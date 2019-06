Nočna mora, po kateri Damirju Skomini ploskajo

Enajstmetrovka, ki jo je po vsega 22 sekundah igre madridskega finala lige prvakov med Tottenhamom in Liverpoolom dosodil Damir Skomina, pričakovano buri duhove, a se večji del nogometnega sveta strinja, da je najboljši slovenski sodnik ravnal prav. Koprčan je sicer v finalu, v katerem je Liverpool zmagal z 2:0 in dočakal šesti naslov evropskega prvaka, postavil nov mejnik.

Ko so nogometaši Liverpoola in Tottenhama v nogometnem spektaklu leta krenili s sredine igrišča štadiona Wanda Metropolitano, na katerem se je nagnetlo prek 63 tisoč ljudi, še nekaj sto milijonov pa si ga je ogledalo na takšnih in drugačnih platformah, Damirja Skomine in njegovih pomočnikov Jureta Praprotnika in Roberta Vukana verjetno ne bi moglo doleteti slabše, kot jih je.

Že nekaj deset sekund za tem, ko so se na štadionu poslovili od nekdanjega asa Arsenala, Real Madrida in Seville Joseja Antonia Reyesa, ki je na dan velikega finala tragično preminil v prometni nesreči, se je Koprčan znašel v središču pozornosti. Po 22 sekundah igre je po strelu napadalca Liverpoola Sadia Maneja, po katerem je žoga v predel na meji med roko in ramenom žoga v roko zadela Francoza v vrstah Tottenhama Mousso Sissokoja.

Prvič, da se je zgodilo kaj takega in drugi najhitrejši gol

Mohamed Salah je zabil drugi najhitrejši gol v finalih lige prvakov. Foto: Reuters



Ob tem smo v Madridu videli tudi drugi najhitrejši gol v finalih tega tekmovanja. Mohamed Salah je gol z enajstih metrov zabil po minuti in 48 sekundah.



Hitreje smo gol v finalu elitnega evropskega klubskega nogometnega tekmovanja videli samo še v spektakularnem istanbulskem finalu med Liverpoolom in Milanom leta 2005, ko so Italijani vodili s 3:0, a nato dopustili, da so Liverpoolčani prišli do izenačenja in po enajstmetrovkah tudi do zmage. Takrat je branilec Milančanov Paolo Maldini zadel po 51 sekundah igre. Skomina, ki je od prve do zadnje minute dajal vtis, da ima pod kontrolo dogajanje na igrišču, v sobotnem finalu lige prvakov ni pokazal niti enega rumenega kartona, kar se v ligi prvakov v odločilni, zadnji tekmi ni zgodilo še nikoli. Do zdaj sta bila finala z najmanj kartoni tisti iz leta 1999 med Manchester Unitedom in Bayernom Münchnom ter lanskoletni, ko sta se udarila Liverpool in Real Madrid. Na teh tekmah so gledalci videli en rumen karton.Ob tem smo v Madridu videli tudi drugi najhitrejši gol v finalih tega tekmovanja.je gol z enajstih metrov zabil po minuti in 48 sekundah.Hitreje smo gol v finalu elitnega evropskega klubskega nogometnega tekmovanja videli samo še v spektakularnem istanbulskem finalu med Liverpoolom in Milanom leta 2005, ko so Italijani vodili s 3:0, a nato dopustili, da so Liverpoolčani prišli do izenačenja in po enajstmetrovkah tudi do zmage. Takrat je branilec Milančanovzadel po 51 sekundah igre.

Začetek kot iz nočnih mor, ob katerem pa se Skomina ni pustil zmesti. Po slišanem s strani VAR sodnikov, ki so bili tokrat Nizozemca Danny Makkelie in Pol van Boekel ter Nemec Felix Zwayer, je zbral dovolj poguma, da je brez dodatnega ogleda videoposnetka pokazal na najstrožjo kazen v korist Liverpoola in s tem privzdignil marsikatero obrv, predvsem pa razjezil številne navijače Tottenhama in še koga drugega.

Po tekmi se je seveda znašel na udaru, na njegovo stran pa se je postavil večji del (sodniške) nogometne stroke. Tako kot vedno je bilo tudi nekaj takšnih, ki se z njegovo odločitvijo niso strinjali, a večina pravi, da je svoje delo opravil brezhibno, predvsem pa, da se je v sporni prvi minuti odločil pravilno in ob tem pokazal nemalo poguma.

Že po 22 sekundah igre je pokazal na enajstmetrovko v korist Liverpoola. Foto: Reuters

Ni dvoma, odločil se je pravilno

"Igranje z roko je bilo izrazito. Da, res je, da je žoga udarila tudi v Sissokojevo ramo, ampak dejstvo je, da ga je zadela tudi v roko. Skomini ni preostalo drugega, kot da pokaže na enajstmetrovko," je za BT Sport povedal Peter Walton, Anglež, ki je vrsto let sodil v tamkajšnji premier ligi in povedal, da v naslednji sezoni z novimi pravili dileme ob takšnih situacijah tako ali tako ne bo, a je bila odločitev pravilna že zdaj. "Veliko je govora o tej spremembi pravil, ki zdaj še ne veljajo, a tudi po zdajšnjih pravilih je to roka in pravilno dosojena enajstmetrovka," je dejal 59-letni nekdanji angleški trener.

