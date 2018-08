Mandarić upa, da bo novi trener Olimpiji prinesel stabilnost #video

"Njegov pedigre, njegov življenjepis in njegovo vedenje, to, kar je dosegel v Avstriji, vse to je vplivalo na našo odločitev," je o izbiri novega trenerja povedal predsednik Mandarić in povedal, da nameravajo Barišića kot novega vodjo zmajev uradno predstaviti v ponedeljek, 3. septembra.

Srbski poslovnež, ki trenerje menja kot spodnjice, je Barišiću ponudil precej daljšo pogodbo, kot jo je vsem prejšnjim trenerjem. "Upamo, da bomo prišli do stabilizacije, ki jo iščemo, in uspešnega sodelovanja med trenerjem in klubom. To je za nas najpomembnejše," je še povedal Mandarić.

Ilija Stolica in njegov pomočnik Aleksandar Linta sta preteklost, prišla sta z dobrimi priporočili, a razočarala, nam je še povedal Mandarić, ki je prepričan, da pogoste menjave trenerjev moštva ne bi smele zmesti.

"Navajeni smo na to, da se v Olimpiji menjavajo trenerji"

Da so igralci trenerskega vrtiljaka že dodobra navajeni, je potrdil tudi Rok Kronaveter: "Navajeni smo na to, da se v Olimpiji menjavajo trenerji, naša naloga pa je, da odigramo po najboljših močeh."

V sredo Olimpijo čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za ligo Europa, ko bo poskušala v Trnavi na Slovaškem proti Slaviji nadoknaditi zaostanek 0:2 s prve tekme v Stožicah. Tam bo zelene še vodil dežurni gasilec Safet Hadžić. Tako pomembne tekme v karieri še ni vodil, a pred izzivom ostaja miren: "Poskušal bom zmagati. Dostikrat sem že izgubil in dostikrat zmagal. Če bomo zmagali, se bomo veselili, če bomo izpadli, bomo žalostni."

Predsednik Mandarić je bolj odločen: "To tekmo moramo dobiti. Mislim, da Hadžo to vodi, kot je treba. Ekipa se vrača v formo."