"Rusija je država teroristov, morali bi jo izključiti iz vseh tekmovanj"

V sredo sta Škotska in Ukrajina odigrali zaostalo tekmo nogometne lige narodov. Gostitelji so bili uspešnejši. Zmagali so s 3:0, vse zadetke dosegli v zadnjih 20 minutah, s tem pa se tokrat nenevarnim Ukrajincem maščevali za boleč junijski poraz v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022.

"Ne moremo govoriti le o športu, če se dogajajo takšne stvari"

Jarmolenko je v sredo v Glasgowu vknjižil že 110. nastop v državnem dresu. Ukrajina je izgubila z 0:3 in v skupini B1 lige narodov padla na drugo mesto. Foto: Reuters Pred dvobojem so odmevale besede ukrajinskega kapetana Andrija Jarmolenka, ki je jasno in glasno obsodil ruska dejanja v njegovi domovini, hkrati pa podprl odločitev evropske krovne zveze, ki je Rusom prepovedala sodelovanje v bližajočih se kvalifikacijah za EP 2024. Po tej odločitvi je postalo jasno, da bodo morali ruski nogometaši izpustiti še drugo veliko tekmovanje. Še naprej veljata odločitvi vodilnih krovnih nogometnih organizacij, Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in Evropske nogometne zveze (Uefa), ki sta po začetku ruske vojaške invazije na Ukrajino uvedli prepoved udeležbe ruskih nogometašev na tekmovanjih pod njunim okriljem.

"Moje misli so precej preproste. Ruski nogomet bi moral biti tako kot nasploh celoten ruski šport popolnoma izoliran. Rusija je država teroristov. To je država, ki ubija Ukrajince. Ubija ukrajinske otroke. Ne moremo govoriti le o športu, če se dogajajo takšne stvari. Vsi ukrajinski nogometaši si želijo, da bi bila Rusija izolirana na vseh ravneh," kapetan ukrajinske reprezentance javno zagovarja idejo, da bi bili ruski športniki izključeni z vseh mednarodnih športnih tekmovanj.

Ruski nogometaši so leta 2018 gostili svetovno prvenstvo in se prebili v četrtfinale, letos pa na SP v Katarju ne bodo nastopili, saj jim je Fifa po začetku vojaške invazije na Ukrajino prepovedala udeležbo v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Reuters

Ruskim športnikom je še dovoljeno nastopati na mednarodnih tekmovanjih v nekaterih športih, na primer tenisu ali kolesarstvu, o možnosti, da bi lahko prihodnje leto nastopili na svetovnih prvenstvih, razmišlja tudi Mednarodna smučarska zveza (Fis).

Jarmolenko meni, da bi moralo biti drugače in da bi morali biti ruski športniki povsem izključeni s seznama nastopajočih. "Ne smemo dovoliti Rusiji, da bi njeni športniki sodelovali na kakršnihkoli tekmovanjih, če njihova vojska ubija civilno prebivalstvo v Ukrajini," je pred dvobojem s Škotsko zaupal 31-letni krilni napadalec.

Zaostaja le za Ševčenkom

Jarmolenko, ki bo prihodnji mesec dopolnil 32 let, bi lahko v kratkem postal najboljši strelec Ukrajine vseh časov. Foto: Reuters Jarmolenko spada med najboljše ukrajinske nogometaše vseh časov. Za svojo domovino je zbral že 110 nastopov, v sredo je v Glasgowu odigral 67 minut in zapustil igrišče v trenutku, ko je bil rezultat še 0:0. Med strelce se je vpisal že 45-krat in je drugi najboljši strelec vseh časov. Zaostaja le za legendarnim soimenjakom Andrijem Ševčenkom (48 zadetkov na 111 nastopih), ki je bil še lani njegov selektor, Ukrajina pa je navdušila z dosežkom na evropskem prvenstvu, ko se je prebila med najboljših osem.

Rodil se je leta 1989 v St. Peterburgu, drugem največjem ruskem mestu, a se je njegova družina, ko je bil star tri leta, ravno v času razpada nekdanje Sovjetske zveze, vrnila v Ukrajino. V članski karieri je opozoril nase pri kijevskem Dinamu, nato pa okusil igranje tako v Nemčiji (Borussia Dortmund) kot tudi Angliji (West Ham United). Letos se je odločil za selitev. Zapustil je London in se odpravil v Abu Dabi, kjer brani barve Al Aina.