Huda kriza Luke Elsnerja, ki mu je spodrsnilo tudi na tekmi sezone

Na velikem madridskem derbiju je dobro opravil svoje delo, zbral tri obrambe, pri golu Karima Benzemaja pa ni mogel narediti veliko. Z Atleticom je doživel nov poraz, v zadnjih treh prvenstvenih tekmah osvojil le točko in se od Reala na vrhu oddaljil za 13 točk, s tem pa verjetno dokončno izpadel iz lova na naslov. Trenutno je Atletico šele na šestem mestu. Škofjeločan, ki je tudi tokrat nosil kapetanski trak, ne more biti zadovoljen niti zaradi tega, ker je prejel gol proti neposrednemu konkurentu v lovu na nagrado, ki jo je v zadnjih štirih letih vselej osvojil, zamoro, ki jo prejme vratar z najmanj prejetimi goli v prvi španski ligi. Vratar Reala Thibaut Courtois je ohranil mrežo nedotaknjeno in tako ostaja pri devetih zadetkih v svoji mreži, medtem ko je Oblak do zdaj prejel 13 golov.

Čeprav je bilo sprva napovedano drugače, saj je imel težave z zdravjem, je bil na igrišču od prve do zadnje minute in je Empoliju pomagal do prve prvenstvene zmage po dolgih šestih tekmah čakanja.

Vodilni Ferencvaroš, ki brani naslov prvaka in na vrhu lestvice dominira tudi letos, je prišel do nove zmage in utrdil vodstvo na vrhu lestvice. Tudi tokrat ob pomoči slovenskega branilca, ki je bil na igrišču od prve do zadnje minute.

Z Atalanto je v prejšnjem krogu navdušil in v Torinu zmagal kar s 7:0, tri gole pa je zabil tudi slovenski nogometni čarovnik, ki je ravno ta teden praznoval 32. rojstni dan. Strelec kar 13 prvenstvenih golov v tej sezoni je v sijajni formi in navijači prvoligaša iz Bergama, ki je trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice, komaj čakajo, da bodo izvedeli, kaj jim pripravlja tokrat. Pričakujejo pa seveda tudi zmago. Atalanta bo namreč gostila Genoo, ki je v slabi formi in šele na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice. Iličić je napovedan v začetni enajsterici domače ekipe.

Rene Krhin (Nantes)

Francija, 1. liga

Rennes : Nantes 3:2 (petek)