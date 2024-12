Saj ni res, kaj se lahko zgodi Realu!

Danes bo odigrana uvodna polovica 6. kroga ligaškega dela lige prvakov. Vodilni Liverpool bo pozno popoldan gostoval v Kataloniji pri Gironi, Atalanta in Real Madrid pa bosta zvečer poskrbela za ponovitev evropskega superpokala. Beli baletniki, ki branijo evropski naslov, bi lahko z novim neuspehom celo izpadli iz kroga 24 najboljših klubov. Leipzig bo z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom, ki se mu obeta jubilejni 50. nastop v ligi prvakov, doma proti Aston Villi lovil zadnji evropski vlak za ohranitev možnosti za preboj v izločilni del.

Danes bosta himni lige prvakov najprej odmevali na Hrvaškem in v Španiji. Zagrebški Dinamo ima v domovini opravka z rezultatsko krizo. V prvenstvu za Rijeko in Hajdukom zaostaja šest točk, proti Celticu pa bo pogrešal ogromno pomembnih poškodovanih igralcev. Bo to škotski velikan na dotrajanem stadionu Maksimir izkoristil? Zanimivo je, da Dinamo v ligi prvakov že 46 tekem zapored ni odigral srečanja, na katerem ne bi bilo zadetkov (0:0).

Trener Girone pred Liverpoolom: Potrebujemo čarovnijo

Ob 18.45 se bo začel dvoboj med Girono in Liverpoolom. Rdeči so edini s stoodstotnim točkovnim izkupičkom v ligi prvakov. So tudi edini klub, ki si je po petih krogih že zagotovil nastop v izločilnem delu. Nizozemski strateg Arne Slot prejema pohvale, saj igra Liverpool pod njegovo taktirko dovršeno in učinkovito. Girona, debitant v elitnem evropskem tekmovanju, krvavo potrebuje točke, če se želi prebiti med 24 najboljših.

Darwin Nunez in Mohamed Salah na zadnjem treningu Liverpoola, rdeči so ga opravili na Otoku, nista skrivala dobre volje. Foto: Reuters

Trener Michel Sanchez ostaja optimist, verjame, da lahko Liverpool na vročem gostovanju položi orožje. "Potrebujemo čarovnijo Montilivija, da ustvarimo zgodovinski dosežek," želi s pomočjo domačih navijačev, zaradi zahtev Uefe stadion na domačih tekmah Girone sprejme manj kot 10 tisoč navijačev, presenetiti Liverpool. Gostje so spočiti, saj je v soboto odpadel derbi z Evertonom, Girona pa je doma visoko izgubila proti Realu (0:3).

Mbappe o škandalu na Švedskem: Nisem bil vpleten

Poslastica večera se obeta v Bergamu. Atalanta in Real Madrid bosta poskrbela za ponovitev evropskega superpokala. Ko sta se zmagovalca lige Europa in lige prvakov udarila poleti, so bili v Varšavi boljši beli baletniki. Zmagali so z 2:0. Takrat je Kylian Mbappe dosegel prvenec za Real, na vratih Atalante pa je zanimivo stal Juan Musso, 30-letni Argentinec, ki je v tej sezoni posojen Atleticu, kjer je ob Janu Oblaku bolj ali manj obsojen na gretje klopi. Atalanti gre sicer odlično. V vseh tekmovanjih je nanizala kar devet zmag. Nekdanji soigralci Josipa Iličića, ki si bo današnji spektakel ogledal v živo so vodilni v serie A, v zadnjem krogu lige prvakov so odpravili Young Boys kar s 6:1. V Evropi sploh še niso izgubili, prejeli pa le en zadetek, tako da bo čaka napad Reala zahtevno delo.

Trener Reala Carlo Ancelotti pričakuje danes bistveno močnejšo Atalanto od tiste, s katero se je pomeril avgusta na dvoboju evropskega superpokala. Foto: Guliverimage

Carlo Ancelotti bo skušal španskega velikana vrniti v zmagoviti ritem v svoji domovini. V ligi prvakov je na petih tekmah izgubil kar trikrat, tako da se je znašel v težavah. Skrajno težko se bo prebil med najboljših 8, če pa bi Real izgubil tudi v Bergamu, bi lahko izpadel celo iz kroga najboljših 24, tako da bi mu grozilo, da izpade iz kroga 24 najboljših. To bi bil šele velik udarec za klub, ki ga januarja 2025 čakata še tekmi s Salzburgom (doma) in Brestom (v gosteh).

Kylian Mbappe je na 21 tekmah v dresu Reala dosegel 11 zadetkov. Foto: Guliverimage V konico napada se vrača Vinicius Junior. Tako bo zanimivo videti, ali se bo 25-letni Kylian Mbappe, ki je nedavno zapravil najstrožjo kazen tako proti Liverpoolu kot tudi Athleticu, vrnil v sredino napada, ali ostal levo. Francoz je na 21 tekmah za Real dosegel 11 zadetkov, mnogi pa njegove neprepričljive predstave v zadnjem času povezujejo z za zdaj izgubljeno bitko Mbappeja, ki je od nekdanjega kluba PSG zahteval veliko denarja, pa tudi nedavnih govoric o škandalu na Švedskem, kjer se ga je povezovalo s posilstvom.

