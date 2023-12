Obeta se nov triler, Oblak in Šeško povsem mirna

V ligi prvakov bosta danes postala znana še zadnja dva udeleženca osmine finala najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. V boju za zadnji dve dragoceni vstopnici so v skupini F v troboju še Milan, Newcastle in PSG, v skupini H pa bosta za osmino finala med sabo obračunala Porto in Šahtar. RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom, ki si je že zagotovil drugo mesto, se bo pomeril z Young Boys, Atletico Madrid Jana Oblaka pa bo za prvo mesto v skupini E obračunal z Laziem.

Potem ko sta se v torek v osmino finala lige prvakov zavihtela še Köbenhavn in Napoli, bosta danes v zadnjem dejanju skupinskega dela lige prvakov postala znana še zadnja udeleženca osmine finala. Že ob 18.45 se bo dokončno odvilo dogajanje v skupini G, kjer si je prvo mesto že zagotovil stoodstotni Manchester City s 15 točkami, do napredovanja pa je že prišel tudi RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom. Odločen je tudi boj za tretje mesto, ki bo pripadlo Young Boys. Ravno švicarska ekipa bo v zadnjem krogu gostovala na stadionu Red Bull Arena v Leipzigu, na obračunu, ki ne bo imel pretiranega tekmovalnega naboja, pa bo na minute za dokazovanje čakal tudi Šeško, ki je v tej sezoni že dosegel prvenec v najmočnejšem evropskem tekmovanju, to pa mu je uspelo ravno na prvi tekmi skupinskega dela proti ekipi iz Berna, ki so jo Leipzižani dobili s 3:1, Šeško pa je takrat zabil v 92. minuti in postavil končni izid srečanja. Tudi tokrat bo Šeško, kot kaže, svojo priložnost čakal na klopi.

Benjamin Šeško naj bi na svojo priložnost čakal na klopi za rezerve. Foto: Guliverimage

Manchester City pa bo v Beogradu proti Crveni zvezdi skušal ohraniti stoodstoten izkupiček in se s šestimi zmagami podati v osmino finala tekmovanja, v kateri sinjemodri branijo naslov. "Tako lep občutek je iti na zadnjo tekmo kot zmagovalec skupine," je dejal Phil Foden. "Zaslužimo si biti v položaju, kot smo, da lahko uživamo in ne čutimo pritiska. Vedno je lepo, ko se zgodaj kvalificiraš in pritisk na zadnji tekmi ni večji."

Troboj za zlata vredno vstopnico

Zvečer bo največ pozornosti poželo dogajanje v skupini F, kjer si je napredovanje že priigrala Borussia Dortmund, ki je pred zadnjim krogom pri desetih točkah, medtem ko se obeta ogorčen boj za drugo mesto. To trenutno s sedmimi točkami zaseda PSG, tretji je Newcastle s petimi, prav toliko pa jih ima tudi četrti Milan. Za konec skupinskega dela bo živahno v Dortmundu, kjer bo Borussia gostila PSG, Milan pa bo gostoval na St. James' Parku v Newcastlu.

PSG čaka izjemno pomemben obračun. Foto: Reuters

Borussia Dortmund si bo zagotovila prvo mesto v skupini, če vsaj remizira s Parižani. PSG na drugi strani bi z zmago skočil na vrh in napredoval z najboljšega izhodišča, do napredovanja z drugega mesta pa jih vodi tudi remi, če Newcastle ne bo premagal Milana, ali tudi poraz, če se bo obračun v Angliji končal brez zmagovalca. V nasprotnem primeru bo PSG osvojil tretje mesto. "Najpomembnejše je, da se osredotočimo nase," je dejal trener PSG Luis Enrique. "Če zmagamo, bomo osvojili prvo mesto, a tudi če izgubimo, še ni vse izgubljeno. Tako je zapleteno, a upam, da si sami olajšamo stvari z zmago," je še dodal prvi mož pariške ekipe, ki je dosegla gol na vseh svojih zadnjih 49 tekmah skupinskega dela lige prvakov.

Newcastle do napredovanja pelje zmaga nad Milanom, ob tem pa morajo računati tudi na pomoč Dortmundčanov, saj morajo ti vsaj remizirati s PSG. Zmago za napredovanje bo lovil tudi Milan, ki pa mora v tem primeru računati tudi na poraz PSG z Borussio Dortmund. Milan je na zadnjih sedmih tekmah lige prvakov dosegel le tri zadetke.

Lazio in Atletico sta se na prvi medsebojni tekmi razšla z remijem 1:1. Foto: Reuters

Boj za prvo mesto v skupini E pa čaka Jana Oblaka in Atletico Madrid, ki ima pred zadnjim krogom točko prednosti pred italijanskim Laziem. V španski prestolnici je na vrsti obračun za prvo mesto, Lazio pa potrebuje zmago, da varovancem Diega Simeoneja prepreči napredovanje z najvišje pozicije. Atletico v zadnjih šestih poskusih prvega dela ni končal na prvem mestu, dvakrat se mu tudi ni uspelo prebiti do napredovanja. "Vedno je pomembno končati čim višje, a minila so leta, odkar smo bili lahko v zadnjem krogu tako mirni," je dejal trener Atletica Diego Simeone. Zasedbo Atletica čaka težka naloga, saj je Lazio v tej sezoni lige prvakov v zavidljivi formi, prvič po sezoni 2001/02 je dobil dve zaporedni tekmi skupinskega dela lige prvakov.

Na drugi tekmi v skupini bo Celtic gostil Feyenoord, ki si je že pred zadnjim krogom zagotovil tretje mesto in nadaljevanje sezone v ligi Europa. Celtic je brez zmage na zadnjih 15 tekmah skupinskega dela lige prvakov, vse od zmage s 3:0 v gosteh pri Anderlechtu septembra 2017.

Neposredni obračun na Portugalskem za napredovanje Porto je na prvi medsebojni tekmi s 3:1 odpravil Šahtar. Kako bo tokrat? Foto: Reuters

Zadnja vstopnica za osmino finala pa bo podeljena v skupini H, kjer se bosta v medsebojnem obračunu za napredovanje udarila Porto in Šahtar. V tej skupini si je napredovanje, ne pa še tudi prvega mesta, zagotovila Barcelona. Ta bo končala na vrhu skupine H, če se izogne porazu proti Antwerpnu ali če Šahtar ne premaga Porta. V taboru Barcelone so si po zadnji zmagi nad Portom in zagotovljenem napredovanju močno oddahnili. "Smo zelo zadovoljni in veseli, da smo se po dveh zaporednih sezonah uvrstili v izločilne boje. Klub kot Barcelona je vedno pod pritiskom," je dejal branilec Jules Kounde.

V primeru, da Barcelona izgubi in Šahtar zmaga, bo odločitev o prvem mestu padla glede na gol razliko, saj bosta obe ekipi skupinski del končali pri 12 točkah. Svojo računico ima tudi Porto, ki bo napredoval z drugega mesta, če se izogne porazu s Šahtarjem, medtem ko bo ukrajinska ekipa lovila nujno zmago.

Napredovanje v osmino finala so si že zagotovili (14): Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Köbenhavn Lazio, Manchester City, Napoli, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Real Madrid, Real Sociedad Tretjeuvrščeni iz skupin bodo igrali v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige. To so že Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga in Benfica.

