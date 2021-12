Prav poseben dan, zvezdniški Tottenham stiska pesti za Muro

Črno-beli so v odlični formi. Na krilih zmagovitega niza, drugega za drugim so premagali Tottenham, Maribor in Tabor, želijo nepozabno evropsko sezono skleniti še z enim podvigom. Gostovali bodo pri Vitesseju, ki je slovenske prvake v uvodnem krogu konferenčne lige premagal v Ljudskem vrtu z 2:0. Zdaj bo tekma v Arnhemu, na stadionu GelreDome, ki ga slovenski ljubitelji nogometa dobro poznajo.

Ne le zaradi Tima Matavža, nekdanjega asa Vitesseja, ampak tudi tekme evropskega prvenstva 2000, ko je tedanja Katančeva četa naskakovala preboj v četrtfinale. Potrebovala je prepričljivo zmago nad Norveško, a se z Vikingi razšla brez zmagovalca (0:0), in sklenila skupinski del Eura 2000 z dvema točkama. Takrat je dvoboj spremljalo 22 tisoč gledalcev, veliko slovenskih, danes pa bodo tribune žal samevale.

Mura je v sredo opravila uradni trening v Arnhemu:

Kapetan Mure Alen Kozar pred zadnjo tekmo v naporni evropski sezoni 2021/22 poudarja, da lahko slovenski prvaki po zmagi nad Tottenhamom, ki je odmevala po Evropi, samozavestno in sproščeno stopajo proti novim ciljem. Ne čutijo pritiska, saj so z zmago nad Londončani presegli pričakovanja, želijo pa tudi izkoristiti pozitivno energijo, ki je zrasla na krilih zmagovitega niza, po katerem so v 1. SNL vse bližje vrhu.

Vitesse je v uvodnem krogu konferenčne lige v Ljudskem vrtu premagal Muro z 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Mura je dobra ekipa. Skoraj je več ne moremo primerjati s tistim, kar je pokazala na tekmi 1. kroga v Sloveniji. Od takrat je zelo napredovala in se povzpela na lestvici domačega prvenstva. To ji je uspelo tudi zaradi taktičnih sprememb. Zdaj igrajo podobno kot mi. Ne bo preprosto, a imamo vse v svojih rokah. Žal nam je, da ne moremo nastopiti pred svojimi navijači, saj bosta zelo pomembna energija in moštveni duh," pred dvobojem sporoča trener Vitesseja Thomas Letsch.

Usoda Tottenhama odvisna tudi od Mure

Če bo Mura izgubila na Nizozemskem, bodo Harry Kane in druščina ostali brez evropske pomladi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Rumeno-črni so v dobri formi, na zadnji prvenstveni tekmi so kar s 6:1 nadigrali Cambuur, zdaj pa imajo lepo priložnost, da se prvič prebijejo v izločilni del evropskega tekmovanja. Z zmago nad Muro jih Tottenham ne bi mogel več ujeti, zato bodo danes za slovenskega prvaka stiskali pesti tudi navijači angleškega prvaka. Mura mora ostati neporažena na Nizozemskem, Londončani pa bi morali doma premagati Rennes, a se še ne ve, kdaj bodo imeli priložnost, saj ima angleški velikan velike težave z okužbami z novim koronavirusom.

Črno-beli odhajajo po zgodovinski cilj, saj bodo iskali prve gostujoče točke v konferenčni ligi. "Moramo pokazati, kaj smo se naučili na prvi tekmi," sporoča Kozar, njegov trener Ante Šimundža pa dodaja, da se želi Mura v sklepnem dejanju evropske sezone predstaviti v dobri luči in dokazati, da premore določeno kakovost. Dvoboj se bo začel ob 21. uri.

Osem zmagovalcev skupin (za zdaj je znanih šest, to so LASK Linz, Gent, AZ Alkmaar, Feyenoord, Köbenhavn in Rennes) si bo zagotovilo neposreden nastop v osmini finala, drugouvrščene ekipe, v Murini skupini se za to mesto potegujeta Vitesse in Tottenham, pa čakata obračuna 1/16 finala proti tretjeuvrščenim ekipam skupinskega dela lige Europa. Žreb bo 13. decembra, tekmi 1/16 finala bosta 17. in 24. februarja 2022, osmina finala, ples kroglic bo 25. februarja, pa bo na sporedu 10. in 17. marca.

Konferenčna liga, skupinski del, 6. krog: