Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo s podjetjem Leonardo ob 16. uri na Brniku podpisal pogodbo o nakupu dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč.

Saga o nakupu helikopterjev Leonardo bo danes dobila epilog. Po številnih zapletih, sklenitev pogodbe je bila napovedana že v septembru, bo minister Boštjan Poklukar pogodbo naposled le podpisal.

Podpis pogodbe je bil prestavljen, potem ko je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) vložila zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila za nakup helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči.

Prejšnji teden je Državna revizijska komisija zahtevek KPK za revizijo zavrnila kot neutemeljen, kar je pomenilo, da ovir za podpis pogodbe o nakupu helikopterjev ni več.

Pred dnevi je minister Poklukar napovedal, da bo prvi helikopter prišel oktobra 2027, drugi pa oktobra 2028.