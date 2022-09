Škoti nadigrali Ukrajince in se povzpeli na vrh

V četrtek bodo članice evropske nogometne družine vstopile v predzadnji krog lige narodov, dan poprej pa sta se v Glasgowu na zaostali tekmi 2. kroga, ki je bila prestavljena zaradi dodatnih kvalifikacij za SP 2022, pomerili Škotska in Ukrajina. Zmaga je ostala doma, gostitelji so v zadnjih 20 minutah mrežo Ukrajincev zatresli kar trikrat.

Škoti so bili boljši tekmec, Ukrajinci pa na vsej tekmi niso poslali niti enega strela na gol. Gostitelji so jih sedem, trije pa so zatresli mrežo. Do 70. minute gledalci niso videli zadetkov, nato pa je gostitelje popeljal v vodstvo kapetan Aston Ville John McGinn. V zadnjih desetih minutah je dvakrat mrežo gostov iz Ukrajine zatresel še napadalec QPR Lyndon Dykes.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v 5. krogu lige narodov v soboto ob 18. uri v Stožicah gostila Norveško.