslužil več kot 85 milijonov dolarjev, od tega kar 52 milijonov s pogodbami.

7. mesto: Roger Federer (tenis)

plače, nagrade - 12,2 milijona dolarjev

sponzorske pogodbe - 45 milijonov dolarjev

Foto: Getty Images

8. mesto: Stephen Curry (košarka)

plače, nagrade - 34,9 milijona dolarjev

sponzorske pogodbe - 42 milijonov dolarjev

Foto: Reuters

9. mesto: Matt Ryan (ameriški nogomet)

plače, nagrade - 62,3 milijona dolarjev

sponzorske pogodbe - 5 milijonov dolarjev

Foto: Getty Images

10. mesto: Matthew Stafford (ameriški nogomet)

plače, nagrade - 57,5 milijona dolarjev

sponzorske pogodbe - 2 milijona dolarjev

Foto: Getty Images

Na lestvici stotih najbolje plačanih športnikov so predstavniki 22 držav, dominirajo pa Američani z vrtoglavimi zaslužki v košarki, bejzbolu in ameriškem nogometu.

Med stoterico ni nobene ženske

Na lestvici v nasprotju z lani, ko smo lahko na njej našli ameriško teniško igralko Sereno Williams, ni niti ene ženske. To se je zgodilo prvič po letu 2010, ko je Forbes lestvico iz TOP 50 razširil na TOP 100. Na njej sta se poleg Williamsove (njen zaslužek na račun plače in zmag se je lani, ko je del sezone izpustila zaradi materinstva, z osmih milijonov znižal na 62 tisoč dolarjev, je pa s sponzorskimi pogodbami prejela zavidljivih 18 milijonov dolarjev) prej redno pojavljali ukrajinska teniška zvezdnica Marija Šarapova in kitajska teniška igralka Li Na, ki je leta 2014 sklenila svojo športno pot.