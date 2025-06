To bo spektakel! Kaj zmore legendarni Cristiano Ronaldo proti čudežnemu španskemu najstniku?

Finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 8. junij:

Zvečer se obeta prav poseben dvoboj. Pomerila se bosta junaka dveh različnih generacij, Lamine Yamal in Cristiano Ronaldo. Prvi pri 17 letih že spada med najboljše igralce na svetu, tako da spada med največje kandidate za osvojitev prestižnega priznanja zlata žoga, drugi pa navkljub 40 letom še vedno vztraja na vrhunski ravni. Je dolgoletni kapetan Portugalske, svetovni rekorder, kar se tiče nastopov in zadetkov v državnem dresu (137 golov na 220 nastopih), danes pa lahko, čeprav je že zakorakal v peto desetletje, osvoji novo lovoriko z reprezentanco!

Lamine Yamal bo prihodnji mesec (13. julija) dopolnil 18 let. Do takrat ga čaka z Barcelono še nastop na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA. Foto: Reuters

Ronaldo, ki je od Yamala starejši kar 23 let, bi lahko tako zvečer proslavljal tisto, kar mu v zadnji sezoni ni uspelo z Al-Nassrom, to pa je osvojitev lovorike. "Pustimo mu, da raste in se razvija. Ne smemo ga obremenjevati s prevelikim pritiskom. Le tako bomo lahko uživali v njegovem talentu še leta in leta. Je zelo nadarjen," je Ronaldo povedal o mladem asu španskega nogometa. Kaj pa je Yamal povedal o Portugalcu? "Je nogometna legenda. Zelo spoštujem Cristiana. To so tekme, ki jih želim igrati in dokazati, kaj zmorem," je dejal mladoletnik, ki je lani na nemških zelenicah pomagal Španiji do evropskega naslova, zdaj pa lahko z rdečo furijo ponovno v Nemčiji osvoji še ligo narodov. Do zdaj je odigral kar 106 tekem za Barcelono, dosegel 25 zadetkov in 18 asistenc. Za Španijo je zbral že 20 nastopov, prispeval šest zadetkov in devet asistenc. Ko je bil toliko star Ronaldo, sploh še ni igral za člansko reprezentanco, za Sporting iz Lizbone pa je zbral 19 nastopov in dosegel pet zadetkov ter tri podaje.

Španci so v spektakularnem polfinalu v četrtek premagali Francijo s 5:4. Foto: Reuters

Ronaldo je z reprezentanco (Euro 2016) osvojil prvo lovoriko pri 31 letih. Na dan, ko se je rodil Yamal (13. julij 2007), je Ronaldo za Portugalsko zbral že 46 nastopov. Njegov sin Cristiano Ronaldo mlajši, ki je nedavno v bližini Slovenije debitiral za mlajšo izbrano vrsto Portugalske, je od Yamala mlajši le tri leta. Ronaldo zelo spoštuje Španijo, ki je po njegovem mnenju v tem trenutku najboljša reprezentanca na svetu. Izpostavil je tudi napadalca Nica Williamsa, zveznega igralca Pedrija in selektorja Luisa de la Fuenteja.

