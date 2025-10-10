Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
10. 10. 2025,
14.13

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad projekt Dobro za naše otroke otroci zdrava prehrana Spar PR članek

Petek, 10. 10. 2025, 14.13

1 ura, 4 minute

To bi morali jesti otroci za zdravo telesno težo

Oglasno sporočilo
slika3 | Foto Spar

Foto: Spar

Otroštvo je obdobje, ko se postavljajo temelji za zdravje v odrasli dobi. Prehrana pri tem igra izjemno pomembno vlogo, saj vpliva na rast, razvoj, energijo in splošno počutje otroka. V zadnjih letih pa se tako v svetu kot pri nas vse pogosteje srečujemo s težavo prekomerne telesne mase in debelosti pri otrocih.

Debelost je posledica predvsem neustrezne prehrane

Podatki kažejo, da se je delež otrok z debelostjo od devetdesetih let več kot potrojil, pandemija covida-19 pa je to težavo še poglobila. Otroci s presežkom telesne mase imajo večje tveganje, da bodo debeli tudi v odraslosti, kar povečuje možnost za pojav sladkorne bolezni tipa 2, bolezni srca in ožilja ter drugih presnovnih motenj.

Eden glavnih razlogov za debelost je neustrezna prehrana. Otroci in mladostniki pogosto pojedo premalo sadja, zelenjave, stročnic in mlečnih izdelkov, hkrati pa zaužijejo preveč sladkih pijač in energijsko bogatih prigrizkov. Tak način prehranjevanja vodi do pomanjkanja vlaknin, vitamina D, folata, kalcija, železa in drugih mikrohranil, ki so ključna za zdrav razvoj.

Mladostniki jedo premalo sadja, zelenjave, stročnic in mlečnih izdelkov. | Foto: Spar Mladostniki jedo premalo sadja, zelenjave, stročnic in mlečnih izdelkov. Foto: Spar

Dobre prehranjevalne navade so privzgojene

Raziskave med slovenskimi mladostniki kažejo, da vsakodnevno sadje in zelenjavo zaužije le okoli tretjina otrok, stročnice pa so na jedilniku še redkeje. Ko otroci odraščajo in postajajo samostojnejši, se prehranske navade pogosto še poslabšajo. Vpliv na njihovo prehrano imajo mediji, družbena omrežja in oglaševalske kampanje, ki pogosto promovirajo nezdrave izbire. K težavi pa prispevata tudi hiter življenjski ritem in pomanjkanje časa za pripravo obrokov.

Največ za zdrav odnos do hrane lahko naredimo prav doma. Starši imamo pri tem ključno vlogo, ne le s tem, kar otrokom povemo, ampak predvsem s tem, kakšen odnos do hrane imamo sami. Trud, ki ga vložimo v to, da skupaj pripravljamo obroke in se usedemo za mizo brez hitenja, pripelje do tega, da se zdrave navade ne učijo na silo, ampak postanejo del njihovega vsakdana.

Dobrih prehranjevalnih navad se otroci najprej naučijo doma. | Foto: Spar Dobrih prehranjevalnih navad se otroci najprej naučijo doma. Foto: Spar

Izberite izdelke BIO, prilagojene prehranskim potrebam otrok 

Da bi bilo odločanje za bolj zdrava živila lažje, je SPAR v sodelovanju s strokovnjaki razvil projekt Dobro za naše otroke. Linija izdelkov BIO je prilagojena prehranskim potrebam otrok in temelji na smernicah Svetovne zdravstvene organizacije*.

Izdelki ne vsebujejo dodanih sladkorjev, temveč le naravno prisotne, narejeni so iz ekoloških surovin, brez palmovega olja, umetnih sladil ter z uravnoteženo vsebnostjo maščob in soli.

Med izdelki, ki jih najdete z oznako "SPAR Dobro za naše otroke", so na primer:

Ponudbo vseh izdelkov BIO z oznako "SPAR Dobro za naše otroke" si oglejte tukaj.

slika4 | Foto: Spar Foto: Spar

*Vir: Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili, 2016; SZO – Svetovna zdravstvena organizacija. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Varovanje-in-krepitev-zdravja/prehrana-in-telesna-dejavnost/prehranske_smernice-oglasevanje_072016.pdf.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.

noad projekt Dobro za naše otroke otroci zdrava prehrana Spar PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.