Maribor v pričakovanju pomembne novice iz Švice

Mariborčani bodo proti finskemu prvaku HJK Helsinki lovili drugo zaključno žogico za nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja. S tem bi podaljšali evropsko sezono vsaj do novembra, obenem pa bi v klubsko blagajno kapnili vsaj trije milijoni evrov. Prvo zaključno žogico proti Šerifu so zapravili. S kom pa bi se lahko slovenski prvaki pomerili po dvobojih (4. in 11. avgust) z najboljšim finskim klubom? O tem bo več jasnega po današnjem plesu kroglic v Nyonu.

Če bi Mariborčani v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa izločili klub HJK Helsinki, bi imeli veliko razlogov za slavje. Zagotovili bi si že dolgo evropsko jesen in si prislužili najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige. Priigrali pa bi si tudi nastop v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, v katerem bi naskakovali preboj v skupinski del drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja, ki ponuja še mikavnejše finančne nagrade od konferenčne lige.

Boleči spomini Fincev na Slovenijo in Kronavetra Pred štirimi leti je na tekmi v Ljubljani med Olimpijo in HJK mrežo finskega kluba zatresel tudi Rok Kronaveter. Mariborčan je v polno zadel z bele točke. Foto: Urban Urbanc/Sportida Finski prvak HJK Helsinki ne bo prvič nastopil proti slovenskemu tekmecu. Leta 2018 so že gostovali v Sloveniji in prepričljivo izgubili proti Olimpiji (0:3), takrat pa je njihovo mrežo zatresel tudi zdajšnji pomemben član Maribora Rok Kronaveter. Ljubljančani so nato premagali HJK tudi v gosteh (4:1) in Fince izločili s skupnim rezultatom 7:1. Z natanko takšnim rezultatom je bila letos v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov od finskega prvaka boljša Viktoria Plzen. Najboljši češki klub je najprej v gosteh zmagal z 2:1, nato pa pred domačim občinstvom odpravil Fince s kar 5:0.

Proti slabšemu iz obračuna med Šimundžo in Čačićem?

Med mogočimi kandidati je tudi Ludogorec, ki ga vodi nekdanji trofejni trener Maribora Ante Šimundža. A le v primeru, če bo bolgarski prvak v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel proti zagrebškemu Dinamu. Foto: Vid Ponikvar Mariborčani bodo malce po 13. uri izvedeli ime tekmeca, s katerim bi se pomerili, če bi v kvalifikacijah za ligo Europa preskočili finsko oviro. Evropska nogometna zveza (Uefa) je pred žrebom seznam mogočih kandidatov skrčila na 12 imen, med njimi pa ne manjka zanimivih klubov. V poštev bi tako prišli Gent (Belgija), Austria Dunaj (Avstrija), Hearts (Škotska), Sivasspor (Turčija), Dnipro-1 (Ukrajina), Silkeborg (Danska) in poraženci šestih obračunov 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov.

Z Mariborom bi se lahko pomerili poraženci dvobojev Ludogorca in zagrebškega Dinamom, bolgarsko-hrvaški spopad bo potekal tudi v znamenju boja nekdanjih trenerjev Maribora, soimenjakov Anteja Šimundže in Anteja Čačića, Crvene zvezde in Pjunika, Qarabaga in Ferencvaroša, Bodo/Glimta, h kateremu je pred kratkim prestopil Nino Žugelj, in Žalgirisa, Maccabi Haife in Apollona iz Limassola oziroma Šerifa in Viktorie Plzen. Tako bi lahko ples kroglic v enem izmed scenarijev še drugič v tem poletju povezal Maribor z moldavijskim prvakom Šerifom, če bi bil ta neuspešen proti češkemu prvaku, vijolice pa bi izločile HJK Helsinki.

Mariborčani bodo v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa v četrtek v Ljudskem vrtu gostili HJK Helsinki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Malce po 14. uri pa bo Maribor izvedel še ime tekmeca, s katerim bi se spoprijel v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. To bi se zgodilo, če bi izbranci Radovana Karanovića v obračunu s HJK Helsinki potegnili krajšo in bili nato deležni zadnjega popravnega izpita v odločilnem krogu kvalifikacij za tekmovanje, v katerem je lani nastopila Mura.