"O tem sem prebral toliko kot ostali. Na moj naslov ni prišlo nič. Švedska vlada o tem ni povedala ničesar. V to nisem vpleten," je povedal Mbappe za Canal+ v nedeljo. Dan poprej je s soigralci v gosteh s 3:0 nadigral Girono in se pri tem vpisal na seznam strelcev.

Najboljši strelci lige prvakov: 7 – Lewandowski (Barcelona)

5 – Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Raphinha (Barcelona), Wirtz (Bayer)

4 – David (Lille), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Vinicius Junior (Real)

3 – Adeyemi (Borussia), Aktürkoglu (Benfica), Alvarez (Atletico), Correa (Atletico), Diaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Kulenović (Dinamo Zagreb), Maeda (Celtic), Milambo (Feyenoord), Pulišić (Milan), Reijnders (Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Tillman (PSV), Vlahović (Juventus)

Jubilejni nastop Kampla v ligi prvakov?

Kevin Kampl bi lahko danes nastopil 50. v ligi prvakov. Foto: Guliverimage V Leipzigu bodo rdeči biki lovili še zadnji možni vlak, s katerim bi lahko še upali na spomladansko nadaljevanje lige prvakov. Benjamin Šeško bo iskal pot do tretje zaporedne tekme, na kateri se bo vpisal med strelce. V ligi prvakov je dosegel že tri zadetke, njegov partner v napadu Lois Openda pa še ni zadel v polno. "Včasih ne dosežeš zadetka, a vseeno podpirava drug drugega in pridobivava podporo ostalih članov iz ekipe," je Belgijec spregovoril o sodelovanju s Šeškom in dodal, da sta v dobrih odnosih.

Rdečim bikom gre v tej sezoni v Evropi, vsaj kar se tiče rezultatov, katastrofalno. Na petih tekmah so nanizali pet porazov, hkrati pa imajo veliko težav s poškodbami. Stanje Kevina Kampla se je vendarle popravilo, tako da bo 34-letni Slovenec kandidiral za srečanje. Če bo stopil na igrišče, se bo zapisal v zgodovino kot drugi slovenski nogometaš z vsaj 50 nastopi v ligi prvakov. Rekorder je Jan Oblak, ki jih je do zdaj zbral že 89.

Aston Villa prihaja v Nemčijo polna motiva. Trener Unai Emery pozna dobro Evropo. Osvojil je že deset točk, tako da je na dobri poti do napredovanja.

Slovenec bo sodil Bayerju in Interju

Slavko Vinčić bo sodil na dvoboju med nemškim in italijanskim prvakom. Foto: Guliverimage V Leverkusnu se bosta udarila nemški in italijanski prvak. Bayer se bo pomeril proti Interju, edinemu udeležencu lige prvakov, ki še vedno ni prejel zadetka. To je dodaten motiv za najboljše strelce v vrstah gostiteljev, kjer prednjačita Čeh Patrik Schick in mladi nemški zvezdnik Florian Wirtz. Inter na lestvici lige prvakov zaseda visoko drugo mesto. Nazadnje je doma premagal Šeškov in Kamplov Leipzig z 1:0.

Dvoboj bo sodil najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić. Interju bo delil pravico že četrtič, navijači črno-modrih pa se najbolj spominjajo zmage nad Barcelono (1:0) iz leta 2022, ko so bili na 45-letnega Slovenca jezni v taboru Kataloncev in mu očitali, da bi lahko večkrat med tekmo pokazal na belo točko v korist Blaugrane.

PSG brez Dembeleja, Bayern pa Kana

PSG v tej sezoni v ligi prvakov doživlja številna razočaranja. Foto: Reuters V bližini Slovenije bo gostoval PSG. Parižani prihajajo v Mozartovo mesto, kjer se Salzburg nahaja v hudih težavah. Ni zbral veliko točk, po dvoboju s PSG pa ga v ligi prvakov čakata še dvoboja z Atleticom in Realom, tako da se bo skrajno težko prebil v izločilni del.

"Še vedno verjamem v fante," ostaja optimist trener rdečih bikov Pepijn Lijnders. Parižani so za zdaj v Evropi osvojili le štiri točke, kar je bistveno premalo od načrtovanega. Potrebujejo zmage. Na zadnjih sedmih tekmah lige prvakov so jo dočakali le enkrat. V Salzburgu bodo nastopili brez kaznovanega Ousmaneja Dembeleja.

Šahtar je v zadnjem nastopu zapravil skoraj nemogoče v Eindhovnu, saj je po 85 minutah vodil z 2:0, nato pa proti PSV izgubil z 2:3. Bayern se na tokratno gostovanje v Evropi odpravlja kar v svojo domovino. Ukrajinski brezdomci bodo gostitelji v Gelsenkirchnu. Pri gostih, ki vodijo v nemškem prvenstvu, ne bo poškodovanega Harryja Kana.

