Po izjemni sezoni so mnogi mnenja, da bi moral biti ravno branilec Liverpoola Virgil van Dijk tisti, ki bi moral prejeti nagrado za najboljšega nogometaša leta 2019. Branilec Liverpoola je tudi v finalu lige prvakov odigral brez napak in bil najzaslužnejši, da se Angleži veselijo šestega naslova evropskih klubskih prvakov.

"Naša ekipa je izvrstna, izjemno vlogo pri tem igra Klopp, ki je ne le vrhunski trener, ampak tudi izjemna osebnost. Lepo je biti del takega moštva. Ponosen sem, da sem del slavne zgodovine Liverpoola. Sedaj nas čakata dva večera, ko bo malo spanja. Nič hudega. Pravzaprav je to še dodatna nagrada in bom užival v vsakem trenutku naslednjih ur in dni," se je smejalo Van Dijku, ki je sicer v bolj kot ne zaspanem finalu nevtraliziral vse nevarne napade Tottenhama, ki si na celotnem srečanju niso priigrali niti ene nevarne priložnosti.

Van Dijk je bil izjemen tudi v finalu lige prvakov:

Van Dijk bi jo dal Messiju

Kapetan Nizozemske bi lahko odlično sezono kronal s še eno individualno nagrado. Že tako je bil izbran za najboljšega igralca premier lige, zdaj pa se mu nasmiha tudi tista najbolj dragocena – Ballon d'Or.

''Menim, da je Messi najboljši na svetu, zato bi moral on prejeti zlato žogo,'' je ostala skromna nizozemska mrcina, ki je postala za vse napadalce pravi strah in trepet. ''Ne razmišljam o tej nagradi, a če jo vseeno dobim, jo bom seveda vzel, a kot rečeno Messi bi jo moral dobiti. On je najboljši, ne glede na to, ali je igral v finalu ali ne,'' je Argentincu še enkrat na dušo popihal van Dijk.

V garderobi so ga opevali tudi soigralci:

V naslednji sezoni želijo biti še boljši

Liverpool je v tej sezoni v domačem prvenstvu osvojil kar 97 točk, a vseeno ostal brez lovorike. Še točko več je imel Man City. Nizozemec, ki je v Liverpool prišel januarja 2018 za kar 75 milijonov funtov, želi, da se to spremeni.

''Ta sezona se je končala, a moramo ostati lačni. V juliju se bo vse začelo znova. V tej sezoni smo videli, da bo treba biti še boljši. Spet bo potrebno napasti Man City, ki ne bo šel nikamor in bo skušal ostati na vrhu. Smo ambiciozni, želimo si še več takih noči, kot je današnja,'' že stremi v prihodnost odlični branilec.

Pred nogometaši Liverpoola so dnevi slavja, nato pa se bo večina podala v reprezentanco. Kapetana Nizozemske že v četrtek čaka polfinale lige narodov, ko se bodo na Portugalskem tulipani pomerili z Anglijo.

