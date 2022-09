Čeferin: Euro ne bo več po celi Evropi

Lanski prestavljeni turnir, namenjen praznovanju 60. obletnice evropskega prvenstva v nogometu, so prizadele logistične težave zaradi pandemije covida-19.

Turnir leta 2024 bo potekal le v Nemčiji, toda na turnirju leta 2028 bi lahko bilo znova več gostiteljev, za organizacijo naj bi se namreč potegovale nekatere države z britanskega otočja, tekmec pa naj bi bila Turčija.

Čeferin je na novinarski konferenci v sredo potrdil, da v prihodnje ne bo več vsecelinskih dogodkov, vendar ne nasprotuje skupnemu gostovanju manjših sosednjih držav.

"Ne razmišljamo o takšnih evropskih turnirjih v 10 ali 11 državah, to je bilo dovolj zapleteno," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Lani je Euro potekal tudi v Azerbajdžanu. Foto: Guliverimage

"Športno gledano je Švica odigrala eno tekmo v Rimu in nato v Bakuju, nekatere ekipe pa so igrale ves čas doma," je še dodal. "Tisti, ki niso potovali in so igrali doma, so končali v finalu. Ta koncept nam sploh ni všeč. To je bila dobra ideja. Bila je 60. obletnica evropskega prvenstva, neko vseevropsko prijateljstvo ... To so bili elementi te ideje."

"Ne trdim, da je bila ideja slaba. Ampak moj občutek je, da bi moralo evropsko prvenstvo potekati v eni ali dveh državah, če govorimo o manjših državah."