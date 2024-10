Kdor čaka, dočaka. Velik dan za slovenskega junaka Eura 2024!

Danes bo v ligi prvakov debitiral še en Slovenec. Vanja Drkušić bo skupaj s Timijem Maxom Elšnikom, s katerim si deli slačilnico pri Crveni zvezdi, gostoval na San Siru pri milanskem Interju, Kenan Bajrić pa bo imel s Slovanom v Bratislavi opravka z enim najbolj neugodnih napadalcev na svetu, Norvežanom Erlingom Haalandom. Ob 18.45 bo šlo zares v Salzburgu in Stuttgartu, zvečer pa bo poleg ''slovenskih'' dvobojev Arsenal gostil klube PSG, Bayer, Milan, Barcelona, Young Boys, Borussia, Celtic, PSV in Sporting. Večina slovenskih udeležencev lige prvakov bo na delu v sredo.

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 1. oktober:

Leto 2024 je v karieri Vanje Drkušića zapisano kot leto iz sanj. Še pred štirimi leti je delaven Dolenjec razmišljal o tem, da bi nogometne čevlje obesil na klin, a je vendarle vztrajal in se dotaknil zvezd. Na Euru se je zasidral v udarni Kekovi enajsterici, danes pa bo dočakal še prvi nastop v ligi prvakov. Iz tabora srbskega prvaka prihajajo novice, da bo zagotovo začel dvoboj na San Siru, v katerem bo skušala Crvena zvezda, pri kateri se je Timi Max Elšnik hitro ustalil v začetni postavi, presenetiti slavni klub iz Milana, ki je lani igral v finalu lige prvakov, v prvem nastopu v tej sezoni pa v ligaškem delu remiziral na Etihadu z Manchester Cityjem (0:0).

Timi Max Elšnik bo z beograjskim velikanom gostoval na San Siru. Foto: Guliverimage

Drkušić bo najverjetneje okrepil obrambo Beograjčanov, ki nameravajo v zadnji vrsti igrati s tremi branilci. Tako naj bi rdeče-beli zaigrali od prve minute v zasedbi Glazer – Drkušić, Djiga, Spajić – Seol, Elšnik, Krunić, Olayinka – Silas, Maksimović – Ndiaye. Pri Interju je strelsko formo ujel Lautaro Martinez. Argentinec je na zadnji tekmi v gosteh dvakrat zatresel mrežo Bijolovega in Lovrićevega Udineseja (3:2).

Lahko Bajrić ustavi Haalanda?

Kenan Bajrić je na prvi tekmi v ligi prvakov visoko izgubil na Celtic Parku (1:5). Foto: Guliverimage V Bratislavi bo danes slovesno, saj bo Slovan zaigral prvič med evropsko elito na domačem stadionu. Za slovaškega prvaka, pri katerem igra Kenan Bajrić pomembno vlogo v obrambi, se liga prvakov ni začela prijetno. Izgubili so z 1:5 na Škotskem, zdaj pa prihaja še močnejši tekmec kot Celtic. To je angleški prvak Manchester City, pri katerem se v napadu vse vrti okrog Erlinga Haalanda. Če se odšteje izvajanje 11-metrovk, City v ligi prvakov ni izgubil že 24 tekem zapored. V tem obdobju je vknjižil 16 zmag in osem remijev.

To bo čustvena tekma za 34-letnega kapetana Slovana Vladimirja Weissa ml., sina trenerja Vladimirja Weissa, ki se je pred leti dokazoval prav pri Cityju. Zadnji slovaški klub, ki je nastopil v ligi prvakov, je bila pred Slovanom Žilina v sezoni 2010/11. Tako bo to prva tekma lige prvakov na slovaških tleh po 14 letih.

Dembele se je sporekel s trenerjem PSG

Ousmane Dembele ni odpotoval s francoskim prvakom v London. Foto: Reuters PSG bo v poslastici večera gostoval v Londonu pri Arsenalu brez zvezdniškega napadalca Ousmaneja Dembeleja, ki se je sprl s trenerjem Luisom Enriquejem, zato ga Španec za kazen sploh ni uvrstil med potnike za dvoboj na otoku, topničarji pa še vedno pogrešajo kapetana Martina Odegaarda.

Barcelona proti Young Boys ne bo mogla računati na številne poškodovane igralce. Manjkali bodo Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Ronald Araujo, Fermin Lopez, Bernal in Christensen, Eric Garcia pa bo izpustil srečanje s švicarskim prvakom zaradi kazni.

Večina slovenskih legionarjev, ki nastopajo v ligaškem delu lige prvakov, bo na delu v sredo. Jan Oblak bo z Atleticom gostoval pri nekdanjem klubu Benfici v Lizboni, Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta z RB Leipzigom gostila Juventus, Tomi Horvat, žal poškodovani Jon Gorenc Stanković in Ajdin Malić pa bodo s Sturmom v Celovcu pričakali Club Brugge.

Sreda, 2. oktober:

