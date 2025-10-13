Danes se obeta pester nogometni ponedeljek. Slovenska nogometna reprezentanca bo v kvalifikacijah za SP 2026 lovila prvo zmago. Varovanci Matjaža Keka bodo v Stožicah gostili vodilno Švico, Benjamin Šeško pa bo skušal prekiniti rekordno dolgo strelsko sušo. Švica lahko z zmago v Ljubljani postane prva predstavnica Evrope s priigrano vstopnico za SP 2026. Takšna priložnost se zvečer nasmiha tudi Franciji, zelo pomembna izpita pa čakata Nemčijo in Belgijo, ki bi se v primeru novih spodrsljajev znašli v težavah. Slednjih ne pozna Hrvaška, ki si je v nedeljo že 99,99-odstotno zagotovila nastop na SP, ki ji ga lahko prepreči le še ogromen čudež.

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Ponedeljek, 13. oktober:

Slovenija je na zadnjem domačem nastopu v Stožicah remizirala proti Švedski (2:2). Foto: Aleš Fevžer Ekspresne kvalifikacije za SP 2026 so prešle v drugo polovico. Slovenska nogometna reprezentanca bo prvič v obdobju državne samostojnosti v tekmovanju, kjer se odloča o nastopu na največjem tekmovanju, odigrala le šest srečanj. Kekova četa je v uvodnih treh krogih osvojila le dve točki, kar je manj od pričakovanj, vseeno pa še ostaja v igri za napredovanje na SP 2026.

Prvo mesto, ki prinaša neposredno udeležbo, je zaradi izjemnih predstav nedotakljive Švice zelo oddaljeno, ostaja pa zelo realen cilj Jana Oblaka in druščine drugo mesto, ki zagotavlja popravni izpit, udeležbo v dodatnih kvalifikacijah. Ker pa ima podobne želje tudi Kosovo, ki je na lestvici pred Slovenijo, bodo morali Kekovi varovanci začeti tudi zmagovati.

Zvečer bo v Stožicah gostovala vodilna Švica, ki je v imenitni formi. Švica je dosegla že devet zadetkov, z naskokom več kot vse tri preostale udeleženke v skupini skupaj. Slovenci so podobno kot reprezentanci Kosova in Švedske dali le dva, na seznamu strelcev pa se še ni pojavil prvi napadalec Kekove zasedbe Benjamin Šeško, ki bo skušal rekordno dolgo strelsko sušo v državnem dresu prekiniti zvečer, ko se bo spopadel s trdno švicarsko obrambo.

Švica ima prvo zaključno žogico

Murat Yakin je prejšnji mesec premagal Matjaža Keka s 3:0. Foto: Guliverimage Slovenija je prejšnji mesec v Baslu doživela visok poraz (0:3). Vse tri zadetke je prejela v prvem polčasu, kar dva po igri s prekinitve. Takrat je zaigrala s štirimi nogometaši v obrambni formaciji, na zadnji tekmi v Prištini, kjer je prišlo do nekaterih sprememb v začetni enajsterici, saj so od prve minute začeli tudi Svit Sešlar, David Brekalo in Nejc Gradišar, pa so se pred vratarjem Janom Oblakom zvrstili trije slovenski branilci.

Švica si je na krilih popolnega zmagovitega niza zagotovila zvečer že prvo zaključno žogico za nastop na SP 2026. Dragoceno vstopnico si lahko zagotovi že dva kroga pred koncem kvalifikacij. Če bi ugnala Slovenijo v Stožicah, hkrati pa Kosovo ne bi v gosteh premagalo Švedov, bi izbranci Murata Yakina proslavljali imeniten uspeh že na slovenskih tleh. V tem primeru bi november v skupini B postregel z gorečim bojem za drugo mesto, v katerem bi čakal Kekovo četo hud izziv.

Tako so se slovenski nogometaši zahvaljevali navijačem, med katerimi ni manjkalo tudi poklicnih vojakov, za podporo v Prištini. Foto: Reuters

Zaradi majhnih razlik, ki vladajo med Kosovom, Slovenijo in Švedsko, pa za Kekovo četo ne bi bilo izgubljeno drugo mesto celo v primeru današnjega poraza. Bi ji pa v tem primeru najbolj ustrezala zmaga Švedske nad Kosovom. Skandinavci v teh kvalifikacijah navkljub zvezdniški zasedbi ne navdušujejo, po drugi strani pa imajo prednost pred tekmeci, saj jim uspešne predstave v zadnji izvedbi lige narodov, kjer so bili zmagovalci svoje skupine, omogoča popravni izpit. Pripadla bi jim namreč nagrada, da bi kljub slabšim rezultatom v kvalifikacijah vseeno lahko nastopili v play-offu.

Hrvaški jo lahko zagode samo še neverjeten čudež Evropa je še edina nogometna celina, ki v tem trenutku še nima potrjenega udeleženca na SP 2026. Je pa tudi res, da je to v nedeljo "99,99-odstotno" po zmagi nad Gibraltarjem in presenetljivim porazom Češke na Ferskih otokih postala Hrvaška. Veselje hrvaških nogometašev po pričakovani zmagi nad Gibraltarjem (3:0), do katere so prišli v Varaždinu z rezervno postavo. Foto: Reuters Slovenskim sosedom lahko pot na SP 2026 prepreči le še neverjeten scenarij, v katerem bi izbranci Zlatka Dalića na zadnjih dveh tekmah (doma proti Ferskim otokom in v gosteh proti Črni gori) ostali praznih rok, obenem pa vknjižili še tako visoka poraza, da bi Češka, ki bo v zadnjem krogu gostila Gibraltar, nadoknadila za 15 zadetkov slabšo razliko. To je namreč v kvalifikacijah za SP 2026 glavni kriterij, ki odloča v primeru, če ekipi končata kvalifikacije z enakim številom točk. Hrvaška jih ima 16, Češka pa 13. Ima pa Hrvaška razliko v zadetkih +19, Češka pa zgolj +4.

Francija zvečer že na SP 2026?

Kylian Mbappe je na zadnji tekmi proti Azerbajdžanu utrpel poškodbo gležnja, zato ne bo nastopil na Islandiji. Foto: Reuters Poleg Švice bi lahko že danes potrdila nastop na SP 2026 Francija. Aktualni svetovni podprvaki bodo gostovali na Islandiji. Če bi preskočili tudi to oviro in v Reykjaviku osvojili vse tri točke, hkrati pa Ukrajina na "nevtralnem" prizorišču v poljskem Wroclawu ne bi premagala Azerbajdžana, bi si galski petelini že po štirih krogih zagotovili neulovljivo prednost pred zasledovalci in se uvrstili na mundial.

Danes bo zelo zanimivo tudi v skupini A, kjer poteka troboj za prvo mesto, saj imajo tri ekipe po šest točk. V derbiju večera bo Severna Irska na domačih tleh gostila Nemčijo, Slovaška pa si ne sme privoščiti domačega spodrsljaja proti Luksemburgu. Nemci so po presenetljivem porazu v Bratislavi nanizali dve prepričljivi zmagi. Zmagoviti niz želijo nadaljevati v Belfastu, Otočani pa bi v primeru senzacionalnega uspeha proti štirikratnim svetovnim prvakom spravili elf v težave.

Tri reprezentance se za vodilni položaj potegujejo tudi v skupini J, kjer je presenetljivo na vrhu Severna Makedonija, a je do zdaj odigrala tudi tekmo več od Belgije in Walesa. Makedonci bodo danes v Skopju gostili Kazahstan.

Veselje makedonskih navijačev po zadnjem remiju svojih ljubljencev na gostovanju v Belgiji. Foto: Reuters

Če bi izkoristili prednost domačega igrišča, bi zadržali vodilni položaj, Valižani pa bi lahko z morebitno zmago v Cardiffu nad Belgijo pošteno pokvarili načrte rdečim vragom, saj bi jih pahnili na tretje mesto. To bi bil velik udarec za Belgijce, saj bi lahko tako ostali brez nastopa na SP 2026. Makedonce in Valižane sprošča tudi dejstvo, da bosta zaradi prvega mesta v skupini ob zadnji izvedbi lige narodov v primeru neuspeha v kvalifikacijah za SP 2026, torej tretjega mesta, ki ne prinaša ničesar, vseeno deležna nastopa v dodatnih kvalifikacijah. Tega privilegija pa nima Belgija, zato ne sme končati tekmovanja na tretjem mestu.

Če bi se evropske kvalifikacije za SP 2026 končale zdaj, bi si tako štiri vstopnice za play-off zaradi dobrih rezultatov v ligi narodov priigrali Wales, Romunija, Švedska in Moldavija. Upoštevane so reprezentance, ki trenutno v svojih kvalifikacijskih skupinah ne zasedajo vodilnih dveh mest.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (21 od 48): Afrika (5 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Maroko, Tunizija

Azija (6 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Uzbekistan

Evropa (0 od 16)

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Nedelja, 12. oktober:

Ponedeljek, 13. oktober:

Torek, 14. oktober:

Lestvice:

Preberite še: