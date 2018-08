Pri Olimpiji skritizirali nekdanjega trenerja, v Trnavi brez nedeljskega junaka

Iz NK Olimpije so poslali sporočilo za javnost, v katerem so potrdili, da so se danes tudi uradno razšli s trenerjem Aleksandrom Linto. Slovo Ljubljančanov ni najlepše in najbolj taktno. Ob tem so potrdili, da na četrtkovi evropski tekmi ne bodo mogli računati na junaka nedeljskega derbija v Domžalah Andresa Vombergarja.

"Včerajšnja tekma v Domžalah je najboljši dokaz, da je bila odločitev o koncu sodelovanja nujna. Izbira in postavitev ekipe, ki ju je uporabljal Aleksandar Linta, sta se izkazali za zgrešeni in neučinkoviti tako na tekmi z Mariborom kot tudi s Spartakom iz Trnave," so dan po zmagi na derbiju Prve lige Telekom Slovenije v Domžalah z 2:1, na kateri je vlogo opravljal dežurni gasilec Safet Hadžić (v začetku naslednjega meseca ga bo zamenjal Avstrijec Zoran Barišić), zapisali pri Olimpiji in odkrito pokritizirali delo dozdajšnjega trenerja, kar je nevsakdanje.

Iz kluba so še sporočili, da je poslovni direktor Dejan Stamenković na današnjem sestanku s trenersko ekipo, ki jo je v Ljubljano pripeljal Ilija Stolica, tega je potem nasledil prav njegov dotedanji pomočnik Aleksandar Linta, tudi uradno končali sodelovanje in dosegli dogovor o sporazumnem razhodu.

Na Slovaškem brez Andresa Vombergarja

"Na žalost ima neustrezno kadrovanje posledice tudi na sestavo moštva za povratno tekmo v Trnavi, ki bo enaka, kot je bila na prvi tekmi v Ljubljani. Pravila Uefe namreč določajo, da je sestavo ekipe mogoče spremeniti najpozneje 24 ur pred prvo tekmo," so še sporočili iz vrst državnih in pokalnih prvakov, ki ga v četrtek čaka povratna tekma play-offa za ligo Europa v Trnavi, tam bodo upali na velik preobrat proti Spartaku, proti kateremu so doma izgubili z 0:2.

Andres Vombergar na Slovaškem nima pravice nastopa. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ne bodo pa mogli na Slovaškem računati na junaka nedeljskega derbija Andresa Vombergarja, ki je v Domžalah zaigral prvič po 29. juliju letos.

Argentinec slovenskih korenin, ki je pri zmagi v Domžalah prispeval gol in podajo, namreč, podobno kot mladi napadalec Haris Kadrić, ni prijavljen za tekmi proti slovaškemu prvaku.

Preberite še: