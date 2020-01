Neverjetno, kaj se je v Franciji zgodilo Reneju Krhinu

Z Atalanto je v prejšnjem krogu navdušil in v Torinu zmagal kar s 7:0, tri gole pa je zabil tudi slovenski nogometni čarovnik, ki je ravno ta teden praznoval 32. rojstni dan. Strelec kar 13 prvenstvenih golov v tej sezoni je v sijajni formi in navijači prvoligaša iz Bergama, ki je trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice, komaj čakajo, da bodo izvedeli, kaj jim pripravlja tokrat. Pričakujejo pa seveda tudi zmago. Atalanta bo namreč gostila Genoo, ki je v slabi formi in šele na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice. Iličić je napovedan v začetni enajsterici domače ekipe.

Rene Krhin (Nantes)

Francija, 1. liga

Rennes : Nantes 3:2 (petek)