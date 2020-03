Podvig Iličića, o katerem se bo še dolgo govorilo

Atalanta in RB Leipzig sta se kot prva uvrstila v četrtfinale lige prvakov. To je obema uspelo prvič v zgodovini obstoja kluba. Italijani so po zaslugi štirih zadetkov našega Josipa Iličića slavili tudi v Valencii (4:3) in se s skupnim izidom kar 8:4 brez težav uvrstili med osem najboljših, rdeči biki pa so brez poškodovanega Kevina Kampla izločili londonski Tottenham in razžalostili velikega Joseja Mourinha.

Obračun na Mestalli, ki je zaradi nevarnosti pred okužbo s koronavirusom samevala, se še dobro ni začel, ko je slovenski zvezdnik Josip Iličić pobegnil domači obrambi, nato pa ga je ob odličnem preigravanju naivno podrl Mouctar Diakhaby in sodniku Ovidiu Hateganu ni preostalo drugega, kot da pokaže na belo točko.

Enajstmetrovko je Jojo izvedel kar sam in jo izkoristil. Netopirji so prek Kevina Gameira izenačili, Atalanta pa je tik pred koncem prvega dela spet povedla. Ponovno je imel glavno besedo Iličić, ki je izsilil novo enajstmetrovko in jo ponovno zanesljivo izkoristil.

V drugem polčasu je Valencia po dveh zadetkih prešla celo v vodstvo (3:2), a na koncu je bilo tudi to premalo vsaj za častno zmago, saj je do konca tekme še dvakrat v polno zadel slovenski napadalec in poskrbel, da ga bodo Španci še dolgo sanjali. Postal je prvi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki mu je na tekmi izločilnih bojev v gosteh uspelo zabiti štiri zadetke,

Druga tekma večera je potekala v Nemčiji. Tottenham je lovil zadetek zaostanka, a že po 22 minutah je bilo vsega konec. Dvakrat je zadel avstrijski zvezdnik Marcel Sabitzer, nemoč londonskega velikana pa je s tretjim zadetkom Leipziga v drugem polčasu potrdil še švedski nogometaš Emil Forsberg. Četa Joseja Mourinha, ki je sicer izredno oslabljena, se je od Evrope poslovila s skupnim izidom kar 0:4.

Oblak petdesetič v ligi prvakov!

Jan Oblak bo postal v sredo prvi Slovenec, ki bo v ligi prvakov odigral 50 tekem. Foto: Guliver/Getty Images V sredo bo zelo razburljivo na Anfieldu. Branilci evropskega naslova Liverpool so v zadnjem obdobju nekajkrat izgubili (v ligi prvakov, angleškem prvenstvu in pokalu FA), malce pokvarili izjemen vtis, s katerim korakajo proti tako želenemu angleškemu naslovu. Želijo pa ubraniti tudi evropskega, a so se po porazu v Madridu znašli v težavah (0:1). Atletico, ki v španskem prvenstvu ni v dobri formi in trenutno sploh ni med štirimi najboljšimi, je očitno vse karte stavil na Evropo.

V Liverpoolu bo poskušal ubraniti prednost, veliko dela pa čaka slovenskega vratarja Jana Oblaka. Dokazoval se bo pri klubu, ki je pred leti pogledoval proti Madridu in Škofjeločana uvrstil na seznam želja, nato pa kupil Brazilca Allisona Beckerja, ki navdušuje, a zaradi poškodbe kolka proti Atleticu ne bo branil. Zamenjal ga bo Adrian, njegov stanovski kolega Oblak pa bo v Liverpoolu dopolnil jubilej, saj bo zaigral na okrogli 50. tekmi lige prvakov. Na dozdajšnjih 49 nastopih je kar 26-krat ohranil mrežo nedotaknjeno. Če bi jo tudi v sredo, bi to pomenilo, da bi Kloppov Liverpool pomahal v slovo. Oblak bo s tem tudi popravil slovenski rekord.

Brez gledalcev tudi v Parizu, Torinu Barceloni

Zvezdniki PSG imajo v ligi prvakov velike načrte. Foto: Reuters V sredo bo pestro tudi v francoski prestolnici, kjer pa je koronavirus pokvaril spektakel, saj zaradi strahu pred širitvijo virusa na Parku princev ne bo navijačev. Tako se bosta nesramno bogati francoski klub PSG, ki je v Franciji osvojil vse mogoče lovorike, v zbirki pa mu manjka le še evropski naslov, ter Borussia Dortmund, ki blesti s kopico mladih evropskih zvezdnikov, najbolj pa izstopa norveški golgeter Erling Haaland, pomerila pred praznimi tribunami.

Prihodnji teden bodo prednost s prve tekme branili Manchester City (doma proti madridskemu Realu), Lyon (v gosteh pri Juventusu), Bayern (doma proti Chelseaju) in Barcelona, ta se je na prvi tekmi v Neaplju s tekmecem iz Italije razšla brez zmagovalca (1:1). Na dvobojih v Torinu in Barceloni zagotovo ne bo gledalcev.