Podobno je govoril tudi njegov rojak Mark Halsey. "Sissoko je šel z roko proti žogi, razdalja med Manejem in njim je bila dovolj velika, prav tako pa se je z dvigom njegove roke še povečala. Skomini ni preostalo drugega, kot da pokaže na enajstmetrovko. Pohvale tudi, ker si ni ogledoval posnetka, ampak je odločitev sprejel takoj," je dejal še en nekdanji angleški sodnik, ki je vrsto let sodil v tamkajšnji premier ligi in opozoril na natančna navodila, ki so jih vsi evropski sodniki dobili na začetku leta.

S finalom lige prvakov je najboljši slovenski nogometni sodnik pravico delil še na 48. tekmi v tem tekmovanju. Foto: Getty Images

Sestanek, zaradi katerega je jasno, da napake ni bilo

Januarja letos je vodja sodniške organizacije Uefe Roberto Rosetti na sestanku vsem sodnikom zabičal, da morajo pri dosojanju roke paziti na tri stvari, in sicer:

Gibanje roke proti žogi

Razdaljo med roko in igralci.

Položaj roke.

Vse tri govorijo v korist Skomine. Sissoko se je z roko gibal proti žogi. Razdalja je bila dovolj velika. Roko je dvignil v zrak.

Po finalu lige Europa 2017 je sodil še v finalu elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Foto: Getty Images

Besede odobravanja za Koprčana

"V mojih časih takšne enajstmetrovke niti slučajno ne bi dosodil, ampak Skomina se je odločil pravilno. To je le dokaz tega, kako hitro se pravila spreminjajo in tudi tega, da jih je težko interpretirati. Nekateri so zato prepričani, da je bila roka prestrogo dosojena, saj igranje z roko ni bilo namerno, a po današnjih smernicah je bila ta odločitev popolnoma pravilna," je v pogovoru za Telegraph Skomini zaploskal še en nekdanji angleški sodnik Keith Hackett, ki je sodil v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Najboljšega slovenskega sodnika je pohvalil tudi legendarni nekdanji nogometaš Manchester Uniteda in angleške reprezentance Rio Ferdinand. "Absolutna nočna mora za sodnika na samem začetku tekme, a hkrati tudi dogodek, ob katerem je ravnal zelo pogumno in predvsem pravilno. Roka Sissokoja je bila v zraku. Ko jo imaš v takem položaju, potem lahko kaj takega pričakuješ. Odločitev sodnika je bila zato pravilna," je povedal Ferdinand, ki je danes priznan nogometni komentator in se kot nekoč sloviti branilec obregnil ob igranje vezista Tottenhama.

Sodil že skoraj vsa finala, v katerih bi lahko

Koprčan je, vsaj na klubski ravni, dosegel že skoraj vse, kar lahko nogometni sodnik doseže. Foto: Reuters



Od najpomembnejših tekem sta zdaj izziv samo še dve. Finale svetovnega in finale evropskega prvenstva. "Pred mano je še nekaj let sojenja in še veliko izzivov. Niti slučajno si ne bom mislil, da sem po madridskem finalu naredil vse, kar lahko," je Koprčan v pogovoru za spletno stran Uefa.com povedal že pred finalom med Liverpoolom in Tottenhamom. Skomina, ki je mednarodni sodnik od leta 2002, je s sojenjem v finalu lige prvakov pri 42 letih zaokrožil izjemen dosežek sojenja na najpomembnejših nogometnih tekmah. Sodil je namreč finale lige Europa 2017 med Manchester Unitedom in Ajaxom, kot tudi evropski superpokal med Chelseajem in Atleticom Madridom leta 2012. Bil je tudi četrti sodnik na tekmi finala lige prvakov med Borussio Dortmund in Bayernom Münchnom.Od najpomembnejših tekem sta zdaj izziv samo še dve. Finale svetovnega in finale evropskega prvenstva. "Pred mano je še nekaj let sojenja in še veliko izzivov. Niti slučajno si ne bom mislil, da sem po madridskem finalu naredil vse, kar lahko," je Koprčan v pogovoru za spletno stran Uefa.com povedal že pred finalom med Liverpoolom in Tottenhamom.

"Na živce mi gre, da je danes roka že praktično vse, ampak to bi bila roka že deset let nazaj, je roka danes in bo roka še toliko bolj naslednje leto, ko se bodo pravila spremenila," se s tem, da je Skomina svoje delo opravil odlično, strinja tudi Michael Owen, še en nekdanji odlični angleški nogomet, ki je gole zabijal v majici Liverpoola in tudi madridskega Reala.

Nekateri so prepričani, da se je zgodila napaka

Nekoliko drugačnega mnenja je Glen Hoddle. "Žoga je Sissokoja najprej zadela v ramo in šele potem v roke. Zame to nikakor ni enajstmetrovka. Če bi ga najprej zadela v roko in potem v ramo, ne bi bilo dvoma, tako pa … Ni, to ni bila roka," je povedal nekdanji legendarni angleški nogometaš in tudi selektor, ob katerem ni odveč omeniti, da je legenda londonskega Tottenhama.

Podobnega mnenja je tudi nekdanji španski sodnik Juan Andujar Oliver. "To je bila velika napaka sodnika. Žoga je Sissokoja najprej zadela v ramo, šele po tem pa v roko. To ni bila enajstmetrovka. Škoda, da takšne napake odločajo tako pomembne tekme," je povedal eden redkih, ki so bili po madridskem finalu nezadovoljni z delom slovenskega sodnika. Nekdanji španski sodnik, ki je v tamkajšnji najboljši ligi sodil na skoraj 200 tekmah.

