Težave v napadu. Olimpiji pred zahtevno misijo ostal le načrt A. #video

"Morali bomo biti tako pazljivi kot napadalni. Žal imamo težavo z osrednjimi napadalci, ki niso prijavljeni za tekmo. Imeli bi lahko načrt A, B, C, a zdaj imamo le enega. Kljub temu verjamem v fante, da bodo dali vse od sebe, da bi se uvrstili v skupini del," pred zahtevnim četrtkovim gostovanjem NK Olimpija na povratni tekmi 4. kroga kvalifikacij za evropsko ligo pri Spartaku iz Trnave, kjer bodo zeleno-beli poskusili nadoknaditi zaostanek s prve tekme (0:2) , pravi začasni trener na klopi zmajev Safet Hadžić.

Nogometaši Olimpije se odpravljajo na zahtevno gostovanje k Spartaku iz Trnave, kjer jih v četrtek ob 20.30 čaka prava misija. Na uvodnem srečanju četrtega kroga kvalifikacij za preboj v skupinski del evropske lige so namreč v četrtek v Stožicah izgubili z 0:2. Upanja na preobrat in zgodovinski uspeh sicer še niso izgubili, a vse skupaj otežuje podatek, da zmajem močno primanjkuje napadalcev.

Nastala je težava

Na povratnem obračunu tako začasni trenerski gasilec Safet Hadžić ne bo mogel računati na za mnoge njegove predhodnike na trenerski klopi odpisanega Argentinca Andresa Vombergarja, ki se je s podajo in zadetkom izkazal ob nedeljski zmagi nad Domžalami. Prav tako v ekipi ne bo najnovejšega člana v napadu Juiceja Lupete, pa Harisa Kadrića … Nihče od naštetih nima pravice nastopa, saj jih pred prvo tekmo, ki jo je vodil odstavljeni Aleksandar Linta, niso prijavili na igralski seznam.

Dežurni trenerski gasilec Safet Hadžić ima težave z napadalci. Foto: Vid Ponikvar

"Tega niti nisem vedel. Zdaj je nastala težava, ker nimamo osrednjih napadalcev. Pa ni težava le Vombergar, tudi Lupeto, pa Kadrića imamo, a nihče ni prijavljen za tekmo. Imeli bi lahko načrt A, B, C, zdaj pa imamo samo enega. Razmišljamo o Abbasu v napadu," je pred torkovim odhodom proti Slovaški v pogovoru za Planet TV dejal Hadžić. Ta bo trenersko taktirko v kratkem prepustil novemu trenerju Zoranu Barišiću, ki ga bo Olimpija predstavila 3. septembra.

Hadžić o odnosih z nogometaši Olimpije, pristopu in preobratu v igri v nedeljo ob zmagi nad Domžalami:

Pazljivo, a tudi napadalno

Hadžić se zaveda, da njegove varovance čaka izjemno zahtevna naloga, a puške ne meče v koruzo.

"Kakšen bo rezultat? Takšen, da upam, da bomo napredovali. Morali bomo biti tako pazljivi kot napadalni. Treba bo paziti, da ne bomo prejeli zadetka. To bo zelo pomembno. Pri tem pa poskusiti doseči tri zadetke, da gremo naprej," razmišlja trener, ki verjame, da bodo zmaji dali od sebe vse. Po uvodnem srečanju s slovaškim prvakom je namreč vratar Aljaž Ivačić soigralce okrcal, da niso bili tako požrtvovalni kot gostje.

Hadžić o receptu za uspeh:



"S fanti imam korektne odnose. Poznam jih od prej. Vem, kako funkcionirajo. Tudi zaradi tega je v nedeljo prišlo do pozitivnega rezultata. Oni se zavedajo velikega pomena tekme na Slovaškem. Verjamem v njih, v to, da bodo dali vse od sebe in da se uvrstimo naprej."

Vsak vidi tekmo drugače

Na Ivačićevo opazko se je odzval tudi Matic Črnic, ki na prvi tekmi proti Slovakom zaradi kazni ni igral: "Vsak od nas vidi tekmo drugače, kar je normalno. Zagotovo pa je, da si vsi želimo zmage, da želimo biti požrtvovalni, da želimo iti naprej."

Matic Črnic o vrnitvi v ekipo:

Zakaj ne treh?

"Zavedamo se, da je pred nami težka naloga, a na Slovaško gremo lovit preobrat. Če so oni dali dva zadetka tu, zakaj mi tam ne bi mogli doseči treh in se uvrstiti v skupinski del tekmovanja," je odločen 26-letni vezist, ki se s trenerskim kadrovanjem Olimpije noče pretirano obremenjevati.

"Igralci smo tu zato, da damo vse od sebe, da se pokažemo trenerju, da si zaslužimo biti na igrišču. Kot igralec se tako ne obremenjujem s trenerji. V nedeljo smo se maksimalno motivirali, trener je naredil neke spremembe v taktiki, ki so delovale," je še dejal Mariborčan, prepričan, da bo motivacija na vrhuncu tudi v četrtek ob 20.30, ko se bo na štadionu v Trnavi začelo povratno srečanje.

Tja se je Olimpija, v nasprotju s Slovaki, ki so v Slovenijo pretekli teden prileteli, odpravila z avtobusom. Čeprav bo pot za zeleno-bele do Slovaške tako nekoliko težja, Črnic odločitev vodstva kluba spoštuje.

